Rozhodnutí mi trvalo vteřinu, říká Škriniar po přestupu do hvězdného PSG

Slovenský fotbalový reprezentant Milan Škriniar (28) podepsal s Paris Saint-Germain pětiletý kontrakt, který mu vyprší až 30. června 2028. Úřadující francouzský šampion to oznámil na svých oficiálních internetových stránkách. Zkušený obránce přestoupil do Paříže poté, co mu vypršela smlouva s Interem Milán.

Škriniar, který se stal první letní posilou PSG, po podpisu smlouvy řekl: "Jsem velmi šťastný, že mohu být součástí tohoto úžasného klubu. PSG je jedním z nejlepších klubů na světě s prvotřídními hráči a fantastickými fanoušky." V roli trenéra ho povede Luis Enrique, kterého vedení pařížského klubu oficiálně představilo ve středu.

V Interu působil v letech 2017 až 2023. Získal s ním titul v Serii A (2021), dvakrát Italský pohár (2022 a 2023) a dvakrát italský Superpohár (2021 a 2022). V minulé sezoně si Italové zahráli finále Ligy mistrů a v roce 2020 finále Evropské ligy. Škriniar se však s klubem nedohodl na prodloužení smlouvy a v lednu média informovala o jeho dohodě s PSG.

Za "Nerazzurri" odehrál během šesti sezon celkem 246 zápasů a vstřelil v nich 11 gólů. Na klubové úrovni hrál Škriniar také za MŠK Žilina, ViOn Zlaté Moravce a Sampdorii Janov. V dresu slovenské reprezentace odehrál 60 utkání, ve kterých vstřelil tři góly.

"Bylo to jednoduché. Když se o vás zajímá klub jako Paris St. Germain, rozhodujete se rychle. Viděl jsem mnoho zápasů tohoto týmu, každý na světě tento klub bedlivě sleduje. Každý ví, jací skvělí hráči tu hrají. Rozhodnutí mi trvalo jen vteřinu," řekl v rozhovoru pro klubový web. Na sociálních sítích zapózoval v novém dresu s číslem 2028.

V jarní části uplynulého ročníku ho od konce února trápily zdravotní problémy. "Posledních několik měsíců pro mě nebylo snadných. Zranil jsem se, měl jsem problémy se zády. Teď už je všechno lepší, cítím se dobře. Už jsem odehrál dva zápasy za slovenskou reprezentaci, jsem připraven. Od té doby, co se mi zranění zahojilo, jsem nepřestal trénovat. Jsem stoprocentně v pořádku, možná i víc," prohlásil Škriniar.

Škriniar podepsal smlouvu až do roku 2028. Instagram @PSG_English

V Paříži si zahraje jako první slovenský fotbalista v historii. "Vím to. Ještě jsem ani nenastoupil a už se zapisuji do historie. Ale vážně – připomněli mi to, když jsem podepisoval smlouvu. Jsem hrdý na sebe, na svou zemi i na svou rodinu. Mám z toho velkou radost a tohle je teprve začátek," říká Škriniar.

Slovenský obránce si je vědom toho, že bude v PSG pod velkým tlakem. "Samozřejmě je mi to jasné. Když přijdete do tak velkého klubu, vždycky je na vás vyvíjen tlak. Ale jsem připraven být jeho součástí. Mám rád to napětí. Jsem obránce, takže vím, o čem to je. Vždycky musíte být připravený," prohlásil odhodlaně.