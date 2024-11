Oslava s Neymarem a Lamborghini ve šrotu. Bulka exceluje v Nice a je v hledáčku velkoklubů

Brankář Marcin Bulka (25) patří k velkým nadějím polského fotbalu. "Je skvělý," zní často reakce těch, kteří ho poprvé vidí hrát naživo. Od doby, co si vybojoval post brankářské jedničky ve francouzském Nice, exceluje a ambice rozhodně nemá malé – prohlašuje, že se chce stát nejlepším gólmanem světa.

Narodil se ve Wyszogródu, městečku se dvěma a půl tisíci obyvateli. Pro Bulku je název města symbolický, pochází ze staropolštiny a znamená "vysoký hrad". A právě v barvách místního klubu Stegny udělal Bulka v osmi letech první fotbalové krůčky. Vzhledem ke svým schopnostem a fyzickým předpokladům ale hrál s o dva až tři roky staršími. Brankářské geny a postavu (měří 198 centimetrů) mají prý v rodině. "Smějeme se tomu, je to tradice. Můj dědeček byl brankář, můj strýc také a teď já," říká Bulka.

Poté přešel do Escola Varsovia, varšavské akademie napojené na slavnou španělskou La Masii. Nabídky na sebe nenechaly dlouho čekat, brzy odešel na zkoušku do Chelsea a Barcelony. Ve Španělsku udělal dobrý dojem, vedení mu ale místo smlouvy nabídlo další testy. Podepsal tak smlouvu s Blues a brzy se stal klíčovým hráčem týmu U18, se kterým hned v první sezoně získal titul v Premier League.

Za Chelsea debutoval v přátelském utkání i za seniorský tým. Nicméně jeho dráhu na Stamford Bridge zbrzdil příchod Kepy Arrizabalagy, kterého klub získal za rekordních 80 milionů eur. Polák se s rolí náhradníka nespokojil, prohlásil, že jeho čas v Londýně skončil, odmítl prodloužit smlouvu a podepsal novou s Paris Saint-Germain.

Tam však byla konkurence ještě silnější. PSG mělo sedm brankářů včetně hvězd jako Keylor Navas či Gianluigi Donnarumma. Bulka sice nastoupil jen do dvou zápasů, jeho otevřenost a přátelská povaha mu ale v kabině získaly sympatie. Rychle se stal oblíbeným i mezi hvězdami klubu, v roce 2020 ho pozval Neymar do pařížského klubu Yoyo, kde po boku Marca Verrattiho, Maura Icardiho, Edinsona Cavaniho nebo Memphise Depaye oslavil Brazilcovy 28. narozeniny.

O několik týdnů později chtěl Bulka přenést trochu pařížského luxusu do rodného Wyszogródu, jízda v Lamborghini však málem skončila tragédií. Při předjížděcím manévru se čelně srazil s protijedoucím vozem. Brankář z nehody vyvázl bez zranění, zatímco druhý řidič utrpěl několik zlomenin. Pronajatý vůz v hodnotě více než 200 tisíc eur skončil ve šrotu.

Po návratu do francouzské metropole ho PSG zapůjčovalo na hostování do druholigových klubů, nejprve do španělské Cartageny a následně do francouzského Chateauroux. Ani tam si však příliš nezachytal, částečně kvůli zranění kotníku.

Neslavné vyhlídky v PSG ho donutily poohlédnout se jinam, a tak v roce 2022 zakotvil v Nice. I tam však bojoval o post jedničky, nejprve s Walterem Benítezem a následně s Kasperem Schmeichelem. Duel s dánským brankářem sice nebyl podle Bulky úplně férový, naštěstí pro něj ale tým brzy opustil.

"Mluvil jsem s trenérem, který mi řekl, že kdybychom byli v Borussii Dortmund, byl bych jedničkou. Spíš se snažím nehádat se v šatně a s vedením. Mohl jsem říct spoustu věcí, ale nechci, protože bych se mohl dostat do problémů," uvedl tehdy.

Pak ale Polák naskočil do branky a tentokrát už místo nikomu nepřenechal. Předváděl skvělé výkony, udržel 748 minut v kuse čisté konto a získal si srdce fanoušků. Jeho průlomovým zápasem bylo derby s Monakem v minulé sezoně, kdy lapil dvě penalty Folarina Baloguna a Nice v samém závěru souboj na Azurovém pobřeží vyhrálo. K tomuto úspěchu mu na Instagramu pogratuloval Thibaut Courtois, se kterým udržuje kontakt z dob v Chelsea.

Jak se ukázalo, Belgičan svému mladšímu kolegovi nejen dává tipy, ale také ho doporučil Realu Madrid jako svého možného nástupce. V současné době je však Polák v hledáčku řady dalších velkoklubů, včetně Atlétika, Interu a vzhledem k vlastnickým vztahům Nice také Manchesteru United. O jeho budoucnost se jistě dobře postará agent Pini Zahavi, jeden z nejlepších na světě.

Bulka míří vysoko i v polské reprezentaci. Dosud si pro sebe post brankářské jedničky nárokoval Lukasz Skorupski. Nejprve ukončil kariéru v národním týmu Lukasz Fabianski, poté Wojciech Szczesny a když už si brankář Boloni myslel, že jeho čas nadešel, objevil se odvážný konkurent. Bulka se role vyzyvatele nebojí a hodlá se o místo mezi tyčemi v národním týmu poprat. Michal Probierz zatím výběr rotuje a není jasné, kdo bude brankářskou jedničkou pro kvalifikaci na mistrovství světa 2026.

Marcin Bulka prozatím dokonale balancuje mezi životem fotbalové hvězdy a normálního kluka. Jeho kariéru se vyplatí sledovat, protože by se brzy mohl řadit mezi absolutní elitu. Ať už bude jeho budoucnost jakákoli, fotbalový svět si jeho kroky rozhodně nenechá ujít.