Slováci vyrovnali rekordní gólovou sérii. Calzona si pochvaloval progres Strelce

Slovenská reprezentace udělala za rokem 2024 vítěznou tečku. Úterní zápas Ligy národů proti Estonsku (1:0) sice navzdory četným absencím zvládla, ale nadále platí, že nad pobaltským týmem dosud nikdy netriumfovala vyšším než jednogólovým rozdílem. Slováky může každopádně těšit, že na stadionu Antona Malatinského v Trnavě vyrovnali svou rekordní sérii 13 zápasů s alespoň jedním vstřeleným gólem.

Naposledy se taková série Slovákům podařila pod vedením Vladimíra Weisse staršího v letech 2010 až 2011. "Je to super, pracujeme na tom. Myslím, že v ofenzivě jsme se zlepšili a téměř v každém zápase dáme gól. Když udržíme nulu, většinou vyhráváme," řekl po utkání autor vítězné David Strelec.

Stejným výsledkem pro Sokoly skončilo i zářijové střetnutí v Tallinnu, kde rozhodl Tomáš Suslov. "Myslím, že první zápas byl také těžký. Měli jsme šance hned od začátku, ale neproměnili jsme je a dostali se do mírné střelecké krize, kterou se nám podařilo prolomit. Je škoda, že takové zápasy nevyhráváme vyšším rozdílem," hodnotil Strelec.

David Strelec dal v letošní Lize národů čtyři góly. TASR / Lukáš Grinaj

Forvard Slovanu Bratislava se stal nejlepším slovenským kanonýrem v Lize národů a jeho pozice v národním týmu sílí. "Pracoval jsem na sobě a pracuji dál. Jsem rád, že to dopadlo, jak to dopadlo. Určitě jsem spokojený a snažím se dělat všechno pro to, aby to tak zůstalo," uvedl Strelec, který je se čtyřmi góly v divizi C na třetím místě tabulky kanonýrů společně s Isaakem Pricem a Alexandrem Isakem. Pochvalu si vysloužil i od trenéra Francesca Calzony.

"Prochází skvělou fází. Od července odehrál už dvaatřicátý zápas, takže hraje hodně. Věřím, že v tom bude pokračovat, protože na sobě tvrdě pracuje. Když jsem převzal národní tým, šel jsem se na něj podívat jako na jednoho z prvních hráčů, tehdy byl ve Spezii. Byl prakticky na každém našem srazu a jakmile se uklidnil a srovnal si věci v hlavě, stal se z něj skvělý útočník a je opravdu ve skvělé formě," prohlásil trenér.

Kapitánskou pásku při absenci Milana Škriniara dostal Stanislav Lobotka. "Jsou to nepopsatelné pocity. Věděl jsem to už před zápasem, takže jsem se na to psychicky připravoval. Je to něco krásného, asi to nejkrásnější, co může být. Být kapitánem země, kde jsem se narodil, je pro mě velká čest," zdůraznil záložník Neapole.

Kapitánem Slovenska proti Estonsku byl Lobotka. TASR / Lukáš Grinaj

Jedním z pozápasových témat byla nízká návštěva. Slováky proti Estonsku povzbuzovalo z tribun pouze 4 317 příznivců, zatímco na domácí duel se Švédskem (2:2) se na Tehelné pole přišlo podívat 15 381 fanoušků a výhru nad Ázerbájdžánem (2:0) sledovala téměř plná košická aréna (11 435 lidí).

"Na jednu stranu by bylo fajn, kdyby bylo na stadionu víc lidí, ale na druhou stranu v listopadu a v pěti stupních bych se asi taky radši díval v televizi. Takže to dokážu pochopit. Věřím, že v jiném období by byl stadion plnější," řekl gólman Mallorky Dominik Greif, který se pod Calzonou v národním týmu objevil poprvé.

Slováci zakončili skupinu C1 Ligy národů na druhém místě a v play off o postup se utkají s jedním ze čtveřice Gruzie, Irsko, Slovinsko a Island. Losování je naplánováno na pátek 22. listopadu.