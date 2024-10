Legionáři: Vítězné branky, debut v Premier League, dvougólový zápas, série asistencí i 1+1

Václav Černý (26) prožil ve Skotsku dvougólový večer, Václav Jurečka (30) v Turecku skóroval při premiéře v základní sestavě a Vítězslav Jaroš (23) se stal sedmým českým brankářem se startem v Premier League. Vítězné góly dali Dominik Janošek (26) v Nizozemsku a Ondřej Karafiát (29) v Německu, kde Adam Karabec (21) táhne sérii tří asistencí. Na Slovensku zapsal bilanci 1+1 Erik Daniel (32) a trojice Čechů se prosadila v Polsku. Jak se vedlo dalším legionářům?

Po matném vstupu do sezony se West Ham ocitl v příjemnějším období, v domácím zápase sedmého kola Premier League přejel Ipswich 4:1 a bodoval podruhé za sebou. Tomáš Souček byl před přestávkou blízko k tomu, aby navázal na gól z předchozího víkendu, ale jeho střelu z úrovně penalty mířící k tyči srazil na brankové čáře obránce. Reprezentační kapitán zapsal v sobotu tři střely, 36 úspěšných přihrávek, z toho jednu klíčovou, a sedm vyhraných soubojů. Hrál do konce a dostal známku 7.4.

Třetí ligovou výhru v řadě zaznamenal Liverpool, o jehož vítězství 1:0 na hřišti Crystal Palace rozhodl v deváté minutě Diogo Jota. Debut v brance Reds, kteří napříč soutěžemi triumfovali pošesté za sebou, si odbyl Vítězslav Jaroš, jenž v 79. minutě vystřídal zraněného Alissona. Český brankář, který v minulé sezoně nabíral herní praxi ve Sturmu Graz, vyřešil dvě situace – v 87. minutě zlikvidoval střelu Ezeho a v nastavení se vrhl pod nohy unikajícího Matety. Dočkal se pochvaly trenéra Arneho Slota a známky 6.6.

Nehrál: Vladimír Coufal, West Ham

Poprvé od dubnového 34. kola minulého ročníku byl Tomáš Čvančara součástí základní sestavy v soutěžním utkání Mönchengladbachu, který v šestém kole Bundesligy zavítal do Augsburgu. Reprezentační útočník o sobě dal nejvíc vědět ve 49. minutě, kdy uvnitř vápna střílel po zemi z voleje, ale jeho přízemní pokus pohotově zlikvidoval brankář Labrovič. Borussia prohrála 1:2 a Čvančara na vítězný gól z předcházejícího víkendu nenavázal. V pátek odehrál 64 minut a ohodnocen byl známkou 6.4.

Nečekanou ztrátu zaznamenal Leverkusen, který doma promrhal bleskově nabyté dvoubrankové vedení nad nováčkem z Kielu a bral jen bod za remízu 2:2. Pro úřadující německé mistry jde o třetí ztrátu v sezoně, v tabulce jim náleží páté místo. Patrik Schick se na rozdíl od minulých dvou soutěžních utkání dostal na trávník, když v 70. minutě střídal autora prvního gólu Victora Boniface. K zakončení se však nepropracoval a dál platí, že naposledy skóroval 17. srpna. Jeho výkon byl oceněn známkou 6.4.

V předchozích dvou soutěžních zápasech Hoffenheimu nastřílel Adam Hložek tři branky a blízko další byl i v úvodu utkání ve Stuttgartu. Po ideální přihrávce za obranu obešel gólmana, jeho zakončení mířící do odkryté sítě však na čáře vykopl protihráč. Před přestávkou rozjel sparťanský odchovanec gólovou akci, když na polovině hřiště po dlouhém autu poslal prvním dotykem balon na Andreje Kramariče, který přihrávkou vybídl Valentina Gendreye a ten po zaváhání obránce otevřel skóre zápasu.

