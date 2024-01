Nejlepším hráčem na světě je Kylian a nejlepším klubem je pro něj Paříž, prohlásil prezident PSG

Nasser Al-Khelaifi (50), který je prezidentem Paris Saint-Germain tvrdí, že Kylian Mbappé (25) chce zůstat v hlavním městě Francie. Zároveň také prohlásil, že mistři Ligue 1 jsou pro hvězdného útočníka nejlepším klubem.

Francouzský kanonýr, který v aktuální sezoně nastřílel už 24 gólů, má smlouvu jen do konce června a o jeho budoucnosti v PSG se spekuluje již několik let. Už loni v létě se zdálo, že z Paříže odejde do Realu Madrid a k velmi podobné situaci se schyluje i nyní.

"Nebudu zastírat, že chci, aby Kylian zůstal. Nejlepší hráč na světě je Kylian a nejlepší klub je pro něj Paříž," prohlásil jednoznačně Al Khelaifi, čímž zároveň reagoval na množící se informace o odchodu svého ofenzivního klenotu.

"Má nejlepší tréninkové centrum na světě, nejlepšího trenéra na světě (pozn. Luis Enrique) a každý rok má jistotu, že si zahraje Ligu mistrů. Vždycky jsme minimálně v osmifinále, ne-li ve čtvrtfinále, semifinále nebo finále," pokračoval Al Khelaifi.

Po Novém roce se v médiích objevily zprávy, že se Mbappé již dohodl na smlouvě s Realem, ale sám hráč to následně popřel s tím, že se ještě nerozhodl, kde bude v budoucnu hrát.

Mistr světa z roku 2018 hraje v Parku princů od roku 2017 a po sezoně mu končí smlouva. PSG je v čele francouzské Ligue 1 a v osmifinále Ligy mistrů se utká se španělským Realem Sociedad. Pařížané mají v nejprestižnější evropské klubové soutěži opět jen ty nejvyšší cíle, ale v historii klubu se jim ještě vytouženou trofej získat nepodařilo.

Mbappému jeho aktuální smlouva podle listu Le Parisien zaručuje roční plat 72 milionů eur, podpisový bonus 150 milionů eur a věrnostní prémii, která se během tří let zvýšila ze 70 na 90 milionů eur. Al Khelaifi však zdůraznil, že to, zda v klubu zůstane, "není otázkou peněz".