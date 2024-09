Více zápasů už má pouze Ronaldo. Nestárnoucí Modrič si nadělil předčasný dárek k narozeninám

Hrdinou Chorvatska se před domácími fanoušky v Osijeku v zápase proti Polsku stal záložník Luka Modrič (39), jenž se postaral o jediný gól zápasu. Držitel Zlatého míče za rok 2018 si tak nadělil předčasný dárek k pondělním narozeninám.

Den před dovršením 39 let se Luka Modrič radoval z vítězného gólu. Fotbalista Realu Madrid je bez ohledu na věk nedílnou součástí národního týmu a své kvality ukázal v 52. minutě utkání s Polskem, kdy nádherným přímým kopem zpoza šestnáctky umístil míč do pravé šibenice branky Lukasze Skorupského. Pro Modriče to byl již 27. gól ve 180. utkání v národním týmu.

V počtu startů se mu podařilo vyrovnat na druhém místě mezi evropskými hráči španělskému obránci Sergiu Ramosovi. Více jich má pouze Cristiano Ronaldo (213). "Jsem hrdý a šťastný, že jsem dosáhl tohoto milníku. Nikdy jsem si nepředstavoval, že budu hrát tak dlouho. Můj první start byl splněným snem a teď jsem šťastný, že jsem stále tady a mohu týmu pomoci k dalším vítězstvím," prozradil Modrič.

"V mém věku je těžké cokoli předvídat a u mě člověk nikdy neví. Budu to brát zápas od zápasu, a když už nebudu mít vášeň, nebudu potřebovat, aby mi to někdo říkal. Skončím také sám, ale do té doby jsem stále tady," řekl Modrič oficiálnímu webu uefa.com.

Modričovy statistiky za Chorvastko. Livesport / AFP

"Neuvěřitelné, jak Luka bojoval. Hrál, jako by mu bylo 25 let, a s takovými výkony by u nás mohl zůstat dlouho," vyzdvihl Modričův přínos trenér Zlatko Dalič.