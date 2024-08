Enrique se dočkal vysněné posily, PSG získalo talentovaného záložníka Nevese z Benfiky

Paris Saint-Germain oznámilo zisk Joaa Nevese (19) z Benfiky, která může s bonusy obdržet až 70 milionů eur. Záložník s francouzským mistrem podepsal pětiletou smlouvu. Opačným směrem se na roční hostování s opcí vydá Renato Sanches (26).

Benfika dostane základní přestupovou částku ve výši 60 milionů eur a zbývající suma je zanesena v bonusech. Talentovaný záložník se stal děleným druhým nejdražším hráčem (společně s Moussou Diabym, jenž odešel z Aston Villy do Al Ittihadu) tohoto přestupového okna po Lenym Yorovi, za něhož Manchester United poslal do Lille ještě o dva miliony eur více.

Neves za mateřskou Benfiku debutoval v prosinci 2022. Od té doby nastoupil do 75 soutěžních zápasů s bilancí čtyř vstřelených gólů a tří asistencí. V sezoně 2022/23 se podílel na zisku portugalského titulu, v předchozím ročníku na to navázal výhrou v domácím Superpoháru.

Kromě finanční kompenzace by měl do lisabonského klubu odejít Renato Sanches, jenž se v PSG výrazněji neprosadil a loňskou sezonu strávil na hostování v AS Řím. Šestadvacetiletý záložník bude v Benfice rok hostovat, součástí dohody má být rovněž opce ve výši 10 milionů eur.