Penalta za takovou ruku? Pro fotbal je to smutné, neskrýval rozčarování Hašek. Remízu bere

Reprezentační trenér Ivan Hašek (61) remízu 1:1 s Ukrajinou bral. "Výsledek asi odpovídá, Ukrajina je kvalitní," řekl do kamer ČT Sport a následně přiznal, že jej mrzí vyrovnávací trefa soupeře z pokutového kopu. "Jestli se budou pískat takové ruce, tak je to smutné pro fotbal. Nemyslím si, že je to v pořádku," konstatoval.

Hašek byl přesvědčený o tom, že si jeho svěřenci vypracovali o něco více šancí než soupeř. Nicméně také uznal, že v určitých fázích hry, kdy se hrálo stylem nahoru dolů, vyhovovalo dění na trávníku Ukrajině. "Zápas se hrál v obrovské intenzitě. To tempo bychom nevydrželi, museli jsme zbrzdit, aby tam nebyly osmdesátimetrové návraty," upozornil Hašek, že se jeho svěřenci nechtěli pouštět se soupeřem do sprinterských závodů.

"Výsledek asi odpovídá. Ukrajina je hodně kvalitní. Děkuji klukům za poctivý a zodpovědný výkon. Stejně tak fanouškům. Snad nám teď budou lidé věřit ještě víc," přál si.

Statistiky utkání. Livesport

Češi po první půli o gól vedli a Haškovi se přestavení týmu zamlouvalo. "Dobře jsme se přesouvali a naháněli hru do strany, kde Ukrajině chyběli stabilní hráči. Z toho jsme měli šance, kluci plnili, co jsme po nich chtěli," pochvaloval si.

Po pauze ale jeho svěřenci brzy přišli o náskok, když sudí odpískal penaltu za ruku Ladislava Krejčího. "Jestli se budou pískat takové ruce, tak je to smutné pro fotbal. Nemyslím si, že je to v pořádku," podotkl.

Konečná remíza ale Česko poslala na první místo ve skupině, takže před závěrečnými dvěma zápasy má Souček a spol. vše ve svých rukách. "To je moc důležité," poznamenal trenér s tím, že úkolem je první příčku udržet. "Ale je třeba, aby kluci byli zdravotně v pořádku a ve fazoně, jakou mají. Bude to složité, budou se hrát evropské poháry. Samozřejmě se na to budu těšit," dodal.