Šín o premiérové pozvánce: V nemocnici jsem snil, že se někdy do reprezentace podívám

Když fotbalista Matěj Šín (20) před dvěma lety v nemocnici bojoval s rakovinou varlat, snil o tom, že se jednou dostane do české reprezentace. Záložník Baníku Ostrava nečekal, že se mu přání splní tak rychle. Talentovaný středopolař je jedním ze dvou nováčků v nominaci národního týmu, který čekají zápasy Ligy národů v Albánii a s Gruzií. Šína mrzelo jen to, že se jeho premiérové pozvánky na reprezentačního "áčka" nedožili dědeček s babičkou.

Šín předloni překonal vážnou nemoc a dokázal se rychle vrátit na trávníky. Pomáhaly mu i myšlenky na to, kam by to chtěl dotáhnout. "Asi je to fakt nějaký sen, který jsem si v té nemocnici i trochu vysnil. Že se sem někdy podívám. Jiná cesta z toho tehdy nevedla, nebyly tam černé myšlenky," líčil Šín na srazu reprezentace v Praze.

"Vždy jsem se díval na to, že se sem jednou dostanu, a teď se to povedlo. Je pravda, že v takhle brzkém věku jsem to naprosto nečekal. Jsem z toho opravdu nadšený," doplnil ofenzivní středopolař.

Premiérovou pozvánku dostal i jeho spoluhráč z Baníku Jiří Boula, kterého trenér Ivan Hašek dnes povolal dodatečně. Třetí celek ligové tabulky tak má v reprezentaci poprvé od září 2020 minimálně dvojnásobné zastoupení.

"Myslím, že je to pro nás oba obrovská čest. Hlavně také vizitka pro Baník Ostrava, který si delší dobu drží dobrou formu. Doufám, že to tak bude pokračovat na dalších srazech a snad budou další hráči přibývat," přál si Šín.

V probíhající sezoně se dostal do formy a aktuálně má v lize bilanci čtyř branek a dvou asistencí. "Životní forma? To určitě ne. Ten můj strop je ještě mnohem výš, je tam spousta prostoru se zlepšovat. Určitě to není nějaký můj vrchol kariéry," podotkl Šín.

Je mu líto, že se jeho nominace do reprezentace těsně nedočkali prarodiče. "Bylo to emotivní. Přemýšlel jsem nad tím pak ten večer (po nominaci), že babička s dědou se toho těsně nedožili. Dá se říct, že oba dva byli fotbaloví fanatici, prožívali to se mnou. Tížilo mě to, že se toho nedožili," uvedl Šín.

Česko vévodí své skupině Ligy národů. Livesport

Původně figuroval v nominaci jednadvacítky na nadcházející play off o mistrovství Evropy proti Belgii, nakonec ho ale využije "áčko". "Áčková nominace je vždy ta největší čest, co může fotbalistu zasáhnout. Ale jednadvacítce přeju hodně štěstí a samozřejmě to budu bedlivě sledovat," řekl Šín. "Rozdíl je třeba v tom, že na pokoji jsem tady sám, v jednadvacítce jsme dva. Také sedí více lidí v jídelně," líčil s úsměvem.

Trenér Hašek ho na nominační tiskové konferenci přirovnal k plzeňské opoře Pavlu Šulcovi. "Tím, že oba hrajeme pozici deset, toho ofenzivního středního záložníka, tak to k tomu vybízí. Ale myslím, že oba jsme unikátní v tom, že on je pravák a já levák. Každý má herní styl trochu jiný. Ale tím rozestavením je to podobné," dodal Šín.

