Trenér ukrajinské fotbalové reprezentace Serhij Rebrov (50) má dál důvěru šéfa národního svazu Andrije Ševčenka. Někdejší slavný kanonýr a držitel Zlatého míče za rok 2004 to uvedl po úterní porážce 2:3 s českou reprezentací v pražském Edenu. Ukrajinský tým prohrál i druhý zápas v novém ročníku Ligy národů, do které vstoupil prohrou 1:2 s Albánií v Praze na Letné.

"Cíl, který jsme národnímu týmu stanovili, je postup na mistrovství světa v roce 2026. To je pro nás hlavní a důležitý cíl. Máme plnou důvěru v hlavního trenéra Sergeje Rebrova a jeho tým. Budeme pracovat na dosažení tohoto snu," citoval Ševčenka ukrajinský server Sport. Ukrajinci dosud hráli na světovém šampionátu jen v roce 2006.

Záložník Arsenalu Oleksandr Zinčenko uvedl, že si celý ukrajinský tým zaslouží kritiku. "Všichni z toho musíme vyvodit závěry, každý sám i jako tým. Ale chtěl bych požádat fanoušky a experty, aby vinu na nikoho nesvalovali. Na trenéra nebo někoho jiného. Jsme to my všichni - tým, trenéři, hráči - co nastupujeme a snažíme se uspět. Proto společně jako tým vyhráváme i prohráváme," řekl Zinčenko v televizním rozhovoru.