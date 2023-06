PSG by mělo brzy ohlásit druhou posilu do defenzivy, z Bayernu dorazí Hernández

Očekávaný transfer Lucase Hernándeze (27) z Bayernu do PSG bude brzy zpečetěn. Francouzský reprezentant byl už nějakou dobu domluvený na osobních podmínkách s aktuálním mistrem z Ligue 1, ten se ovšem nemohl dohodnout na přestupové sumě. Ta by se měla dle dostupných zdrojů pohybovat mezi 40 až 45 miliony eur. Ani délka spolupráce zatím není známa.

Francouzský sportovní deník L'Équipe uvádí, že by se částka měla pohybovat kolem zmíněného nižšího čísla. Německý novinář Florian Plettenberg z televizní společnosti Sky Germany se naopak spíše ztotožňuje s tím vyšším, přičemž dodává, že bavorská strana ještě může vydělat na případných bonusech.

Informace z různých médií se pak odlišují také v případě délky smlouvy. Zatímco L'Équipe i italský insider Fabrizio Romano tvrdí, že bude jen tříletá, tedy do roku 2026, jiný italský žurnalista Nicoló Schira hovoří o podpisu až do roku 2028. Tak jako tak by již měl být Hernández na cestě z Mnichova do Paříže, kde by měl brzy dokončit potřebné procesy k finálnímu rozřešení svého přesunu.

Sedmadvacetiletému stoperovi končil stávající kontrakt u Stern des Südens v červnu následujícího roku a vedení německého celku se s hráčem snažilo sjednat prodloužení. To ale hráč odmítl, byl prakticky pevně rozhodnutý přestěhovat se do své rodné země. Dres Bayernu, kam zamířil z madridského Atlétika za 80 milionů eur, oblékal po čtyři sezony. Do té letošní kvůli zdravotním problémům, které si přivodil na světovém šampionátu v Kataru, prakticky nezasáhl. Celkem si zapsal v Bundeslize 74 startů, ve všech soutěžích pak 107 zápasů.

Hernández se stane po Milanovi Škriniarovi druhou posilou Les Parisiens do obrany, prakticky má být jakousi náhradou za Sergia Ramose, který klub již opustil. Informace o dohodě se mimochodem objevily prakticky jen krátce poté, co Bayern sehnal rovněž novou tvář pro defenzivní činnosti. Šestadvacetiletý Min-jae Kim by totiž měl brzy dorazit z Neapole.