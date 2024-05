Učil se od De Zerbiho a nikdy nehrál fotbal profesionálně, Ajax zná jméno nového trenéra

Trápící se nizozemský gigant Ajax Amsterdam ve čtvrtek jmenoval novým trenérem Francesca Farioliho (35). Italský kouč bude tím, kdo se od léta pokusí vrátit slavný klub zpátky na přední příčky Eredivisie po hororové sezoně, kterou nizozemský klub zakončil na pátém místě.

"Ajax dosáhl dohody s Francescem Fariolim a OGC Nice o přesunu hlavního trenéra do Ajaxu," oznámil amsterdamský klub v oficiálním prohlášení. V něm také stojí, že Farioli podepsal tříletou smlouvu, která začíná 11. června 2024 a trvá do 30. června 2027. "Jsem rád, že jsem tady v Amsterdamu, a společně s ostatními členy štábu se mu budeme věnovat celým srdcem," uvedl nový manažer.

"Chceme znovu probudit DNA klubu a usilujeme o to, abychom přinesli novou energii s pozitivním způsobem práce a myšlení," citoval klub mladého kouče.

Farioli dosud působil ve francouzském Nice, kde odváděl výbornou práci. V prvních 13 zápasech neprohrál, a připsal si například i venkovní výhru nad Paris Saint-Germain 3:2, navíc za tu dobu inkasoval pouze čtyři góly. Ze zdánlivě jistého postupu do Ligy mistrů se však klub propadl až na páté místo tabulky, 21 bodů za vedoucí PSG.

Nikdy však nehrál profesionálně fotbal. Předtím vedl turecké kluby Karagümrük a Alanyaspor, kde působil bez mála 20 měsíců. V Beneventu a Sassuoulu dělal asistenta Robertu De Zerbimu, bývalému trenérovi Brightonu.

Ajax skončil s 56 body, potupných 35 bodů za mistrovským PSV Eindhoven, což ho vytlačilo jen do předkol Evropské ligy. Pro čtyřnásobné vítěze evropských pohárů, kteří se po nejhorším startu do sezony od ročníku 1964/65 na chvíli ocitli na samém dně Eredivisie, je to nepřijatelné umístění.

Klub, jehož odchovanci jsou Johan Cruyff, Marco Van Basten či Dennis Bergkamp, navíc vypadl z nizozemského poháru s amatérským klubem Hercules. Potupa pro amsterdamský klub přišla začátkem dubna, kdy na stadionu De Kuip utrpěl ve šlágru příděl 0:6 od úhlavního rivala Feyenoordu. Frustrace na hřišti přerostla v násilí na tribunách a chaos v představenstvu.

Generální ředitel a předseda představenstva Alex Kroes byl dočasně zbaven funkce, kvůli podezření z obchodování s důvěrnými informacemi. Padesátiletý Nizozemec se o několik týdnů později vrátil pouze jako technický ředitel.