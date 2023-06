Škriniar potvrdil odchod do PSG. Důležité bude, abych zůstal fit, říká

Eurofotbal / Tomáš Pavlík

Vedení PSG má domluvených několik posil a čeká se jen na jejich oficiální oznámení. Takovým případem je i přestup Milana Škriniara (28). Slovenský obránce přijde zdarma z Interu Milán, sám fotbalista už stěhování potvrdil.

Škriniar má na severu Itálie kontrakt jen do konce června a jeho stěhování do hlavního města Francie se za hotovou věc považuje už několik měsíců. V lednu odmítl prodloužení kontraktu, začátkem února mu trenér Simone Inzaghi odebral kapitánskou pásku a o několik týdnů později se stoper vydal do Paříže na zdravotní prohlídku. Brzy do Francie poletí znovu, tentokrát už na delší dobu.

"Uvidíme, co se stane v Paříži. Důležité bude, abych zůstal fit," prozradil nyní slovenský reprezentant.

Škriniar se stal v Interu důležitým hráčem. Livesport

Škriniar strávil u Nerazzurri šest sezon a patřil do základní sestavy. Letos ho potkalo první vážnější zranění kariéry, prakticky celé jaro laboroval se zády a musel i na operaci. Po chirurgickém zákroku se stihl dát dohromady na samotný konec ročníku, pro finále Ligy mistrů s Manchesterem City (0:1) usedl na lavičku náhradníků.

"Bylo to smutné loučení, porážku budeme mít v hlavách ještě hodně dlouho. Byli jsme krůček od zisku trofeje, podali skvělý výkon a zasloužili si lepší výsledek. Jsme pyšní na to, co jsme předvedli během finále," řekl k sobotnímu istanbulskému večeru.

Čtyřnásobný slovenský fotbalista roku za Inter odehrál 246 zápasů a dal 11 branek, ve své sbírce má dva Italské poháry a před dvěma roky se spoluhráči vybojoval mistrovský titul. Na trávníku se naposledy objevil v polovině března během odvety osmifinále Ligy mistrů na půdě FC Porto.

"Během odvety s FC Porto jsem hrál vlastně jenom o jedné noze. Nemohl jsem udělat víc, riskoval bych doopravdy vážné zranění. Nikdy jsem nebyl mimo hru tak dlouho a snažil jsem se dostat do kondice díky tréninkům, ale není to stejné jako zápasová zátěž. Se spoluhráči jsem trénoval naplno už tři týdny, takže jsem připraven," dodal.