Hvězdný Mbappé potvrdil setrvání v PSG, chce útočit na další rekordy

Livesport

Vedení PSG má plné ruce práce. Byly oznámeny první odchody, očekávají se první letní příchody a součástí kádru zůstává klíčová postava. Kylian Mbappé (24) nemá oproti loňsku žádné zaječí úmysly.

Hvězdného hráče loni lanařil Real Madrid a dlouho to vypadalo na přestup do Španělska, dokud francouzský mistr nepředložil konečnou nabídku nové smlouvy. Kanonýrovi zbývá do konce kontraktu jeden rok a jeho součástí je opce na prodloužení o dalších dvanáct měsíců, která musí být aktivována do konce června.

"Zůstanu v PSG i v příští sezoně? Ano, budu v Paříži hrát i nadále," slíbil. "Mám ještě roční smlouvu a klub dělá vše pro to, aby posílil kádr. Budu s tím velmi spokojen. O nic jiného se nestarám," dodal francouzský útočník.

Kylian Mbappé a jeho statistiky. Livesport

Mbappé je králem Ligue 1 a popáté v řadě se stal nejlepším střelcem soutěže, když nastřílel 29 gólů. Pětkrát se v minulosti stali nejlepšími střelci také Carlos Bianchi, Delio Onnis a Jean-Pierre Papin, ale šestkrát se to nepodařilo nikomu.

PSG po sezoně opouštějí Lionel Messi a Sergio Ramos, kteří nedostali nové smlouvy. Naopak do Francie přichází Marco Asensio.