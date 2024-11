Ze sedmé anglické ligy až do reprezentace. To je odhadem asi 1600 kilometrů, směje se Boula

Záložník Jiří Boula (25) si mimořádně cení první nominace do reprezentace, až dosud žádnou pozvánku ani do mládežnických výběrů nikdy nedostal. S fotbalem začínal v ČAFC Praha, třeba po dobu studií působil až v sedmé anglické lize. Jak středopolař Baníku Ostrava na pondělní tiskové konferenci uvedl, jde svým způsobem o splnění snu.

Když v pražské "Čafce" začínal, hned přeskočil pár ročníků a hrál se staršími kluky. Tehdy ještě samozřejmě o reprezentaci nesnil. "Bývá i pravidlem, že příběhy hráčů jsou protkány menšími kluby. O to je pak jejich příběh zajímavější. Já si toho vážím," řekl Boula.

Trenér Ivan Hašek ho na utkání Ligy národů v Albánii a s Gruzií povolal dodatečně spolu s obráncem Patriziem Stronatim, když z původní nominace ze zdravotních důvodů vypadli Ladislav Krejčí, Martin Vitík, David Zima a Lukáš Kalvach. "V neděli večer mi volal asistent Köstl, takže o pozvánce jsem se dozvěděl na poslední chvíli. Představil se mi, takže jsem mu uvěřil. Kdyby ne, možná bych si myslel, že to je nějaká legrace," usmál se pražský rodák.

S dost velkým zpožděním se tak dočkal splnění snu. "Ta fráze se nabízí. Všechno je umocněno tím, že jsem nebyl v žádné mládežnické reprezentaci, o to silnější je teď dostat se do áčka. A o to víc si nominace vážím. Snad hraje roli moje forma, ale asi má vliv i forma Baníku. Je o nás slyšet jako o týmu, daří se, z toho pak vyplynou i osobnosti," poukázal defenzivní štít, který na sraz dorazil spolu s dalším nováčkem, klubovým spoluhráčem Matějem Šínem.

Boula prošel v mládeži také Spartou, ani z ní se do reprezentací nedostal. "Jeden půlrok jsem na nároďák pomýšlel. V devatenáctce jsem k tomu měl blízko formou svojí i týmu, tam mě to lehce zamrzelo, že se mě to nedotklo. I díky tomu je to teď silnější."

Jeho pozoruhodný příběh měl zajímavou odbočku v Anglii, kde dokončil bakalářské studium sportovního managementu na univerzitě v Derby. Hrál tam za univerzitní tým a pak také za Mickleover v sedmé lize.

"Ze sedmé anglické ligy do reprezentace je to odhadem nějakých asi 1600 kilometrů… Samozřejmě strašná vzdálenost, velký skok. Vidina profesionálního fotbalu mě neopustila ani tam. Na univerzitě jsem myšlenky na reprezentaci neměl. Jen jsem si říkal, že pokud se mi někdy poštěstí se ve fotbale prosadit, že bych se sem rád dostal," zavzpomínal hráč, který do Ostravy zamířil z druholigového Táborska.

Teď se svým týmem prožívá šťastné týdny, Baník třeba nedávno po deseti letech vyhrál na Spartě a v ligové tabulce už je před obhájci titulu třetí. "Nominace by měla být odrazem dlouhodobé formy. Ale na Letné to byl velký zápas, určitě měl větší vliv než některé další."

Původně nominovaného Šína tedy rychle dohonil. "Je to čest pro celý Baník. Já si nejdřív do Matěje ve vší úctě trochu píchl. Včera večer jsem mu pak volal, že pojedeme spolu. Měl z toho radost jako moje rodina, což mě potěšilo," dodal Boula.

Minimálně dva kmenoví hráči Baníku jsou v národním týmu poprvé od září roku 2020, když byl kvůli covidu pro zápas Ligy národů se Skotskem v Olomouci narychlo sestaven nový, rezervní tým.

