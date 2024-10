Češi měli větší motivaci než my, uznal kapitán Hysaj. Albánská média píší o pomstě za Tiranu

Albánská média berou porážku 0:2 svojí fotbalové reprezentace v Lize národů v Praze jako odvetu za loňskou výhru "Orlů" 3:0 na domácí půdě v Tiraně. Češi měli podle kapitána Elseida Hysaje (30) větší motivaci a nachystali se, jako kdyby hráli proti Španělsku. Média oceňují autora obou gólů Tomáše Chorého (29).

Albánci v kvalifikaci na letošní Euro český tým ve skupině předstihli. Po remíze v Praze mu doma před rokem uštědřili citelnou porážku. "Česko neodpouští, Albánie v Praze padla," uvedla televizní a rozhlasová společnost Radio Televizioni Shqiptar (RTSH) na svém webu.

"Albánie odjela bez bodů, ačkoliv měla několik šancí ke skórování. Zápas nezačal pro červenočerné dobře, hned inkasovali gól. Byl to Chorý, který využil nepozornosti v albánské obraně a už ve 3. minutě skóroval. Po tomto gólu byly zbývající minuty prvního poločasu hluché," popsal autor článku.

Statistiky zápasu. Livesport

"Na začátku druhého poločasu byla Albánie koncentrovanější. Největší šanci měl v 52. minutě Asani, ale před brankářem soupeře selhal. Šance si vytvořili i Tuci s Asllanem, ale bez výsledku. O druhou branku Čechů se postaral znovu Chorý, který využil další 'uspanosti' naší obrany a zdvojnásobil vedení," poukázal web RTSH.

Téma "pomsty" rezonovalo nejvíce. "Česko splnilo svou odvetu za porážku na hřišti (stadionu) Air Albania před rokem. Chorý se trefil již ve třetí minutě, čímž soupeře překvapil ještě dříve, než zápas pořádně začal. Stejný hráč pak skóroval i v druhém poločase. Albánie se po druhé inkasované brance snažila reagovat, ale neúspěšně," napsal list Gazeta Sport Ekspres.

"Už před zápasem jsme věděli, že Češi mají větší motivaci než my. Na hřišti to bylo znát, ukázali velký tlak. Jsou silní i ve standardkách. Připravili se na zápas tak dobře, jako bychom byli Španělsko," řekl Hysaj. "Měli jsme šance na vyrovnání nebo dokonce výhru. Pak jsme inkasovali druhý gól, který nám podrazil nohy," dodal obránce římského Lazia.

"Rychlý gól zničil naši hru, kterou jsme plánovali. Soupeře jsme znali. V několika šancích jsme se měli zachovat lépe. Gól nepřišel. Smůla. Trápili jsme se, první minuty nás ovlivnily. Na poslední dva zápasy s námi nezapomněli. Šli do toho, aby zápas co nejdříve rozhodli. Měli jsme lépe realizovat, co jsme plánovali," litoval Qazim Laci, záložník pražské Sparty.