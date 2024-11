ME do 21 let

Česká jednadvacítka slaví postup na Euro, když v odvetě play off s Belgií brala remízu 1:1. Ta jí po výhře 2:0 z prvního duelu na půdě soupeře posunula na šampionát, kde Češi nebudou chybět potřetí za sebou. "Jsem na tým hrdý. Byli jsme dole, nikdo nám nevěřil. Ale my jsme zvládli pět zápasů o všechno," zářil do kamer ČT sport kapitán týmu Václav Sejk.

Češi šli do odvety s náskokem, ale také s respektem k soupeři. Lvíčata bojovala, ale po pauze šla Belgie do vedení, což znamenalo velkou komplikaci. Svěřenci trenéra Jana Suchopárka ale bojovali dál a dočkali se po rohovém kopu vyrovnání. "Jsem na tým hrdý. Když jdete štěstí naproti, tak se k vám přikloní. A my jsme s tím srdíčkem šli štěstí naproti," smál se kapitán jednadvacítky.

Kvalifikaci tým nerozjel dobře a prakticky od jejího startu byl pod velkým tlakem. "Zvládli jsme zápasy o všechno," oddechl si Sejk. "Asi jsme nehráli úplně nejhezčí fotbal a nemáme takový první dotek jako Belgie, ale bylo vidět, že chceme víc," našel hráč polského Lubinu důvod, proč nakonec se spoluhráči může slavit postup.

Při dotazu na Euro se Sejk jen dlouze podíval do kamer. "Nevím. Jsem strašně rád, že jsme to zvládli," oddechl si a šel slavit. V euforii byl i další z reprezentantů Karel Spáčil. Ten jako hráč Hradce nastoupil na domácí půdě Votroků. "Strašně to z nás spadlo, máme postup. Je to výborný výsledek, jsem rád za kluky, chci poděkovat fanouškům. Na tohle budu dlouho vzpomínat," vykládal reprezentační obránce.

Češi v odvetě prohrávali 0:1, ale krizovou chvilku zvládli. V 79. minutě udeřili z rohu a otupili belgický tlak. "Byl to náš signál, chtěli jsme to hrát na první tyč. Šel jsem do souboje, od soupeře se to odrazilo," popsal gól Spáčil. "Gól padl, ale museli jsme myslet na zadní vrátka. Belgie to nehodila za hlavu."

Na rozdíl od kapitána se netajil tím, že je po postupu šťastný. "Těším se moc. Nevypadalo to, ale my jsme si za tím šli. Máme sérii bez porážky a na Euru budeme chtít ukázat to nejlepší," končil v optimistickém duchu Spáčil.

