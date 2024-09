TOP 10 volných hráčů. Bez angažmá jsou mistři světa i Evropy, klub nemá ani Depay

Přestože se přestupové okno ve většině světových lig zavřelo, několik hvězdných jmen zůstává beze smlouvy. Na novém angažmá se tak mohou dohodnout i v průběhu rozběhnuté sezony. Livesport Zprávy vybraly 10 nejzajímavějších jmen, která jsou momentálně bez klubové příslušnosti.

Spolehlivý obránce si v Liverpoolu vedl solidně. S přibývajícími roky však postupně ztrácel místo v týmu a nakonec se po vypršení smlouvy rozhodl odejít. Kamerunský stoper měl v létě namířeno do Lyonu, ale nevyšel ani jeho přesun do Leverkusenu, kde zaujal trenéra Xabiho Alonsa. Matip navíc od začátku loňského prosince nehrál, protože si přetrhl přední zkřížený vaz v koleni.

Zkušený francouzský záložník toužil po odchodu z Juventusu zamířit do Premier League, jenže to zatím nevyšlo. Zájem měly i kluby z jiných soutěží, v létě se hovořilo například o Realu Madrid, Liverpoolu, Manchesteru United, AC Milán, AS Řím či Galatasarayi. Stará dáma po Rabiotově definitivním odchodu přivedla trojici záložníků Khéphren Thuram, Douglas Luiz, Teun Koopmeiners.

Zajímalo se o něj mnoho klubů, například Real Madrid, Real Sociedad, West Ham, Mallorca, Boloňa, Neapol, Leverkusen nebo naposledy AS Řím. Všechny námluvy ale vyšuměly do ztracena. Velezkušený stoper hrál během kariéry pouze za Bayern a Dortmund, přičemž pětkrát pozvedl trofej pro šampiona Bundesligy a v roce 2010 se stal s německou reprezentací mistrem světa.

V Monaku si udělal jméno, ale jeho působení v Manchesteru United, ze který hrál od roku 2015 s krátkým hostováním v Seville, bude hodnoceno spíše jako zklamání. Ve smlouvě měl například bonusovou klauzuli pro případ, že získá Zlatý míč. K tomu měl ovšem podobně daleko jako nyní k novému angažmá. Mluvilo se o Marseille nebo italském Comu, z obou variant ale sešlo.

Po odchodu z Barcelony našel azyl v konkurenčním Atlétiku. Začal dobře, ale postupem času ztratil místo v sestavě a trenér Diego Simeone s ním přestal počítat. Nakonec se nizozemský forvard v Madridu dohodl na ukončení spolupráce, aby si po skončení přestupového období mohl hledat nový klub. Značný zájem o něj jeví zejména Sevilla.

Francouzský útočník přišel do Monaka v roce 2019 za 40 milionů eur ze Sevilly a co do osobních statistik má za sebou dobré sezony, když v Ligue 1 nastřílel postupně 18, 20, 25, 19 a naposledy 16 gólů. Přesto se rozhodl knížecí celek opustit. Tento krok oznámil ještě před koncem minulé sezony, leč nový klub stále nemá. Přestože Ben Yedderovo jméno, alespoň na papíře, nelze řadit mezi nezvučnější v Evropě, pro mnohé celky by byl velmi užitečný.

Baskická legenda Bilbaa učinila nečekané a překvapivé rozhodnutí, když opustila svůj mateřský klub a vydala se za novou výzvou. Jenže ačkoliv španělský ofenzivní fotbalista oznámil odchod z Atlétika už na konci dubna, nový klub stále nemá. V souvislosti s ním se nyní mluví o argentinském River Plate.

Legendární obránce před rokem rovněž čekal na nové angažmá. Po odchodu z PSG se rozhodl pro návrat do rodné Sevilly, a to i přes jiné lukrativnější nabídky. V současné době je v podobné situaci, ale zdá se, že tentokrát využije výzvy ze Saúdské Arábie. O bývalého kapitána Realu Madrid navíc projevily velký zájem kluby MLS. Fyzicky stále zdatný fotbalista nemá o nabídky nouzi, ale nechce nic uspěchat.

Svého času patřil k nejlepším gólmanům světa, ale po odchodu z Realu Madrid začalo jeho jméno mírně upadat. Ani v Paříži neměl pevnou pozici a po příchodu Gianluigiho Donnarummy jeho role ještě zeslábla. Získal sice angažmá v Nottinghamu, ale to trvalo jen krátce. Kostarický brankář nyní přemýšlí, co dál, kariéru ale podle všeho ukončit neplánuje.

Španělský středopolař je od začátku února, kdy se rozloučil s japonským Visselem Kóbe, bez angažmá a zvažuje další kroky. V létě trénoval s dánským Nordsjaellandem, takže kopačky na hřebík zatím zjevně pověsit neplánuje. Mata je odchovancem Realu Madrid, v minulosti hrál za Chelsea, Manchester United a Galatasaray. Na kontě má 41 startů za národní tým i titul mistra světa (2010) a Evropy (2012).