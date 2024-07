Osmi klubům Ligue 1 hrozí sestup a bankrot. Ve Francii není zájem o televizní práva

Novinka pro české fanoušky v podobě výběrového řízení na televizní práva nejvyšší soutěže sice zažila veliký úspěch, ve Francii však při hledání zájemců tápají. Loni tamní fotbalová asociace zrušila formální proces tendru a přešla na přímé vyjednávání s potenciálními partnery. Zatímco v tuzemské lize se slavil téměř třínásobný nárůst v získané částce, Ligue 1 zatím nepřišla ani nabídka na vyrovnání předešlé smlouvy. V důsledku toho chybí hned osmi klubům klíčová část rozpočtu, a hrozí jim tak vedle vynuceného sestupu i bankrot.

Deník L'Équipe uvedl, že navzdory účasti v Lize mistrů se jedná mimo jiné i o Lens. Milionářská soutěž přitom už podle přezdívky otevírá menším klubům dveře k pohodlnému finančnímu zabezpečení, potíže ve Francii by ale měly tento zisk předčít. Dalšími kluby ze seznamu závislých na pozitivním výsledku jednání ohledně vysílacích práv jsou Montpellier, Nantes, Reims, Brest, Auxerre, Le Havre a Angers.

Právě z Montpellier koupilo Lens v minulém roce francouzského útočníka Elyeho Wahiho za 30 milionů eur. Rychlonohý mladík se v uplynulém ročníku Ligue 1 přímo podílel na 12 brankách, v LM na dalších třech. V případě nouze by si mohl Racing Club pomoci jeho prodejem, i s optimistickou vyhlídkou by ale získal sotva půlku nutné částky k vyhnutí se bankrotu nehledě na štědrost nabídek za televizní práva. Podle novináře Andrése Onrubii Ramose by si totiž Lens muselo prodeji hráčů vydělat alespoň 100 milionů eur.

Elye Wahi v listopadovém zápase Ligy mistrů s Arsenalem. Profimedia

Nevydařený přestup v podání Auxerre připomněl tíživou finanční situaci klubů mezi francouzskou smetánkou, kdy nemohl být v týmu oficiálně přivítán Tim Jabol-Folcarelli. Stávající zaměstnavatel Ajaccio totiž doteď neobdržel první splátku z transferu, který měl celkem vyjít na dva miliony eur plus bonusy, uvedl RMC Sport.

Francouzská ligová asociace (LFP) přitom doufala, že nabídky vyšplhají alespoň na miliardu eur na následujících pět let. I vzhledem ke špatným vztahům s Canal+, jenž se v uplynulém období dělil o práva s Amazonem, ale nepřicházejí ani návrhy blížící se polovině avizované částky. Momentálně má LFP mít na stole vinou nedostatku konkurence nabídky o 155 milionů eur nižší než z předešlého období, kdy celkem získala 505 milionů.

Svůj názor na přístup Canal+ k probíhajícímu procesu vyjednávání sdělil L'Équipe v rozhovoru prezident jednoho z osmi ohrožených klubů, Montpellieru, Laurent Nicollin. "Canal+ chce zřejmě zničit francouzský fotbal. Ať se tak stane. Pokud ho to nezabije, tak ho to přinejmenším oslabí a poškodí," nebral si Nicollin servítky.

Následně jedním dechem vyzval televizní kanál k reakci. "Nemluvil jsem s nimi. Nezastupuji klub, který by je zajímal. Nikdy neměli tolik respektu nebo slušnosti, aby se mnou vedli konverzaci. Neoslovených týmů v lize je několik. Mohli jsme si promluvit a posunout se v určitých otázkách dál," otevřel veřejně dveře k diskuzi prezident La Paillade.

Nakonec Nicollin poukázal i na rozdíl ve fungování klubů závislých na těchto dosud negarantovaných příjmech od celků finančně zajištěných. První zmíněná skupina členů francouzské nejvyšší soutěže totiž nemůže aktivně usilovat o posílení kádru, a mezi dvěma tábory se tak prohlubuje propast. "K dnešku je z vysílacích práv nula eur. Takže v tuto chvíli se žádné přestupy nekonají," završil.