Řekové uctili památku zesnulého spoluhráče. Dali jsme za něj duši, řekl hrdina Pavlidis

Přestože Řecko ve čtvrtek večer porazilo ve Wembley Anglii 2:1 a dosáhlo tím na historický úspěch, bujaré oslavy se nekonaly. Hostující celek včetně dvougólového hrdiny Vangelise Pavlidise (25) tím uctil památku nedávno zesnulého George Baldocka. "Dnes jsme vyhráli, ale nechceme slavit," prohlásil řecký útočník, který na klubové scéně hájí barvy Benfiky Lisabon.

Řecký internacionál Baldock narozený v Británii, který do Panathinaikosu přišel v květnu ze Sheffieldu United, zemřel tento týden ve věku 31 let poté, co byl nalezen v bazénu ve svém domě v Glyfadě. Diváci ve Wembley uctili jeho památku před výkopem minutou ticha.

Řekové, kteří dosáhli vůbec historicky prvního vítězství nad Anglií, po zápase drželi nad hlavami dres, na kterém bylo právě Baldockovo jméno.

"Byl to pro nás výjimečný den i zápas. V myšlenkách jsme s Georgem. Jsme profesionálové a tento zápas jsme museli odehrát. Dali jsme za něj duši. Neměli bychom mluvit o fotbale. Byl součástí našeho týmu. Bude nám moc chybět. Chceme popřát hodně síly jeho rodině. Celý den byl otupělý. Dnes jsme vyhráli, ale nechceme slavit. Na to prostě nejsou slova," řekl po závěrečném hvizdu dvougólový Pavlidis.

Baldock, který měl řecké předky, má na kontě 12 startů za národní tým, přičemž ten poslední odehrál v březnu. Hlavní trenér Ivan Jovanovič pochválil týmového ducha a řekl, že inspirací pro jeho svěřence bylo právě to, aby hráli na památku svého zesnulého bývalého spoluhráče. "V takových chvílích je fotbal až na druhém místě. V době, kdy byl v týmu, zanechal stopu a na naší dnešní hře to bylo znát," řekl.