Hložkovy statistiky proti Stuttgartu. Opta by Stats Perform

Hoffe měli po sérii čtyř bundesligových porážek na dosah vítězství, nicméně v deváté minutě nastaveného času odhalil VAR ruku v šestnáctce a přestože Ermedin Demirovič penaltu neproměnil, z dorážky rozhodl o konečné remíze 1:1. Hložek odehrál 63 minut a odnesl si známku 7.3. Krátce po jeho vystřídání se na hřiště poprvé od červencové zlomeniny ruky dostal i David Jurásek, jenž byl na střídačce připraven už v pohárovém utkání s Dynamem Kyjev. V neděli si za necelou půlhodinu vysloužil známku 5.9.

Nehráli: Pavel Kadeřábek a Robin Hranáč, Hoffenheim, Matěj Kovář, Leverkusen

Po třízápasovém suchu dosáhl Espaňol na tři body, když v devátém kole LaLigy porazil na domácím hřišti Mallorku 2:1 a dočkal se historicky 1000. výhry ve španělské nejvyšší soutěži. U třetího triumfu v sezoně nechyběl Alex Král, jenž stejně jako v předchozích sedmi případech absolvoval plnou minutáž. Vidět byl hlavně v úvodu, ale jeho slibný centr ze třetí minuty spoluhráči v gól nepřetavili a hlavičku o sedm minut později poslal vedle tyče. Za sobotní výkon byl reprezentační záložník oceněn známkou 7.1.

Královy statistiky proti Mallorce. Opta by Stats Perforfm

Girona přetrhla šňůru šesti soutěžních zápasů bez vítězství, tři body vydřela doma proti Bilbau. K vidění byly tři zahozené a jedna proměněná penalta, z níž v deváté minutě nastavení rozhodl o výsledku 2:1 Stuani. Nařízena byla za faul na Ladislava Krejčího, jehož stáhl ve vápně protihráč při rohovém kopu. Reprezentační obránce odehrál potřetí v řadě celé utkání, za faul v první půli dostal poprvé v LaLize žlutou kartu a od Livesportu známku 7.2. Girona se po třetí ligové výhře posunula na 11. místo tabulky.

Nehrál: Jiří Letáček, Getafe

Výběr z dalších soutěží

Václav Černý dal při vítězství 2:0 nad St. Johnstone oba góly domácích Rangers. V první půli skóroval levačkou z hranice šestnáctky, ve druhé pravačkou po kličce uvnitř vápna a se známkou 8.9 byl nejlépe hodnoceným hráčem zápasu. Bilanci v Premiership si vylepšil na 3+1, jednu asistenci zapsal i v předkole Ligy mistrů.

Václav Jurečka rozhodl prvním gólem za Rizespor o domácí výhře nad Antalyasporem 2:1. Nejlepší střelec minulých dvou sezon české ligy nastoupil ve čtvrtém utkání v Turecku poprvé v základní sestavě a ve 38. minutě hlavičkou o zem po dlouhém centru otevřel skóre. Odehrál 71 minut a dostal známku 7.4.

Ondřej Karafiát svou premiérovým brankou ve 2. Bundeslize rozhodl o vítězství Norimberku nad Münsterem. Někdejší obránce Liberce, Slavie či Boleslavi nechyběl podruhé za sebou v základní sestavě a v 78. minutě dal hlavičkou výsledku konečnou podobu 3:2. Zápas odehrál celý a ohodnocen byl známkou 8.2.

Adam Karabec naskočil do utkání v Düsseldorfu až v 74. minutě, přesto zaznamenal třetí asistenci za sebou a v součtu s poháry čtvrtou v dresu Hamburku. Tentokrát se podepsal pod poslední gól při výhře 3:0, po níž HSV ztrácí už jen dva body na čelo tabulky. Ze Sparty hostující záložník obdržel známku 7.0.

Dominik Janošek zasáhl do domácího duelu Bredy s Nijmegenem čtvrt hodiny po přestávce a v 81. minutě zařídil vítězství 1:0, když balon z volného přímého kopu poslal do sítě o levou tyč. Bývalý mládežnický reprezentant dostal za sobotní výkon známku 8.0, v Eredivisie má na kontě dva góly a dvě asistence.

