Překvapení víkendu podle dat: Chelsea, Slovácko a Anderlecht vyzvou sobě rovné soupeře

Kdo vyhraje? Klíčová otázka, kterou denně řeší sportovní fanoušci a odborníci po celém světě. Většinou se však řídí spíš pocity a vlastními dojmy než nezpochybnitelnými čísly. Správná odpověď na tento dotaz může být přitom leckdy velice hodnotná. Zvlášť, pokud se jedná o zaváhání favorita. Redakce Livesport Zpráv proto každý pátek přináší ve spolupráci s týmem analytiků z české datové společnosti 11Hacks právě rozbory zápasů, v nichž podle čísel může dojít k (ne)očekávanému výsledku.

Fanoušci, kteří v sobotu dorazí na Stamford Bridge, budou moci sledovat mnohem kvalitnější podívanou, než jaké by odpovídalo současné postavení obou týmů v tabulce Premier League. Západolondýnské derby mezi Chelsea a Brentfordem je sice soubojem 10. se 14. týmem, ovšem třeba podle metriky očekávaných bodů, jakéhosi měřítka kvality jak vytvořených, tak i povolených šancí (bez penalt), by se měly oba celky pohybovat dokonce mezi nejlepší pěticí ligy.

Výsledky v této analytické "tabulce pravdy" jsou aktuálně velmi zhuštěné a mezi třetí a desátou příčkou je pouze dvoubodový rozestup, přesto však o síle jednotlivých týmů leccos prozrazuje. V případě Chelsea a Brentfordu vyzdvihuje především sílu jejich obran. Domácí disponují třetí nejlepší za Manchesterem City a Arsenalem, přičemž Brentford je aktuálně pátý. Slovy čísel 0,97 proti 1,12 povoleným očekávaným brankám na jeden zápas.

Pořadí podle očekávaných bodů 11Hacks / Livesport

V podstatě totožný je také objem a kvalita šancí, které si oba celky na hřišti vytvářejí. Chelsea je momentálně na 1,65 xG na zápas, Brentford na 1,68. Tým pod vedením Thomase Franka v ofenzivě spoléhá především na Bryana Mbeuma, jemuž ve střelbě z dobrých pozic zdatně sekunduje Yoane Wissa.

To lodivod Blues Mauricio Pochettino přistoupil v posledních zápasech k několika velmi pozitivním změnám. Enzo Fernández se z pozice desítky přesunul na double pivota po bok Moisése Caiceda a opačným směrem se stěhoval Conor Gallagher, což umožňuje mnohem lépe využít všechny dovednosti těchto dvou skvělých fotbalistů. Pravidelně navíc začal nastupovat mladík Cole Palmer, který se proti Arsenalu na hřišti pohyboval dokonce ještě výš než Raheem Sterling.

Než ale začne Chelsea fungovat jako dobře namazaný stroj, bude ještě nějakou dobu trvat. Tím spíš, že se tentokrát postaví proti velmi dobře fungující obraně. Silnou stránkou Blues jsou navíc rychlé brejky, při jejichž bránění patří Brentford mezi ligovou špičku a inkasoval z nich druhý nejmenší počet branek (pouze dvě). Frankova družina navíc bude zlobit i vepředu. Její pověstnou zbraní jsou především skvěle zvládnuté ofenzivní standardky, které Chelsea brání jen průměrně. Zápas bude podle všech ukazatelů vyrovnanější, než prorokují bookmakeři.

Liberec se postaral o největší překvapení uplynulého kola české ligy, když na svém hřišti šokoval výhrou 3:0 favorizovanou Plzeň. Navíc po výkonu, který si o takový výsledek přímo říkal. Ačkoliv pozičně byla Plzeň mírně lepší, nedokázala svou územní převahu přetavit v dostatečný počet nebezpečných šancí. S tím naopak Liberec problémy neměl a na očekávané góly nakonec zvítězil poměrem 2,79:1,03.

Z hlediska reálných inkasovaných branek na tom není Liberec zrovna nejlépe, a pokud se odečtou penalty, větší gólový příděl má na svém kontě už pouze pětice dalších týmů. Z velké části je to ovšem dáno také určitou porcí smůly a také nejistými výkony brankáře Olivera Vliegena. Plzeň se však sama přesvědčila o tom, že vytvářet si šance proti Liberci není nic jednoduchého.

Vývoj xG v zápase Liberec – Plzeň. 11Hacks / Livesport

Co se týče objemu a kvality povolených brankových příležitostí, jedná se aktuálně dokonce o čtvrtou nejlepší ligovou obranu, a to při průměru 0,90 povolených xG. Slovácko se s 0,98 nachází jen o jednu pozici níž a sobotní vzájemné střetnutí tak bude o tom, kdo na svého soupeře najde lepší recept ve finální třetině.

I tam jsou si oba celky s 1,2 vytvořenými očekávanými brankami podobné jako vejce vejci. Navíc se setkávají dva soupeři, které se do velké míry spoléhají na protiútoky a zatímco Slovácko bude chtít před svými fanoušky kontrolovat hru, Liberec se zřejmě od svého obvyklého způsobu hry příliš neodchýlí. Což je pro něj dobře, protože proti podobně laděným týmům se Moravanům příliš nedaří…

Oba celky od sebe v tabulce dělí propastných 10 pozic, i když by se na základě svých výkonů měly nacházet v podstatně bližším kontaktu. Příznivci Anderlechtu se po 11. příčce v minulém ročníku těší z průběžného druhého místa tabulky Jupiler Pro League, nicméně v dalším průběhu soutěže by mohli být nepříjemně překvapeni. A to nejenom proto, že je až do Vánoc čeká poměrně obtížný los.

Tradičnímu belgickému klubu se nedaří dominovat v ofenzivě, kde spadá obří porce zodpovědnosti na letní posilu Kaspera Dolberga. Dánský reprezentant se stará o takřka 50 % celkového xG Anderlechtu, což je nevídaný podíl. Pokud se mu zrovna nedaří, neexistuje pro "fialky" příliš mnoho cest, jak mohou docílit branky.

Jak Dreyer, tak Amuzu jsou spíš kreativně orientovaná křídla a nedostávají se do dostatečného počtu šancí z centrálních prostorů. Anderlecht dosahuje průměrně na 1,29 očekávaných branek na zápas, což je daleko za Genkem (2,00), Union Saint-Gilloise (1,94) nebo Bruggami (1,79).

Za těmi nejlepšími zaostává také v obraně, které by měl v budoucnu naplno pomoci nedávný příchod brankáře Kaspera Schmeichela. Aktuálně však tým produkuje v metrikách očekávaných vytvořených i povolených branek, očekávaných bodů nebo třeba počtu střel takřka totožné výsledky jako Leuven. Ztráta bodů by proto nebyla ničím šokujícím, obzvlášť po týden staré prohře s Lutychem, která znamenala třetí zaváhání Anderlechtu v posledních pěti utkáních.