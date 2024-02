Konec telenovely. Mbappé oznámil, že v PSG neprodlouží smlouvu, hlásí francouzská média

Francouzský útočník Kylian Mbappé (25) dle informací francouzského sportovního listu L'Équipe i pařížského deníku Le Parisien oficiálně oznámil vedení PSG, že v létě klub opustí. Je prý už připraven odejít do Realu Madrid, s ním se ovšem ještě na podmínkách definitivně nedohodl. Podrobnosti o odchodu mistra světa z roku 2018 zatím francouzská strana nekomentovala.

"Ta telenovela je (konečně) u konce", sděluje L'Équipe ve své zprávě. Po dlouhých měsících spekulací je už jasné, že v další sezóně Mbappé dres pařížského velikána oblékat nebude. Francouzský ofenzivní klenot informoval o svém rozhodnutí klubové funkcionáře už v úterý v tréninkovém centru v Poissy, slyšel ho i prezident klubu Nasser Al-Khelaifi. Svůj postoj tak pětadvacetiletý forvard sdělil den před prvním osmifinálovém utkání Ligy mistrů proti Realu Sociedad (2:0).

Mbappé údajně neřekl, kam se v létě bude stěhovat, má se však za to, že jeho novým zaměstnavatelem bude Real Madrid. Některé zdroje uvádějí, že aktuální lídr Ligue 1 bude mít jen mizivou šanci na to, aby získal nějakou finanční kompenzaci, i když se dříve o určitých variantách, jak přestup zpeněžit, hovořilo. Mbappému vyprší na konci tohoto ročníku kontrakt a poté se stane volným hráčem.

Le Parisien dodává, že k formalizaci nového kontraktu u Los Blancos by mělo dojít v následujících měsících. Mbappé měl zároveň Al-Khelaifiho požádat o to, aby se ho nesnažil přeplácet novou nabídkou. Pařížský rodák je v klubu od roku 2017, z Monaca tehdy přestupoval do hlavní francouzské metropole za částku ve výši 180 milionů eur. Dosud odehrál za PSG napříč všemi soutěžemi 290 utkání a nastřílel 243 gólů.

Mistr světa z roku 2018 je nejlepším střelcem v historii PSG. V dresu francouzské reprezentace patří Mbappému mezi kanonýry třetí místo, dosud vstřelil v 75 utkáních 46 gólů.