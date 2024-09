Fotbalista Václav Černý (26) se nemohl smířit s atmosférou, v jaké se odehrál druhý zápas české reprezentace ve skupině B1 v Lize národů. Národní tým porazil 3:2 Ukrajinu, která měla v hledišti pražského Edenu výraznou převahu. Podle křídelníka Rangers není něco takového možné. Věří, že mužstvo svými výkony dokáže fanoušky přesvědčit, že má smysl reprezentaci podporovat.

Všichni hráči, kteří po utkání dorazili mezi novináře, si na poměr diváků v hledišti postěžovali. Reprezentanti si na domácím stadionu připadali, jako by hráli venku. "Moc dobře si uvědomuju, že to pro lidi je náročné a nebylo to v poslední době kolem nás pozitivní. Ale přece už v životě nemůžeme dopustit, aby se stalo na pražském stadionu, co dneska. Je mi úplně, ale úplně jedno, jak se na mě bude kdo dívat. Ale tohle je strašidelné," neskrýval Černý velké roztrpčení.

Utkání se hrálo tři dny poté, co Češi prohráli 1:4 v Gruzii. "Před druhým zápasem byla hořkost z úvodní porážky, která samozřejmě byla na místě. Je možná i dobře, že bylo málo času do dalšího zápasu. Šlo o to připravit se, oklepat se a držet v týmu soudržnost. To se nám jednoznačně povedlo," uvedl šestadvacetiletý rodák z Příbrami.

Ukrajinců teď žije v Praze a celé republice hodně, mají české doklady, což se při nákupu vstupenek projevilo. Řadu českých fanoušků naopak mohl odradit debakl v Tbilisi. "To je přece jedno. Nemůžeme dopustit, aby se takhle lístky prodaly. To raději budu hrát na prázdném stadionu. Tohle je český nároďák a my jsme v Praze. Všichni jsme viděli, jak to vypadalo. Strašný. Na hřišti se od toho nějakým způsobem oprostíte, ale tohle prostě nejde," stěžoval si Černý.

Reprezentace teď musí o přízeň fanoušků bojovat. "Musíme být tým, který je atraktivní, který hraje lepší fotbal, bude se lépe prezentovat a budeme vyhrávat. Moc doufám, že se tohle změní. Pak má český fotbal na to jít výš. Tohle by se jinde nestalo, to vám tady říkám."

Hráči si dobře uvědomovali, že na debakl v Gruzii je nutné zareagovat. "Nepůjdu do detailu, ale hlavně jsme chtěli ukázat jinou tvář, kterou tenhle tým může mít. Prodat kvalitu, jakou má. Nějakým způsobem to ukázat lidem, i když jich tady na stadionu bylo málo. Ale věřím, že u televize jich bylo víc, co se koukali. Snad má smysl nám fandit, viděli, že můžeme odehrát dobré a kvalitní zápasy."

Po vybojované výhře si mužstvo oddechlo. "Je to spíš nakopnutí do budoucna, že se to u nás nikam neztratilo. Kvalita i nebezpečnost, touha po vítězství tam pořád je," poukázal hráč, který ve skotském klubu hostuje z Wolfsburgu. "Nálada před úterním zápasem nebyla ideální. Něco jsme si řekli, jak se chceme prezentovat. Můžeme mluvit o lehkém napravení," poznamenal Černý.

