Plzeňský brankář Martin Jedlička (26) na začátku sezony kvůli problémům s imunitou téměř dva měsíce nechytal, mezi tyče se ale vrátil ve své někdejší formě a vysloužil si premiérovou pozvánku do české fotbalové reprezentace. Nominací do národního týmu se gólmanovi splnil sen, s nímž šel do Viktorie. Dres z prvního reprezentačního utkání věnuje nevlastnímu staršímu bratrovi útočníkovi Jakubu Řezníčkovi, který ho od 15 let vychovával. Řekl to novinářům na srazu národního mužstva v Praze před zápasy Ligy národů s Albánií a proti Ukrajině.

Jedlička na konci července odchytal v úvodu sezony dvě utkání a pak na delší dobu ze hry vypadl. Mezi tyče se vrátil až v poločase zářijového ligového utkání na Slavii, kde nahradil Mariána Tvrdoně. Od té doby nechyběl ani v jednom ze čtyř soutěžních duelů Plzně.

"Měl jsem špatnou imunitu. Dostával jsem se z toho delší dobu. Jsem rád, že jsem zpátky. Myslím, že mě do toho zase hodili. Takže jsem ani neměl čas o něčem přemýšlet a už to jede. Jsem v pořádku," prohlásil Jedlička.

Bývalý brankář reprezentační jednadvacítky přišel do Plzně předloni po konci v Dunajské Stredě. Poté hostoval v Bohemians Praha 1905, ale Viktoria si jej na začátku ledna stáhla kvůli tomu, že jednička Jindřich Staněk posléze zamířil do Slavie. Jedlička zakončil ligovou sezonu jako gólman s nejvyšším počtem vychytaných nul a zařadil se mezi adepty reprezentačního dresu. Figuroval dokonce mezi náhradníky pro letní mistrovství Evropy.

"Zaměřoval jsem se na Viktorku, abych byl úspěšný tam a abych se tam prosadil po tom hostování v Bohemce. Když jsem přišel do Viktorky, měl jsem takový sen, že mi Viktorka může pomoci dostat se do nároďáku. Tušil jsem, že to nebude hned. Ale čekal jsem, že to časem přijde. Teď to přišlo a jsem za to rád," uvedl Jedlička.

"Pro mě je to nová výzva. Pracuju pro to, abych se sem jednou dostal, což se mi povedlo. Chci se ukázat trenérům v nejlepším světle. Pozvánka do reprezentace je pro fotbalistu nejvíc. Všichni mi gratulovali. Samozřejmě rodina, malá, kluci v kabině, kluci, kteří jsou tady z Plzně," doplnil Jedlička.

Dres dostane Řezníček

V pátek na Letné proti Albánii zažije poprvé atmosféru utkání za reprezentační "áčko", i když bude zřejmě jen mezi náhradníky. Jedničkou by měl být Matěj Kovář. "Dres ze zápasu dám bráchovi Kubovi Řezníčkovi, protože mě podporoval. Choval se ke mně jako táta," podotkl Jedlička.

S Řezníčkem, který nedávno přišel do pražské Dukly a chybí mu jediná branka ke vstupu do Klubu ligových kanonýrů pro autory 100 gólů v nejvyšších soutěžích, ho pojí rodinné pouto.

"Má ze mě radost. On mě od nějakých 15 let vychovával. Je rád, že se mi daří v Plzni, že nastupuji v evropských pohárech a že jsem teď dostal první pozvánku. Já mu přeju ten 100. gól. Věřím, že ho v nejbližší době dá, protože je gólový. Pak to třeba oslavíme u dortu," řekl Jedlička.

Z příjezdu na premiérový sraz reprezentace nervózní nebyl. "Věřím, že míče už nosit nebudu," podotkl s úsměvem. "Asi bude nějaké představování. Já tu dost kluků znám, oni znají mě. Některé starší hráče neznám, takže jim se ještě budu muset představit," uvedl Jedlička.