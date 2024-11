Postřehy z utkání Albánie – Česko: Vydařený start, Kovářův moment i zbytečné karty

Česká reprezentace venku opět nevyhrála. V Albánii po zajímavém výkonu remizovala 0:0 a díky bodu se udržela v čele skupiny Ligy národů. Kaňkou na sympatickém výkonu jsou žluté karty Tomáše Součka (29) a Tomáše Chorého (29), které opory základní jedenáctky Ivana Haška vyřadily ze sestavy pro klíčový domácí zápas s Gruzií.

Ostrý začátek

Na takové starty od české reprezentace v posledních letech nejsme zvyklí. Natož na venkovních hřištích. Svěřenci Ivana Haška v Tiraně na domácí Albánii vtrhli, za 20 minut jí prakticky nepůjčili míč a na přelomu 13. a 14. minuty dvakrát nastřelili břevno. Nejdřív v obrovské šanci po rohu hlavou Václav Jemelka a poté krásnou ranou z 20 metrů Lukáš Červ. Úvodní tlak gól nepřinesl a ve zbytku zápasu se Češi do soustavného tlaku dostat nedokázali.

Kovářův moment

Přes 40 minut Albánci prakticky nic neměli, přesto mohli jít do kabin s jednobrankovým náskokem. Po ojedinělé akci po pravé straně hřiště se dostal k hlavičce Quazim Laci a z bezprostřední blízkosti trefil Matěje Kováře. Český gólman byl dlouho bez práce, v klíčovou chvíli ale stejně jako s Albánií doma dokázal zlikvidovat velkou šanci a znovu ukázal, že v brance národního týmu není náhodou. Vypadá to, že Antonín Kinský si na svou šanci bude muset počkat.

Statistiky utknání. Livesport

Emotivní Červ

Opět ho bylo plné hřiště. Oběhal, co mohl, jak je zvykem získal spoustu míčů a s Tomášem Součkem vládl středu hrací plochy. Navíc se Červ opět mohl zapsat mezi střelce. V 14. minutě napřáhl dvacet metrů od branky a utaženou ranou napálil břevno. Do spoluhráčů tradičně pumpoval emoce. V 54. minutě zablokoval nebezpečný pokus Laciho a svůj obranný zákrok oslavil téměř jako gól. I když… Od zápasu s Ukrajinou víme, že plzeňský záložník to má s oslavami trošku jinak.

Chybějící opory

Bez dvou opor se budou muset čeští fotbalisté obejít v klíčovém domácím duelu proti Gruzii. V ohrožení do zápasu v Albánii vstupovali Souček s Tomášem Chorým a oba viděli relativně zbytečnou žlutou kartu. V Olomouci tak trenér Ivan Hašek bude čelit výzvě, kterou zatím nezná. Bez kapitána Součka postavil tým jedinkrát v přátelském duelu proti slabé Maltě. Šance se pravděpodobně dočká trpělivě čekající Alex Král.

Čekání na venkovní výhru trvá

Českému národnímu týmu se mimo domácí stadiony dlouhodobě nedaří. Z posledních 13 soutěžních duelů za hranicemi vyhráli Češi jediný. V kvalifikaci o postup na Euro porazili Faerské ostrovy 3:0. Nic víc. Remíza z Albánie proto není vyloženě špatným výsledkem. Zvlášť s přihlédnutím k tomu, že národní tým i bod udržel v čele skupiny.