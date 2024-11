Čeští fotbalisté v sobotu nastoupí v Albánii k předposlednímu z šesti zápasů Ligy národů a za příznivých okolností by už mohli oslavit triumf ve skupině a postup do elitní divize A. Pokud svěřenci trenéra Ivana Haška v Tiraně zvítězí a Ukrajina zároveň získá tři body v Gruzii, o první místo v tabulce už nebudou moci přijít. Reprezentanti chtějí navázat na říjnovou domácí výhru 2:0, před rokem nicméně v Albánii v evropské kvalifikaci utrpěli debakl 0:3.

Před českým týmem jsou poslední dva zápasy v letošním roce, po utkání v Tiraně přivítá v úterý v Olomouci Gruzii. Haškovi svěřenci po zářijovém úvodním debaklu 1:4 v Gruzii v následujících třech duelech Ligy národů získali sedm bodů a ve vyrovnané čtyřčlenné skupině B1 mají nejblíže k celkovému prvenství. Bez ohledu na ostatní výsledky potřebují získat ve zbylých dvou zápasech ještě čtyři body, stačit jim však může i méně.

Do divize A postoupí vítěz skupiny, druhý tým čeká dvojzápas play off. Liga národů je zároveň propojena s bojem o mistrovství světa v roce 2026. Čtyři nejlepší vítězové skupin, kteří neuspějí v klasické kvalifikaci, se dostanou do play off o šampionát. Pokud by český celek udržel první místo, velmi pravděpodobně by měl jistou nejhůře baráž o mistrovství světa. Kvalifikace se rozlosuje 13. prosince a Haškův výběr bude v listopadových zápasech hrát také o to, aby se udržel v druhém výkonnostním koši.

"Čekají nás klíčové, rozhodující zápasy. Všechny týmy ještě mají šanci vyhrát skupinu, my máme situaci ve svých rukách. Čekají nás dva velice nepříjemní soupeři, v Albánii navíc bouřlivé prostředí. Chceme oba zápasy zvládnout tak, abychom skončili první," řekl Hašek.

Preview zápasu Albánie – Česko. Livesport

V říjnovém vzájemném duelu v Praze na Letné jeho svěřenci dominovali a po dvou brankách Tomáše Chorého vyhráli 2:0. Venku však český tým poslední dobou příliš nezáří, zvítězil tam jediném z posledních šesti duelů.

"Myslím, že to bude jiný zápas, než jsme s nimi odehráli v Praze. Vloni jsme poznali, že jejich domácí prostředí je fakt pekelné, atmosféra tam byla skvělá. Výhoda je, že víme, do čeho půjdeme. Bude to určitě těžší zápas, než jsme odehráli v Praze," řekl obránce Tomáš Holeš.

Vloni v říjnu český celek ještě za předchozího trenéra Jaroslava Šilhavého utrpěl v Tiraně v evropské kvalifikaci nečekaný debakl 0:3. Doplatil na sporně neuznaný gól na 1:1 a následné vyloučení útočníka Mojmíra Chytila.

Venkovní bilance Česka za poslední tři roky. Livesport

"Základ je určitě nedostat červenou kartu. Je to specifické prostředí, bude bouřlivá atmosféra. Ale jsme dál, tým se ustálil. Budeme mít v hlavách první zápas na Letné, který jsme zvládli výborně. Pokud podáme podobný výkon, ne-li o trochu lepší, nemáme se čeho bát," mínil záložník Lukáš Provod.

Albánci po prohře na Letné v druhém z říjnových duelů zvítězili v Gruzii 1:0 a na český celek ztrácejí v tabulce jediný bod. Teprve podruhé za posledních 12 zápasů se představí na vlastním stadionu, kde je tradičně bouřlivé prostředí. Minule doma sice podlehli Gruzii, ale předtím tam šestkrát po sobě nenašli přemožitele a neinkasovali.

"Poslední dva zápasy hrajeme doma, což je malá příjemná výhoda, které bychom měli využít. Pokud chceme Čechy porazit, musíme odehrát opravdu výborný zápas. Vloni jsme je doma porazili (3:0), nemyslím, že to bylo štěstí. Odehráli jsme velmi dobrý zápas," podotkl trenér Albánců Sylvinho.

"Češi na začátku roku změnili trenéra, je to fyzicky silný tým. Nahoře se opírají o Chorého, který dokáže podržet míč, hodně těžko se proti němu hraje. Střední záložník Šulc dal dva góly proti Ukrajině, mají také silná křídla Černého s Provodem. Je těžké se s nimi vypořádat," doplnil padesátiletý brazilský kouč, jehož svěřenci v létě na mistrovství Evropy stejně jako český celek s jediným získaným bodem skončili už ve skupině.

Oběma týmům kvůli zdravotním problémům vypadli z nominace čtyři hráči. Albáncům ze zdravotních důvodů scházejí útočník Rey Manaj či kapitán Berat Djimsiti, který chyběl už v září a říjnu. Český celek je oslaben především v obraně, vypadli hned tři stopeři Ladislav Krejčí, Martin Vitík a David Zima. Znovu schází i nejlepší střelec současné reprezentace Patrik Schick.

V základní sestavě Albánie by neměl chybět záložník Qazim Laci a šanci by od začátku mohl dostat i další sparťan Indrit Tuci, jenž minule pomohl asistencí k vítězství 1:0 v Gruzii.