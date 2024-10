Real Madrid náhradu za Carvajala nehledá. Vázquez má maximální důvěru, říká Ancelotti

Dani Carvajal (32) si před šesti dny vážně poranil koleno a v pátek absolvoval operaci, přičemž chirurgický zákrok byl označen za úspěšný. Španělského obránce Realu Madrid i tak čeká hodně dlouhá pauza, kopačky znovu nazuje až ve druhé polovině příštího roku.

Mistr Evropy se zranil v samém závěru utkání proti Villarrealu, trávník opouštěl na nosítkách a brzy po závěrečném hvizdu potvrdil, že má přetržený přední zkřížený vaz. Nejednalo o jediný závažný problém, následně absolvoval další testy a ty odhalily vážné poškození rovněž postranního vazu.

"Náš fotbalista Dani Carvajal se dnes podrobil úspěšné operaci přetrženého předního zkříženého a také postranního vazu v pravém koleně, zákrok proběhl za dozoru zdravotního týmu Realu Madrid. Carvajal v nejbližších dnech zahájí proces rehabilitace," oznámil Bílý balet v oficiálním prohlášení.

Carvajal určitě přijde o zbytek letošní sezony a podle médií by mohl marodit až dvanáct měsíců. V tuto chvíli má zajištěnou další budoucnost, smlouva mu totiž běžela jen do června 2025 a vedení tento kontrakt krátce po zranění prodloužilo o dalších dvanáct měsíců. Jednat se naopak minimálně v nejbližších dnech zřejmě nebude o případné náhradě, naznačil to trenér Carlo Ancelotti.

"Maximální důvěru v tuto chvíli má Lucas Vázquez, podává kvalitní výkony a zaslouží si šanci. Trh je navíc uzavřený a měli bychom hodně omezené možnosti," naznačil, že se Real Madrid nebude porozhlížet mezi volnými hráči a nevyužije ani možnost koupit dodatečnou posilu, na což má podle regulí právo díky vážnému zranění Carvajala.