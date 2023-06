Finále Ligy mistrů: Cesta Milana Škriniara ze čtvrté ligy až do finále Champions League

Z Volkovců až do istanbulského finále Ligy mistrů. Škriniar je slovenským premiantem

Ještě nikdy se nestalo, aby si slovenský fotbalista zahrál finále Ligy mistrů. A zároveň se nikdy nestalo, aby si hráč, který nastupoval ve čtvrté slovenské lize, zahrál v takto významném zápase. Stejně jako se až do konce minulé sezony nestalo, aby Ligu mistrů vyhrál klub, který ve skupině prohrál s moldavským soupeřem...

Hvězdný obránce Milan Škriniar může změnit dva z předchozích tří výroků. Pokud v sobotu nastoupí proti Manchesteru City, přepíše (nejen) slovenskou historii. A pokud by Inter dokonce vyhrál, to už by bylo něco. Od dob legendárního Jána Popluhára mělo Slovensko vždy dobré obránce. V posledních letech to byl především Martin Škrtel, jenž dlouhé roky oblékal dres Liverpoolu nebo Fenerbahce.

Manchester City – Inter (21:00) + audiokomentář

Nezaskočíš? Žádný problém!

Asi jen hrstka lidí v sezoně 2012/13 věřila tomu, že to Škriniar dotáhne tak daleko. Žilina ho poslala na hostování do Zlatých Moravců, ale ani tam se neprosadil. Trenér ho dokonce přeřadil do B týmu. Tím byly Volkovce, které hrály čtvrtou ligu.

"Přišel na jeden zápas. Hráli jsme semifinále Západoslovenského poháru s Vrakuňou. Tehdy jsme vyhráli 3:0 a postoupili do finále. Pomohl nám, mám na něj jen dobré vzpomínky," vzpomíná exkluzivně pro Livesport Zprávy trenér Ondřej Kozolka.

Z Volkovic odešel do světa velkého fotbalu. TASR

Škriniar hrával na postu defenzivního záložníka, pozice stopera nebyla jeho prioritou. "Potřeboval jsem stopera a zeptal jsem se ho, jestli by to zvládl. Řekl, že není problém," pokračuje Kozolka.

Dalo by se tedy říci, že mu našel post, na kterém se stal hvězdou světového formátu? "Ne, to není moje zásluha," směje se při otázce. "Můžu mu jen poděkovat, že nám pomohl dostat se do finále," dodává.

Skromný, poctivý a cílevědomý

Když se na Milana zeptáte v jeho okolí nebo mezi jeho bývalými spoluhráči, vždy mají podobný popis toho, proč to dotáhl tak daleko. "Byl skromný a poctivý. Zasloužil si takovou kariéru. Když chcete něčeho dosáhnout, musíte mít přesně tyto vlastnosti a musíte jít za svým cílem. Přeji mu do budoucna ještě lepší kariéru, než měl doposud," dodal Kozolka.

Ve Volkovcích se s rodákem ze Žiaru nad Hronom setkal také Patrik Mikuš. "Je to velmi zajímavé a krásné, že jsme spolu před pár lety hráli čtvrtou ligu a teď je tak daleko. Dá se říct, že mu vůbec nikdo nevěřil, že se stane profesionálem, a teď si může zahrát finále Ligy mistrů," konstatoval s obdivem.

"Pro nás to tehdy nebylo nic zvláštního, nevnímali jsme to tak, protože k nám pravidelně chodili hráči z áčka, ale Milan to dotáhl určitě nejdál," podotkl. "Pamatuji si ho jako tichého kluka, nebyl upovídaný, ale skromný, tehdy byl ještě teenager. O jeho pohybu se mluvilo milionkrát, ale fotbal hrát uměl. Hrálo se mi s ním velmi dobře," pokračuje Mikuš.

Škriniar a Hamšík při rozlučkovém zápase legendárního záložníka. TASR

Škriniar jim tehdy "kazil" obrannou řadu, protože další tři členové pocházeli z vesnice Obyce. "Bylo fajn, že to takhle vyšlo. Zapadl mezi nás," řekl na adresu slovenského reprezentanta. "Když na to přijde, tak se tím samozřejmě chlubím, že jsem s ním hrál," usmívá se Mikuš. "Obecně sleduji všechny své bývalé spoluhráče, abych věděl, jak se jim daří," dodává.

Bylo by zajímavé, kdyby se Škriniar v případě vítězství přijel do Volkovců pochlubit medailí z Ligy mistrů. "Nevím, jestli by se mi to podařilo zařídit, ale za pokus to stojí. Hlavní je, aby vyhráli. Inter sice není favoritem, ale šance je vždycky. Je to finále, jeden zápas, který může skončit jakkoliv. Určitě bych je neodepisoval," zakončil Mikuš.

Ze Žiliny do Itálie

Škriniar se po hostování vrátil do svého mateřského klubu MŠK Žilina, kde postupně dostával více a více šancí, až se stal oporou týmu a cenným přestupovým materiálem pro mnoho kvalitních klubů. V lednu 2016 ho získala Sampdoria. Začátky nebyly jednoduché. Trenér Montella ho mnohokrát nechal trénovat samotného vedle hřiště a v podstatě jen sledoval své spoluhráče.

Jeho obrovská mentální síla prošla další zkouškou, ale on ji zvládl a stal se ještě lepším. Prošel si jich hodně, vždyť ve dvanácti letech žil sám bez rodičů na internátu. Dlouho byl navíc terčem posměšků kvůli jeho pohybu a běhu, častokrát byl označován jako neohrabaný. Výstižnější by však bylo slovíčko "specifický".

