Vypadá to, jako kdyby peníze mluvily hlasitěji než hráči, kritizuje De Bruyne zápasové vytížení

Jedním z hlavních témat uplynulých let je neustále se navyšující počet soutěžních zápasů. FIFA a UEFA dlouhodobě čelí kritice, přičemž prvně jmenovaná organizace dokonce žalobě ze strany FIFPRO a uklidnění podle všeho nepřinesou ani nadcházející měsíce. Neklid přichází například z řad Manchesteru City.

Citizens každoročně sehrají 38 utkání v rámci Premier League a docházejí daleko hned ve třech pohárových soutěžích. Drtivou většinu členů kádru navíc tvoří reprezentanti a po letošní sezoně budou mít další povinnost v novém mistrovství světa klubů. To se od 15. června do 13. července uskuteční ve Spojených státech amerických a účastnit se ho premiérově bude 32 klubů – Evropu budou zastupovat Manchester City, Chelsea, Real Madrid, Bayern Mnichov, PSG, Inter Milán, FC Porto, Benfica, Dortmund, Juventus, Atlético Madrid a Salcburk.

"Jednotlivé asociace včetně PFA se snažily najít řešení a jedinou zásadní změnou je to, že UEFA a FIFA přidaly další zápasy. Zvyšují se obavy, řešení nejsou žádná. Vypadá to, jako kdyby peníze mluvily hlasitěji než hráči," udeřil hřebíček na hlavičku Kevin de Bruyne.

De Bruyne kritizuje počet zápasů. Livesport / AFP

"Skutečný problém přijde příští rok po mistrovství světa klubů, finálový zápas turnaje a první utkání nového ročníku Premier League od sebe budou dělit jen tři týdny. Dostaneme tři týdny na to, abychom si odpočinuli a připravili se na dalších 80 zápasů," dodal záložník Manchesteru City.

Změn před letošní sezonou doznal i formát Ligy mistrů a Evropské ligy a všichni účastníci hlavních fází odehrají osm namísto dosavadních šesti zápasů. Na rostoucí počet utkání už zareagovala anglická FA a sáhla k opatření v rámci FA Cupu, když v červnu zrušila tradiční opakované zápasy, v případě remízy tak bude následovat prodloužení a případně penaltový rozstřel.

Počet zápasů je absurdní

"Situace ohledně kalendáře je skutečně absurdní, je to šílené. Máme zde dva zcela odlišné pohledy. Když si hráči stěžují, dostane se jim od lidí odpovědí v tom smyslu, že by si neměli stěžovat na to, jaký mají život... a mají pravdu, plníme si sny, tenhle argument je v pořádku. Na druhou stranu jsme se dostali do doby, kdy je kalendář zápasů naprosto bláznivý," postěžoval si další ofenzivní fotbalista anglického mistra Bernardo Silva.

Bernardo Silva toho během sezony odehraje opravdu hodně. Livesport

"Dostali jsme zprávu a před utkáním Ligového poháru budeme mít jenom jeden den volna. Hrajeme s Arsenalem, další den je volno a o den později nastoupíme proti Watfordu. Pokud nevypadneme, budeme po několik měsíců hrát každé tři dny. To je úplně absurdní, šílené," pokračoval portugalský reprezentant.

"V Lize mistrů nemusíte postoupit do vyřazovací fáze a i tak odehrajete další dva zápasy navíc. Je pravdou, že kluby mají širší kádry, ale rozhodně nebudu tvrdit něco o tom, že je to snadné. Není to snadné, věřte mi. S rodinou jsem letos strávil strašně málo času, počet zápasů je absurdní," dodal.