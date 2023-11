De Zerbi po další ztrátě: Osmdesát procent anglických rozhodčích se mi nelíbí

Manažer Brightonu Roberto De Zerbi (44) opět zkritizoval anglické rozhodčí a systém VAR. Jeho tým v neděli ztratil dva body po remíze se Sheffieldem United (1:1), kterou zapříčinila i červená karta pro Mahmouda Dahouda (27).

Záložník Mahmoud Dahoud dostal přímou červenou kartu za šlápnutí na nohu Bena Osborna za stavu 1:0 pro Brighton. Vyloučení německého středopolaře okamžitě nakoplo Sheffield, který o pět minut později donutil domácí ke vstřelení vlastního gólu. Blades nakonec z utkání vytěžili cenný bod a prodloužili sérii Seagulls bez ligové výhry na šest zápasů.

De Zerbiho potrestal rozhodčí John Brooks krátce po vyrovnávací brance, když Ital ztratil klid a začal křičet u postranní čáry. "Jsem upřímný, nemám rád osmdesát procent anglických rozhodčích. Není to nic nového, prostě je nemám rád. Nelíbí se mi jejich chování na hřišti," řekl trenér Brightonu a dodal: "Pokud rozumíme novým pravidlům, je to jasná červená karta. Nicméně i já jsem byl fotbalista a dynamika situace nebyla na vyloučení, ale rozhodnutí musíme přijmout. Dahoud o své chybě ví, ale to se stává."

Rozhodčí a VAR se v této sezoně dostali do centra pozornosti Premier League už několikrát. Například při poškožení Liverpoolu, jemuž při prohře na půdě Tottenhamu Hotspur chybně neuznali gól. To ostatně přimělo orgán rozhodčích PGMOL k vydání omluvy.

Kormidelník Arsenalu Mikel Arteta také kritizoval rozhodčí po prohře s Newcastlem. Španěl tehdy řekl, že se cítí "trapně" a "zahanbeně" poté, co kontroverzní gól se třemi kontrolami VAR ukončil jejich ligovou neporazitelnost.

"Anglie je jediná země, kde si nejste jisti, zda je rozhodnutí správné, i když máte VAR. V ostatních zemích si můžete být jisti, že rozhodčí má stoprocentní pravdu. V Anglii to nemáte a já to nedokážu pochopit," uzavřel De Zerbi.