Šimon Gabriel už se za Ružomberok střelecky prosadil v letošním předkole Evropské ligy, ve slovenské nejvyšší soutěži však poprvé skóroval až v sobotu ve svém 36. startu. Jeho branka z nastavení prvního poločasu utkání v Košicích pouze zmírnila prohru na 1:2. Gabriel hrál do konce a ohodnocen byl známkou 6.9.

Erik Daniel při výhře Trnavy v Podbrezové 4:0 na první branku přihrál, třetí sám dal a bilanci v aktuální ligové sezoně si po osmi zápasech vylepšil na 3+1. Ohodnocen byl známkou 8.0. Pod druhý gól se asistencí podepsal někdejší dlouholetý záložník Jablonce Miloš Kratochvíl, jenž si vysloužil známku 7.0.

Jakub Jugas svým druhým zásahem v ročníku Ekstraklasy vyrovnával na hřišti Slasku hlavou po rohu na 2:2 a přispěl k obratu Cracovie z 0:2 na konečných 4:2. V neděli absolvoval plnou minutáž a oceněn byl známkou 8.1. Na první branku domácích asistoval ze standardky Petr Schwarz, který vyfasoval známku 6.6.

Michal Sáček si připsal čtvrtou asistenci v polské nejvyšší soutěži a první v aktuální sezoně, když ve 35. minutě zápasu Jagiellonie s Legií poslal po mizerné rozehrávce soupeřova brankáře balon z poloviny hřiště na zakončujícího Imaze. Utkání, které skončilo remízou 1:1, odehrál celé a ohodnocen byl známkou 7.6.

"Oba góly Vaška Černého padly po krásných individuálních akcích. Při prvním dal jesle obránci a zakončil Robbenovskou obalovačkou na zadní tyč, u druhého bylo vidět, jak mu obránce zavírá jeho silnější levačku, tak si to dal na pravou a křižnou střelou překonal gólmana. I jeho čísla ukazují, že angažmá odstartoval velice dobře, uvidíme, jak se bude vyvíjet sezona pro něj i celý tým. Celtic je určitě favoritem, ale Rangers se jim budou snažit šlapat na paty. Na můj vkus odešel Vašek z Wolfsburgu příliš brzy, už po první sezoně. Bundesliga je náročnější liga než ta nizozemská a přesun do ní je vždy složitý, což i on sám pocítil. I tak si myslím, že má potenciál ji hrát pravidelně a dobře, protože je silný jeden na jednoho a má věci, které u českých fotbalistů moc nevidíme.

Václav Jurečka se ve Slavii v posledních týdnech necítil úplně komfortně, koneckonců o nedostatku důvěry později sám hovořil v rozhovoru. Takže pro něj bylo vysvobození, že našel klub, kde mu snad budou důvěřovat. První starty dostával klasicky aklimatizační na pár desítek minut, ale teď už byl v základu a gólem dokázal, že má potenciál se prosazovat i v turecké lize. Dostal hezký centr z pravé strany, dobře si naběhl do prostoru, kde se má klasická devítka pohybovat, a hezkým koníčkem dal důležitou branku na 1:0. Rizespor přetrhl šňůru pěti proher a se sedmi body se dotáhl na svého pátečního soupeře, nicméně počítám, že to budou mít těžké a budou se pohybovat spíš ve druhé polovině tabulky.

Pro Ondřeje Karafiáta je pozitivní, že už před minulým kolem přešel Norimberk na tříobráncový systém, takže přibylo jedno místo stopera. Ondra se tak už v předchozím zápase dostal do základu a i v Kickeru byl relativně dobře hodnocený, dali mu známku 3,5. Teď dostal 2,5. Při gólu to od něj byl skvělý náběh a hezká hlavička, jen měl trochu smůlu, že si hned nemohl vychutnat spontánní emoce a musel čekat na posvěcení VARu. Nakonec jeho i celý Norimberk zachránila levá noha bránícího hráče, který vybíhal a zapříčinil, že gól nakonec platil. Před repre pauzou dodaly tři body týmu klid do další práce, což je pro ně pozitivní i s výhledem na další zápas. Čeká je totiž derby ve Fürthu, což je pro fanoušky obou klubů nejdůležitější zápas roku."