Akční rádius Milana Škriniara v utkání Ligy mistrů proti Plzni. Opta by Stats Perform

Janovský tým ho vystřelil ještě výš. V sezoně 2016/17 se stal nejmladším obráncem Serie A, který odehrál alespoň 35 zápasů. Stal se oporou, čehož si Inter Milán nemohl nevšimnout.

Zaplatil za něj 20 milionů eur a udělal z něj nejdražšího Slováka v historii. Opět následovala stejná cesta. Těžké začátky, ale pak nedílná součást základní sestavy.

Vypracoval se v jednoho z nejlepších a nejcennějších obránců na světě. Kroužil kolem něj Pep Guardiola, který ho chtěl v Manchesteru City nebo José Mourinho, ale i Real a Barcelona. Server Transfermarkt uvádí, že nejvyšší hodnotu měl Škriniar v prosinci 2021 – 65 milionů eur.

Vytoužené scudetto

Nadvláda Juventusu je u konce. Inter měl skvělou sezonu 2020/21 a poprvé od roku 2010 získal mistrovský titul. Na zisku scudetta měl velkou zásluhu i Škriniar. Navíc se mu podařilo to, o co se několik let neúspěšně pokoušel Marek Hamšík s Neapolí. Kromě toho "Nerazzurri" dvakrát vyhráli Coppa Italia a také Supercopa Italiana. Škriniar tak po "double" se Žilinou rozšířil sbírku týmových trofejí.

Na konci sezony 2019/20 však Interu unikl triumf v Evropské lize. Ve finále v Kolíně nad Rýnem nestačil na hegemona této soutěže, španělskou Sevillu. Rozhodl o tom Lukaku a jeho vlastní gól.

Kapitán národního týmu

Za slovenskou reprezentaci si poprvé zahrál jako jednadvacetiletý. Trenér Kozák ho vzal na Euro 2016, kde byl oporou na pozici defenzivního záložníka. Po konci kariéry Jána Ďuricy se posunul zpět do obrany. Dosud za reprezentaci odehrál 58 zápasů a vstřelil tři góly. Zároveň se na mistrovství Evropy do 21 let 2017 dostal do nejlepší jedenáctky turnaje.

Na Euro 2020 odcestoval už jako jasný lídr týmu a vstřelil jediný gól Slovenska, protože při výhře 2:1 nad Polskem si Szczesny vstřelil vlastní. Když z národního týmu odešel Hamšík, stal se novým kapitánem reprezentace právě Škriniar. Tuto funkci zastával již dříve i v Interu.

Milan Škriniar s kapitánskou páskou v reprezentaci. TASR

Nejlepší slovenský fotbalista

Éra Škrtela s Hamšíkem začala v roce 2007 a teprve v roce 2019 získal ocenění pro nejlepšího slovenského fotbalistu někdo jiný, než tito dva. Právě Škriniar uspěl čtyřikrát v řadě a je na dosah Hamšíkovi, který drží rekord se šesti oceněními v řadě, celkově s osmi. K tomu přidal pět druhých a tři třetí místa.

Předtím byl stoper dvakrát celkově druhý a v roce 2016 získal ocenění pro nejlepšího mladého hráče. Jako osmadvacetiletý může teoreticky stále pomýšlet na vyrovnání rekordu, ale letos má například obrovskou konkurenci v podobě Stanislava Lobotky, jenž získal mistrovský titul s Neapolí.

Škriniar s oceněním pro nejlepšího slovenského fotbalistu. TASR

"Jestli někdy vyhraju s Interem Ligu mistrů, oficiálně si změním jméno na Milan Inter Škriniar," řekl před několika lety a zdá se, že tak možná skutečně bude muset učinit. Inter je ve finále prestižní soutěže, a přestože je Manchester City favoritem, šance na vítězství tu jsou.

Z Istanbulu do Paříže

Před rokem byl Škriniar velmi blízko přestupu do PSG, které o něj mělo eminentní zájem, jenže Inter přestup zablokoval. Slovenskému obránci běží poslední rok smlouvy. Neprodloužil ji a na začátku roku byl oznámen jeho odchod do pařížského velkoklubu. Navíc zadarmo. Škriniar však situaci zvládl velmi dobře, přestože vedení i fanoušci byli naštvaní.

Sice přišel o kapitánskou pásku, stále měl ale své místo v sestavě. Přišel o něj až po zranění zad, kvůli kterému vynechal čtvrtfinále a semifinále Ligy mistrů. Před finále je jeho účast v sestavě nejasná, ale po zdravotní stránce se zdá, že už je v pořádku. Rozloučení s největší klubovou trofejí by bylo jistě náplastí.

Škriniar se stal v Interu důležitým hráčem. Livesport

Od léta bude Škriniar bránit útočníky ve francouzské Ligue 1 a přihrávat dlouhé míče za obranu Mbappému. Messimu už do Miami nepřihraje a je možné, že na hřišti nenajde ani Neymara. Tým od Eiffelovy věže jistě projde přes léto výraznou obměnou. Cenné zkušenosti slovenskému obránci neposkytne ani Sergio Ramos, pro nějž mise v Paříži také skončila.

I tak bude tým plný kvalitních jmen s nejvyššími cíli. Titul je nutností. Otázkou také zůstává, kdo bude mužstvo trénovat. S největší pravděpodobností Julian Nagelsmann. Mimochodem, co se týče slovenských hráčů, tak francouzský titul získal pouze Ferdinand Faczinek v roce 1938. Škriniar bude historicky šestnáctým Slovákem v lize.