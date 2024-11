Tomáše Součka (29) čeká v sobotním utkání Ligy národů v Albánii 40. zápas v roli kapitána české fotbalové reprezentace, jímž vyrovná držitele Zlatého míče Pavla Nedvěda (52). Záložník West Hamu věří, že jubilejní utkání pro ně bude vítězné. Souček se připravuje se spoluhráči na bouřlivou atmosféru, v níž reprezentanti před rokem v Tiraně utrpěli v evropské kvalifikace debakl 0:3. Řekl to na tiskové konferenci.

Souček dosud za národní A-tým odehrál 76 utkání s bilancí 14 branek a v 39 zápasech navlékl kapitánskou pásku. "Když se to číslo takhle řekne, tak je velké. Hrozně moc si toho vážím. Ani bych neřekl, že už je to číslo takové. Zápasy utíkají opravdu rychle. Jak mě baví hrát za reprezentaci, opravdu to letí," řekl Souček, který v týmu debutoval na den přesně před osmi lety.

"Sice se to říká, ale je to opravdu tak, že reprezentačním zápasům se nevyrovná žádné utkání v klubu. Jsem za to hrozně rád. Věřím, že nějaké zápasy jako kapitán ještě povedu, tým z toho bude těžit a hráči za mě budou maximálně spokojení," doplnil.

Preview zápasu Albánie – Litvínov. Livesport

Před rokem v evropské kvalifikaci jeho tým ještě za předchozího trenéra Jaroslava Šilhavého utrpěl v Tiraně debakl 0:3, v říjnu naopak doma v Lize národů Albánii porazil 2:0. "Víme, že jsme tu odehráli zápas, který herně ani výsledkově nebyl dobrý. Ale také víme, že jsme s Albánií odehráli dobrý zápas měsíc zpátky, z toho si chceme hlavně brát příklad," uvedl Souček.

"Ne ze zápasu, který byl před rokem. Z toho chceme čerpat hlavně to, jaká tu byla atmosféra. Chceme se na to připravit hned od začátku. Věřím, že si z obou zápasů vezmeme jen to nejlepší. Z toho zápasu před měsícem si musíme vzít zarputilost, bojovnost a týmový výkon, makat jeden za druhého. Pak z toho vynikli jednotlivci, ale také výborná hra směrem do ofenzivy," prohlásil.

Stadion pro více než 22 tisíc diváků v Tiraně bude vyprodaný a očekává se mimořádně bouřlivá kulisa. "Chceme být maximálně připravení a koncentrovaní ne od první minuty, ale už od rozcvičky. Aby nás od příjezdu na stadion nic nerozhodilo. Musíme se soustředit na vlastní přípravu. Víme, že albánští fanoušci mohou pískat už do našeho nástupu, naší hymny. Z minulého roku jsme o to připravenější, chceme se soustředit jen na sebe a svůj výkon," řekl.

Českému celku vypadla z nominace hned trojice stoperů, kapitán to ale jako velký problém nevnímá. "Každá ztráta nás mrzí. Ale to je fotbal, občas přijde zranění, občas výpadek formy. Teď jsou tu hráči, kteří si to maximálně zaslouží podle výkonů. Věřím, že všichni, kdo do zápasu nastoupí, předvedou maximální formu a já nebo spoluhráči jim k tomu pomůžeme," uzavřel kapitán.