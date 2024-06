Marseille představila nového trenéra. Zašlou slávu se slavné značce pokusí vrátit De Zerbi

Strastiplnou sezonu má za sebou Olympique Marseille. Francouzský velikán se sice v Evropské lize probil až do semifinále, jenže v Ligue 1 obsadil až osmou příčku, takže v následujícím ročníku bude na evropské scéně chybět. Zašlý lesk a slávu se nyní bude snažit oprášit Roberto De Zerbi (45), který byl oficiálně představen fanouškům jako nový trenér.

Italský stratég si během trenérské kariéry vyzkoušel angažmá v rodné zemi, na Ukrajině a v Anglii. Především díky působení v Brightonu se dostal na seznam schopných stratégů, kteří umějí i s na papíře slabším kádrem dosáhnout nečekaných výsledků. A právě úspěchy na jihu Francie nutně potřebují. Není divu, že byl De Zerbi na volném trhu žhavým zbožím, a to nejen na marseillské adrese. Kroužilo kolem něj několik jiných zájemců.

Letos v květnu se s Racky rozešel a už po pár týdnech se zabydluje na nové adrese v Ligue 1. Lákala ho především atmosféra, jaká na Stade Vélodrome panuje. "Historie a prestiž kolem OM, vášeň a zápal jeho příznivců, nadšení, to všechno mi vedení klubu ukázalo. Bylo to klíčové pro mou volbu pustit se do této vzrušující výzvy,” povídal pro oficiální web Les Phocéens. "Nemůžu se dočkat, až usednu na lavičku a pomůžu klubu získat zpět hodnoty, které si zaslouží.”

Olympique má od února 2021 už osmého trenéra. Livesport

Marseille v minulých letech, co se trenéra týče, nenacházela optimální volbu. Mezi lety 2016 až 2019 ji vedl Rudi Garcia, od roku 2019 do roku 2021 pak Andre Villas-Boas, to byly však poslední dlouhodobější anabáze. Od té doby se na lavičce vystřídalo sedm jmen, pokud započítáme do statistik i dvě dočasná velení. De Zerbi tedy bude za zmiňované období už osmým v pořadí a šestým stálým.