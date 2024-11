Ödegaard si Ligu národů nezahraje, dostal volno na rehabilitaci pochroumaného kotníku

Action Images via Reuters / Peter Cziborra

Norská reprezentace bude v Lize národů postrádat kapitána Martin Ödegaarda (25). Opora Arsenalu dostala volno po nedávném vleklém zranění kotníku, který si pochroumala v polovině září právě v reprezentačním utkání. O absenci Ödegaarda v nadcházejících zápasech proti Slovinsku a Kazachstánu informovala národní federace.

Norové budou hájit první místo ve skupině B3, kterou vedou před Rakouskem a Slovinskem. Všechny týmy mají před závěrečnými dvěma zápasy sedm bodů.

Ödegaard se po zranění kotníku vrátil až minulý týden. V Lize mistrů na hřišti Interu Milán (0:1) naskočil na poslední minutu, v Premier League proti Chelsea (1:1) v neděli už odehrál celý zápas.

"Bylo to hodně komplikované zranění. S týmem (Arsenalu) toho moc nenatrénoval, takže je jasné, že na tom není ideálně. Po vyšetřeních jsme to probrali a dohodli se, že bude lepší, když se vrátí do Londýna a bude pokračovat v rehabilitaci," uvedl lékař norského mužstva Ola Sand.

Ödegaard za A-tým norské reprezentace odehrál zatím 61 zápasů, v nichž se třikrát střelecky prosadil.