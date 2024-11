Postřehy z utkání Česko – Gruzie: Červ šéf zálohy, Hložkův večer i pátá výhra doma v řadě

Česko zvládlo závěr Ligy národů a po výhře 2:1 nad Gruzií ovládlo svoji skupinu. Zajistilo si tak postup mezi elitu, lepší nasazení při losu kvalifikace na MS 2026 i případnou účast v baráži o MS. Co dalšího úterní duel v Olomouci ukázal?

Červ jako dispečer

Kdo nahradí Tomáše Součka? Před zápasem na Andrově stadionu se hojně spekulovalo, kdo převezme roli českého kapitána. A i když se do sestavy podíval Alex Král, reálně se přímou náhradou stal Lukáš Červ. A zvládal ji bravurně. Pozorně držel prostor, výborně četl hru, vyhrával osobní souboje a neustále se nabízel do rozehrávky. Působil, jako by v dispečerské roli národního týmu byl už pár let. Přitom v úterý v Olomouci odehrál teprve šestý zápas. Debutoval v červnu v přípravě s Maltou. Roste každým zápasem a tým se o ně může opřít.

Hložkův nejlepší zápas?

Jeden z jeho nejlepších zápasů v národních barvách. Od prvních minut hýřil Adam Hložek aktivitou, čehož využil ve třetí minutě, když doběhl Jemelkův nákop za obranu a prostrčil míč na Jana Klimenta, který prvním dotykem patou asistoval Pavlu Šulcovi u úvodní branky. Aktivita útočníka Hoffenheimu však nepřestala. Po necelé půlhodině procházel gruzínskou obranou, až jej obránci poslali k zemi. K přímému kopu se sám postavil a lišáckou přízemní střelou nachytal brankáře Giorgiho Mamardašviliho. Nakonec byla jeho branka vítěznou. Na hřišti vydržel nejdéle z ofenzivních hráčů, když ho v 73. minutě nahradil Ondřej Lingr.

Jemelka není jen záskok

Mohlo by se zdát, že se do národního týmu Václav Jemelka dostal jako záskok v případě nouze. V hierarchii Ivana Haška jsou před ním Ladislav Krejčí, David Zima či Martin Vitík. Ale plzeňský stoper ukázal, že rozhodně nemusí být jen pouhou záplatou. V obou listopadových zápasech se osvědčil. Čišila z něj jistota, nebyl nervózní a dokázal být i nebezpečný v pokutovém území soupeře. Je dobře, že mají trenéři dalšího levonohého stopera, na kterého je spoleh. Menší kaňkou může být fakt, že Georges Mikautadze se prosadil z prostoru, který měl nejspíš bránit právě olomoucký odchovanec.

Pátá domácí výhra pro Haška

Zatímco za hranicemi reprezentace na výhru stále čeká (už pět zápasů), doma své fanoušky umí potěšit. Letná, Eden, Malšovická aréna a Andrův stadion. Na těchto stadionech odehrála česká reprezentace od nástupu Ivana Haška na lavičku pět domácích zápasů a všechny vyhrála. Český trenér má doma výbornou bilanci a skóre 11:5. I to pomohlo národnímu týmu splnit úkol – vyhrát skupinu, postoupit mezi elitu Ligy národů a zároveň si zajistit případnou účast v baráži o MS 2026.

Tabulka skupiny. Livesport

Kvaracchelija zlobil

Nejnebezpečnější hráč Gruzie Chviča Kvaracchelija se neprosadil. Čeští obránci a za nimi i brankář Matěj Kovář odvedli dobrou práci. Křídelník Neapole přesto zlobil. V prvním poločase si navedl míč na ostrou pravačku a zakroutil střelu na zadní tyč, od které se balon odrazil. Ve druhém poločase se hvězdné křídlo znovu dostalo do nebezpečné příležitosti, ale skvěle zasáhl brankář Kovář. V nastaveném čase Kvaracchelija poslal do vápna další nebezpečný balon, ale proti zakončení Luky Ločošviliho skvěle zareagoval pozorný Kovář.