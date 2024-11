Komplikace pro reprezentaci. Haškovi se rozpadla obrana, mimo jsou Krejčí, Vitík i Zima

Českou fotbalovou reprezentaci čekají v následujících dnech klíčové bitvy Ligy národů v Albánii a doma s Gruzií. Trenér Ivan Hašek (61) na pondělním srazu postrádal hned kvarteto nominovaných – kvůli zranění jsou nakonec mimo Ladislav Krejčí, Martin Vitík, David Zima a Lukáš Kalvach. Pozvánku do národního týmu, kterému se tak rozpadla defenziva, dodatečně obdrželi obránce Patrizio Stronati z maďarské Puskás Akadémie a nováček Jiří Boula z Baníku.

Už na páteční tiskové konferenci trenér Hašek avizoval, že nominace není konečná. "Dojde ke změnám. Čekáme na různá vyšetření. Několik hráčů půjde na magnetickou rezonanci, takže víme, že pokud dopadne zle, někteří kluci vypadnou," uvedl.

Národní tým se tak bude muset před klíčovými duely v Albánii (16. listopadu) a doma s Gruzií (19. listopadu) vypořádat se zásahem do defenzivy. Poslední duel proti Ukrajině (1:1) reprezentace odehrála ve čtyřčlenné obraně se stopery Krejčím a Vitíkem, ti však absentovali už ve víkendových zápasech svých týmů. Ze stabilních členů tak Haškovi zůstal k dispozici do středu obrany pouze Tomáš Holeš.

Po boku Holeše může nastoupit jeho parťák ze Slavie Jan Bořil, v nominaci jsou také Václav Jemelka a nově donominovaný Stronati, jenž má za národní tým na kontě čtyři starty. Devětadvacetiletý obránce maďarského klubu Puskás Akadémia naposledy nastoupil za český celek vloni v září, po lednovém nástupu kouče Haška k týmu si vysloužil pozvánku poprvé.

Vůbec poprvé se do seniorské reprezentace podívá ostravský záložník Boula, jenž v nominaci nahradil zraněného středopolaře plzeňské Viktorie Kalvacha. V pátek dostal premiérovou pozvánku do národního A-mužstva také jeho klubový spoluhráč a rovněž záložník Matěj Šín. Pětadvacetiletý Boula zasáhl do všech 14 zápasů této ligové sezony, pokaždé jako člen základní sestavy. Na rozdíl od Šína si dosud nikdy nezahrál ani za mládežnické reprezentace.

"Včera večer mi volal asistent trenéra (Jaroslav) Köstl, dozvěděl jsem se to na poslední chvíli. Nabízí se ta fráze, že je to splnění snu. Je to umocněné i tím, že jsem v reprezentaci nikdy nebyl ani v mládeži. Dostat se teď do áčka je pro mě o to silnější, takže si toho hodně vážím. Baníku se daří a pak z toho takhle vyplynou nějaké individuality," řekl na tiskové konferenci Boula.

Česko vévodí své skupině v Lize národů. Livesport

V národním mužstvu je aktuálně 23 hráčů. Haškovy svěřence čekají poslední dva zápasy v letošním roce. Během listopadového srazu se nejprve v sobotu představí v Tiraně proti Albánii a o tři dny později přivítají v závěrečném utkání skupiny B1 Ligy národů v Olomouci Gruzii. Po čtyřech z šesti duelů český celek vede tabulku.

Do elitní divize A postoupí přímo vítěz skupiny, druhý tým bude čekat dvojzápas play off. Liga národů je zároveň propojena s bojem o mistrovství světa v roce 2026. Čtyři nejlepší vítězové skupin, kteří neuspějí v klasické kvalifikaci, se dostanou do play off o šampionát. Pokud by český celek udržel první místo, velmi pravděpodobně by měl jistou nejhůře baráž o mistrovství světa.

Reprezentace se v pondělí tradičně sešla v poledne v hotelu na Smíchově. V Praze se bude připravovat až do čtvrtka, kdy se před sobotním zápasem přesune do Albánie.

Program Ligy národů