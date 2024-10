Kapitán českých fotbalistů Tomáš Souček (29) považuje pondělní čtvrté utkání Ligy národů proti Ukrajině v jejím azylu ve Vratislavi za jedno z klíčových v boji o vítězství ve skupině a postup. Záložník West Hamu věří, že si národní mužstvo přenese do zápasu pohodu z posledních dvou vítězných duelů. Řekl to na tiskové konferenci.

Český celek v prvním vzájemném souboji ve skupině v září porazil v Edenu Ukrajinu 3:2. "Všichni známe jejich sílu, týmovou i individuální. Mají hráče v top týmech, kvalitu mají velkou. Ukázali to i u nás v Praze, že je to velmi silný tým," prohlásil Souček.

"Jsem rád, jak jsme s nimi hráli. Ale zopakovat to ve venkovním zápase bude o to těžší, zároveň je to pro nás o to větší motivace. Je to dost důležitý zápas, po něm se ukáže, jak kdo na tom bude v tabulce. Tenhle čtvrtý zápas ve skupině může hodně napovědět, jak kdo skončí," přemítal Souček.

Preview zápasu Ukrajina – Česko. Livesport

V mužstvu podle něj po povedeném pátečním utkání doma proti Albánii a vítězství 2:0 panuje velmi dobrá nálada. "Zápas s Albánií jsem hodnotil hodně pozitivně, ať už vezmu všechny aspekty utkání. Zaprvé jsme získali tři body, zadruhé jsme předvedli velmi dobrou hru a fanouškovsky to bylo také povedené. Takže to byl skvělý večer celé české reprezentace," řekl Souček.

"Předtím doma proti Ukrajině byl výkon podobný. Po těch posledních dvou zápasech jsem na celý tým pyšný. Věřím, že to v nás zůstane a budeme to chtít přenést i do zítřejšího utkání," doplnil český kapitán.

Únava je o hlavě

Dobré rozpoložení po posledním duelu podle něj pomůže mužstvu i lépe vstřebat únavu z náročného programu podzimní sezony. "V poslední době se všude říká, že je toho na hráče hodně. Ale můj názor je, že je to pořád více o hlavě a o psychické únavě. Po každém povedeném zápase je psychika lepší a únava jde stranou," uvedl Souček.

"Věřím, že celý tým se těší na zítřek, protože si pamatujeme, jak jsme hráli v pátek. Všichni to chceme předvést znovu. Psychika je skvělá, věřím, že nás to dostane do pohody i ohledně sil a budeme čerství na zítřejší zápas," doplnil Souček.

Předchozí vzájemné zápasy. Livesport

Reprezentace se v posledních dvou zápasech vrátila k rozestavení se čtyřmi obránci. "Znám tento systém i z klubu a mám ho rád. Ale vyšlo nám to všem přímo na hřišti. Je každopádně dobře, že to můžeme na každý zápas měnit a do každého můžeme nastupovat v jiném rozestavení. Takže nejsme pro soupeře tak snadno čitelní. Na tréninku jsme si udělali nějaké principy a myslím, že nám to dobře sedlo," prohlásil Souček.