Hancko by mohl být na odchodu z Feyenoordu, o slovenského obránce má zájem Juventus

Slovenský obránce Dávid Hancko (26) hájící barvy Feyenoordu by se mohl po letech vrátit do Itálie. O bývalého sparťana se podle deníku Gazzetta dello Sport zajímá slavný Juventus, který nutně shání nového obránce.

Trenér Thiago Motta má pod Alpami s obránci trable. Zraněný je brazilský stoper Bremer, dlouhodobě mimo je i levonohý bek Juan Cabal a spekuluje se nad tím, že by klub mohl po sezoně opustit i zkušený Danilo.

Někdejší záložník PSG či Barcelony tak akutně shání posily. Zprávy z Itálie mluví o tom, že dosud chtěl Juventus za každou cenu v zimě přivést jednoho obránce. Po zranění kolumbijského zadáka Cabala se fokus na vyztužení obrany ještě zintenzivnil.

Deník Gazzette dello Sport informoval o tom, že se klub zaměřil na příchod dvou konkrétních hráčů. Shodou okolností jsou to krajané. Společně s Dávidem Hanckem by totiž do Turína mohl zamířit Milan Škriniar z Paris Saint-Germain, který ve francouzské metropoli paběrkuje.

Italský deník sice píše, že Hancko je primárním cílem pro letní přestupový trh, ale vedení Staré dámy se ho prý pokusí získat už tuto zimu. Zádrhel se může objevit při jednání o odstupném. Pro Juventus bude nejspíš složité složit za Hancka požadovanou sumu 30 milionů eur, kterou by si Feyenoord představoval.

V létě už tak padla jednání s Atlétikem Madrid, který chtěl Hancka koupit za podstatně menší částku. Italové proto uvádí, že Juventus by chtěl slovenského reprezentanta nejdříve přivést na hostování a v létě by jej odkoupil. Pokud by nizozemský celek nesouhlasil, má prý Juventus nachystaných několik záložních variant.

Mezi vybranými jmény mají být Kevin Danso (Lens), Radu Dragusin (Tottenham), Jaka Bijol (Udinese), Joachim Andersen (Fulham), Jonathan Tah (Leverkusen) a Jakub Kiwior (Arsenal).

Hancko působil v Itálii mezi lety 2018 až 2021, když oblékal dres Fiorentiny, odkud následně zamířil do Sparty a ta jej prodala do Rotterdamu.