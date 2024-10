Ve dvou říjnových zápasech Ligy národů získali svěřenci Ivana Haška ve skupině B1 čtyři body. Po výhře nad Albánií remizovali ve Vratislavi s Ukrajinou. Díky ostatním výsledkům jim to však stačilo k tomu, aby se vyšvihli do čela tabulky a jsou ve hře o postup do elitní ligy A. Co dalšího utkání nabídlo?

Červova role sílí

Proti Albánii dostal za úkol vymazat Qazima Laciho a na Letné mu takřka nic nedovolil. Ve Vratislavi dostal Lukáš Červ podobný úkol, tentokrát měl ze hry dostat ukrajinského záložníka Mykolu Šaparenka a znovu byl úspěšný. Jeho nejlepší moment ale přišel v 18. minutě – odražený míč po rohu napálil přímo k tyči a poslal Česko premiérovou trefou v národním týmu do vedení. O několik minut později pálil zpoza vápna znovu, ale jen těsně vedle.

Krejčího smolný comeback

Svalové zranění nakonec do hry nepustilo Tomáše Holeše a tak byl vyřešen rébus jménem Co s Ladislavem Krejčím. Obránce Girony utvořil stoperskou dvojici s Martinem Vitíkem a průběh utkání zvládali bez větších problémů. Tedy až do 51. minuty, kdy španělský sudí Cuarda nařídil pokutový kop po údajné ruce Krejčího. Z opakovaných záběrů přitom nebylo zcela zřejmé, že se provinil proti pravidlům. Penalta se však kopala.

Dovbyk bez šance

Ukrajině se pro zápas s Českem vrátila jedna z jejích největších hvězd, nejlepší střelec minulé sezony LaLigy Artem Dovbyk. Za Gironu ve španělské lize nastřílel 24 branek a obavy byly na místě. Česká obrana si s ním však poradila výborně. Dovbyka nepustila do žádného přímého zakončení. Forvard AS Řím se však přeci jen zapsal do zápisu jako autor vstřelené branky – byl to právě on, kdo se postavil k nařízené penaltě a s přehledem ji proměnil.

Statistiky utkání. Livesport

Češi jsou první

Dva zápasy, čtyři body a průběžné první místo ve skupině. Českému týmu výrazně nahrálo dřívější utkání Gruzie s Albánií, které lépe dopadlo pro pátečního soupeře Česka. V jednu chvíli Haškovi svěřenci vedli skupinu dokonce o tři body, ale při remízovém stavu se náskok v tabulce před Gruzií a Albánií ztenčil na jeden bod. Jaký je zbývající program? Za měsíc poletí česká výprava do Albánie a o pár dní později uzavře skupinu doma proti Gruzii.

Tabula skupiny B1. Livesport

Venku to nešlape

Jestliže doma se českému týmu v posledních zápasech daří a má sérii devíti zápasů bez prohry, venku už to tak veselé není. Z posledních 10 soutěžních zápasů mají Češi bilanci 1-3-6. Jediná výhra se datuje k červnu 2023 na půdě Faerských ostrovů. Jinak reprezentace padla s Gruzií, Albánií, Švýcarskem, Španělskem, Portugalskem a Švédskem. Remízu pak se Součkem a spol. brali Moldavci a Poláci.