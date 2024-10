Česká reprezentace po téměř roce dokázala uhrát vítězství bez inkasované branky. Trenér Ivan Hašek (61) vsadil v utkání proti Albánii na systém se čtyřmi obránci a tři ze čtyř míst v defenzivě obsadil třicátníky. Jde o novou cestu, nebo se jednalo jen o shodu okolností? Svůj pohled na diskutované téma poskytl redakci Livesport Zpráv bývalý obránce národního týmu Tomáš Ujfaluši (46).

Poslední nulu v kolonce obdržených branek zapsali Češi v listopadu 2023 v utkání kvalifikace na Euro proti Moldavsku. Od té doby v každém z devíti zápasů alespoň jednou inkasovali a celkově dostali 15 gólů. "Nula vzadu byla výsledkem práce celého týmu," říká Ujfaluši, který v národním týmu odehrál 78 utkání.

Reprezentace proti Ukrajině i Albánii přešla do rozestavení se čtyřmi obránci...

"Myslím, že ten systém není zas tak rozhodující. Sparta i Slavia hrají na tři obránce a i proti Albánii se určité fáze zápasu hrály ve tříčlenné obraně, protože někdy kluci ze zadních pozic chodí podporovat útok. Celkově si ale myslím, že to fungovalo hlavně proto, že na hřišti byli fotbalisté, kteří mají formu a hrají v klubech."

V defenzivě jsme měli tři třicátníky. Myslíte, že Ivan Hašek vsadil na zkušenosti?

"Nejde říct, že by byl Martin Vitík zkušenější o něco méně. On v posledních dvou sezonách odehrál nespočet zápasů proti špičkovým týmům. V reprezentaci dnes není hráč, který by měl 18 roků a začínal. Celkově jde o to, v jakém jsou hráči nastavení a jakou mají formu. Věk nehraje roli."

Preview zápasu Ukrajina – Česko. Livesport

Po zápase s Albánií je nejistota ohledně zdravotního stavu Tomáše Holeše...

"Pokud je Holeš zraněný, tak se stoprocentně nabízí vrátit do sestavy Ladislava Krejčího. To je aktuálně jediná varianta. Umí hrát jak tříobráncový systém, tak i ve čtyřce a navíc je případně použitelný i na postu defenzivního záložníka. Pomůže při obranných standardkách a umí dát i gól."

Ukrajina možná bude mít o poznání silnější ofenzivu. Dokázala porazit i Gruzii a do její sestavy se vrátil Artem Dovbyk. Budeme muset bránit jinak?

"To není jen o defenzivě. Bude to záležet hlavně na nás, na českém týmu. Bylo vidět, že když hrajeme aktivně a nenecháme soupeře udělat něco, v čem je silný, tak tím eliminujeme všechny problémy. I v tom posledním zápase s Ukrajinou se stalo, že jsme na posledních 20 minut ustoupili ze hry a soupeř ukázal, v čem je silný a málem smazal dvoubrankovou ztrátu."