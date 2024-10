Haaland překonal 90 let starý rekord. Historický okamžik, prohlásil hrdě norský kanonýr

Norský útočník Erling Haaland (24) si ve čtvrtečním zápase proti Slovinsku připsal další rekord. Při výhře 3:0 v Lize národů se dvakrát prosadil a s 34 góly se tak stal historicky nejlepším střelcem Norska.

Haaland byl při absenci zraněného Martina Odegaarda kapitánem a přijal tak odpovědnost navíc. Opět to však byly jeho góly, které poutaly pozornost. "Samozřejmě je to velký a historický okamžik. Jsem šťastný, je to fantastické. Mám před sebou ještě spoustu let. Užívám si to," řekl novinářům.

Hvězdný útočník se prosadil už v sedmé minutě poté, co dorazil štiplavou střelu Antonia Nusa. Vyrovnal tak rekordní skóre Jörgena Juveho, jehož poslední z 33 reprezentačních gólů padl v roce 1934 proti amatérské rakouské reprezentaci.

Mohl ho překonat už na začátku druhého poločasu, hlavičkoval ale vysoko nad břevno. Skóre tak navýšil až jeho spoluhráč Alexander Sorloth poté, co se mu do cesty dokutálel odražený míč od obránce Vanji Drkusiče.

Útočník Manchesteru City, známý svým přímočarým a důrazným stylem, se většinu úvodní části druhého poločasu snažil rozhýbat své spoluhráče. V 62. minutě mu však Sorloth naservíroval ideální přihrávku a on ji ukázkovou střelou levačkou uklidil do sítě. Tím se zapsal do čela střeleckých statistik. Ve svém 36. startu v národním dresu vstřelil 34. gól.

Stále teprve čtyřiadvacetiletý útočník pohltil celé hřiště – vedl obranu a organizoval útoky, přičemž Norsko předvedlo před domácím publikem jeden z nejkomplexnějších výkonů za poslední roky. "Byl to dobře zvládnutý duel. Jsem na tým hrdý. Cítil jsem se dobře, už dlouho jsem neměl na hřišti tolik energie," řekl Haaland.

Norsko nepostoupilo do finále velkého turnaje od Eura v roce 2000. V současné době vede skupinu Ligy národů s tříbodovým náskokem. Svěřence Staleho Solbakkena čeká v neděli těžký zápas proti Rakousku. "Teď nás čeká těžký zápas venku, i když jsme doma vyhráli, nesmíme mít příliš velká očekávání a příliš se povyšovat," varoval vyhlášený ofenzivní kanonýr Haaland.