Lyon je aktivní na přestupovém trhu, Ghaňan Nuamah se stal druhou nejdražší klubovou posilou

Ernest Nuamah (20) podle očekávání přestupuje z RWD Molenbeek do Lyonu, kde v minulé sezoně hostoval. Olympique za křídelníka zaplatí 28,5 milionu eur, čímž z něho udělal druhou nejdražší posilu v historii klubu za Moussou Niakhatém (28).

Rodák z Kumasi přitom za sebou nemá úplně přesvědčivou sezonu, navzdory tomu, že většinou nastupoval v základu Olympique, zaznamenal jenom tři góly a k tomu přidal dvě asistence.

Lyon navzdory tomu aktivoval opci ve výši 28,5 milionu eur a s Nuamahem podepsal smlouvu do roku 2028. Ghanský křídelník mohl do Lyonu přestoupit už před rokem, kvůli finančním omezením však z Nordsjaellandu zamířil do belgického klubu, odkud se do OL, jenž má stejného vlastníka Johna Textora, stěhoval nejprve na hostování, které nyní bylo změněno v trvalý přestup.

Kromě Nuamaha nyní Lyon aktivoval opce na Orela Mangalu, Saïda Benrahmu nebo Mamu Baldého, kteří kvůli výše uvedenému dorazili během loňské sezony také na hostování. Olympique rovněž získal Moussu Niakhatého z Nottinghamu Forest, z něhož za necelých 32 milionů eur udělal nejdražší posilu v klubové historii, defenzivu vyztužil také Abner z Realu Betis.

Lyon je na přestupovém trhu velmi aktivní a celkově vzato během letního okna do posil investoval astronomických 112,2 milionu eur, což je více než kterýkoli jiný klub. V zimě má navíc dorazit Thiago Almada, jenž pro změnu přestoupil z Atlanty United do partnerského Botafoga.