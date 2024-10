Hašek chválil českou aktivitu i převahu: Bořil je vzorem pro všechny. Odehrál to světově

Na devátý pokus už mu to vyšlo. Reprezentační trenér Ivan Hašek (61) se dočkal výhry s čistým kontem v utkání proti Albánii (2:0). "Musím tým pochválit. Měli jsme převahu, byli jsme aktivní a zodpovědní. Kluci chtěli za každou cenu vyhrát," těšilo kouče národního týmu.

Byl to nejlepší zápas pod vaším vedením?

"Bylo to z naší strany velmi slušné. Jestli byl nejlepší, to neumím posoudit. Ale rozhodně byl zajímavý, hrál se ve vysokém tempu, měli jsme převahu, poprvé jsme nedostali gól. Byli jsme hodně zodpovědní. Musíme poděkovat divákům, kteří nás hnali, abychom zápas dohráli do vítězného konce. Na týmu bylo znát, že je zaťatý a chce vyhrát."

Čekal jste vy sám, že tým předvede tak dominantní výkon?

"Prvních patnáct minut to bylo jasně vidět. Měli jsme převahu, dostávali jsme se tam, kam jsme potřebovali. Albánci mají kvalitu, ale převahu jsme měli my. I tak jsme si museli dávat pozor na každou jejich akci, protože jejich individuální kvalita je obrovská. Přicházely chvíle, kdy byli nebezpeční, ale musím tým pochválit, jak to zvládl."

Zaslouží si někdo extra pochvalu?

"Podle těch dvou branek je to asi jasné, ale řeknu jiné jméno a to Bóřu. Cením si toho, že přijel a zvládl to v takovém tempu. Hodně nám pomohl. Před rokem se spekulovalo, jestli vůbec bude pokračovat v kariéře a teď je tady. A hraje jako jeden z důležitých článků týmu."

Ukázal, že by mohl v týmu zůstat?

"Ukázal, že má náturu bojovníka. Hráče, který se i v jeho věku umí postavit do takového zápasu a zvládnout ho v TOP kvalitě. Je příkladem pro všechny v tom, že by se člověk nikdy neměl vzdávat. Bóřa to potvrdil."

Jak moc důležitý je Tomáš Chorý?

"Má fazonu. Je to hráč, který je schopný střílet góly, což je pro nás nejdůležitější. Neberu to ale tak, že by měl být důležitější než ostatní kluci v týmu."

Zůstali jste u čtyřobráncové obrany. Je to něco, čeho se budete držet?

"Sedí nám to víc, než trojka. Nároďák tak dříve hrával. Tentokrát jsme opravdu navázali na zápas s Ukrajinou. Je důležité, abychom takový výkon dokázali zopakovat i v pondělí v Polsku."

Našel jste ideální střed zálohy?

"Nechci se pouštět do toho, jakým způsobem kdo hrál. Jsme tým. Za dva dny hrajeme znovu. Regenerace nebude moc dlouhá, uvidíme, jak na tom hráči fyzickou budou. Věříme i ostatním klukům na lavičce, že případně dokáží navázat na hráče, kteří dnes hráli. Je možné, že kvůli zátěži mohou nastat nějaké změny."

Bude Matěj Kovář novou jedničkou?

"Vychytali jsme poprvé nulu. Poprvé s Tondou Kinským a Martinem Jedličkou na lavičce, takže nám to ladilo… Matěj potvrdil, že je dobrý brankář a má velkou budoucnost. Věřím, že mu i tento zápas pomůže v Leverkusenu, aby dostal více prostoru."