Nečekaná porážka českých fotbalistek, v Lize národů nestačily na Bosnu a Hercegovinu

České fotbalistky překvapivě prohrály ve třetím utkání Ligy národů v Bosně a Hercegovině 0:1 gólem v 88. minutě. Svěřenkyně trenéra Karla Rady nenavázaly na úvodní dvě výhry nad Slovinskem a Běloruskem a ve skupině B4 klesly na druhé místo o bod za své přemožitelky. Odveta s Bosnou a Hercegovinou je čeká v úterý v Hradci Králové.

V první půli si oba týmy vytvořily minimum šancí, v 38. minutě střela Cahynové z vápna skončila nad. Krátce po změně stran Sonntagová těsně přestřelila branku. Na druhé straně gólmanka Lukášová špatně rozehrála, ale chybu vzápětí napravila tím, že pokus Nikoličové z hranice vápna vyrazila nohou. Zápas směřoval k dělbě bodů, jenže v závěru se Ekičová po levé straně dostala do pokutového území a nahrála před branku na zakončující Krajničovou.

"O naší prohře rozhodla jediná situace ze závěru zápasu, kterou jsme nevyřešili dobře. Bylo to také o tom, že my musíme být v takových zápasech produktivnější ve hře dopředu. Ve finální fázi hry musíme být lepší, kvalitnější a právě tam se musíme umět prosadit. Příležitosti na vstřelení gólů jsme měli, jen jsme je nedokázali dotáhnout do konce," řekl Rada pro web Fotbalové asociace ČR.

Aktuální tabulka. (27.10.) Livesport

V úterý se jeho tým pokusí vrátit na první místo tabulky, z kterého vede přímá cesta do ligy A. Celky z druhých míst ve skupinách ligy B budou hrát baráž proti týmům ze třetích míst ligy A o účast v nejvyšší soutěži. Poslední týmy přímo sestoupí. Podobně budou probíhat i boje mezi ligami B a C.

Liga národů představuje začátek nového formátu kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 2025 ve Švýcarsku. Soutěž rozhodne o složení jednotlivých lig před samotnou kvalifikací, jež se odehraje podobným systémem v příštím roce.