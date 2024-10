Věřím, že nás fanoušci poženou. Albánie? Velká kvalita při střelbě z dálky, říká Souček

Podle kapitána Tomáše Součka (29) požene české fotbalisty v pátečním utkání Ligy národů proti Albánii vpřed i vzpomínka na sporné vyloučení z posledního vzájemného duelu před rokem v Tiraně, kde reprezentace v evropské kvalifikaci prohrála 0:3. Záložník West Hamu věří, že si národní mužstvo dá pozor na situace, z nichž inkasovalo. Na tiskové konferenci také doufal, že tým naváže na zářijové vítězství 3:2 nad Ukrajinou.

Český celek před rokem v Tiraně na konci první půle za nepříznivého stavu 0:1 dotlačil míč do sítě. Nizozemští sudí ale usoudili, že útočník Mojmír Chytil zahrál úmyslně rukou, branku neuznali a hlavní rozhodčí Danny Makkelie navrch útočníka po druhé žluté kartě vyloučil.

"Ta situace v nás byla dlouho, ale jsme rádi, že to nakonec neovlivnilo postup na Euro. Že jsme to zvládli i tak. Ale byla to nepříjemná zkušenost. Když se k tomu vrátíme, pořád někdo může cítit křivdu. Naštěstí to v té skupině nerozhodlo," řekl Souček.

Video preview zápasu UEFA Ligy národů Česko - Albánie Livesport

"Teď jedeme od znova. Bude tu jiný rozhodčí, věřím, že všechno bude v pořádku. Navíc hrajeme doma, takže věřím, že nás fanoušci poženou. Budou si pamatovat výsledek s Ukrajinou a opět budou chtít tři body," doplnil reprezentační kapitán.

Český tým vedle venkovní porážky 0:3 vloni s Albánií v evropské kvalifikaci doma remizoval 1:1. "Je to hodně silný tým, co se týče brejků. Mají hodně kvalitních hráčů jeden na jednoho. Za poslední dva tři roky dali pár krásných gólů, takže mají i velkou kvalitu při střelbě z dálky," řekl Souček.

"Musíme být kompaktní a nesmíme jim dávat prostor, aby se dostávali do pozic, ze kterých mohou být nebezpeční. Věřím, že i takové věci budeme mít v hlavě. V těch předchozích zápasech nás to stálo body, takže jsme se připravovali i na tohle," doplnil Souček.

Proti Albánii nastoupí už počtvrté, před více než třemi lety s českým celkem v generálce na Euro balkánského soupeře v Praze na Letné porazil 3:1. "Proti Albánii jsem odehrál v reprezentaci tři zápasy a mám bilancí výhry, remízy i prohry. Doufám, že navážu na ten první a zvítězíme. Asi nejvíce si můžeme vzít z toho domácího zápasu. V něm jsme byli lepší, dali jsme gól, ale nakonec z toho byla remíza," podotkl Souček.

Tabulka české skupiny Ligy národů. Livesport

Jeho tým v září utrpěl v Gruzii na úvod Ligy národů debakl 1:4, který pak částečně napravil domácím vítězstvím nad Ukrajinou. "Věřím, že jsme si všichni přenesli tu náladu po zápase s Ukrajinou, kterou jsme porazili po dobrém výkonu a nasazení. Přesně takhle jsme na to chtěli navázat i na startu tohoto srazu a myslím, že se tak stalo. Měli jsme pár tréninků, atmosféra je dobrá," prohlásil Souček.

Udělalo mu radost, že se do reprezentace po více než třech letech a poprvé od vyléčení vážného zranění vrátil jeho bývalý spoluhráč ze Slavie bek Jan Bořil, který dostal dodatečnou pozvánku. "Viděl jsem se s ním hned po derby v šatně (Slavie) a říkal jsem mu, že má repre formu, tak proč ho druhý den neuvidím. Ale nakonec jsem ho viděl. Měl jsem za něj obrovskou radost, navíc podobné příběhy mám rád. Měl těžké zranění, nikdo mu už nevěřil a on všem ukázal, že se do toho dokáže vrátit. Neskutečně pomáhá Slavii a věřím, že bude znovu přínosem i pro národní tým. Jeho příběh je nádherný a jsem rád, že je tu s námi zpátky," dodal Souček.