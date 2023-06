Fotbalové přestupy ONLINE: Džeka by chtělo Fenerbahce, o Juráska má zájem Wolfsburg

Livesport / ČTK

Kdo zamíří na lukrativní fotbalové adresy? Které opory prodlouží, či naopak předčasně ukončí smlouvy? A jak si na trhu povedou české týmy? Přestupové spekulace a informace o novinkách v kontraktech či dokončených transferech sledujte v našem aktualizovaném přestupovém speciálu.

14. ČERVNA

12:30 – PODPIS – Před několika dny jmenoval nového trenéra PSV Eindhoven a nyní ho následoval další přední nizozemský klub. Otázku kouče vyřešil Ajax, na lavičce amsterdamského klubu bude šéfovat Maurice Steijn, který podepsal kontrakt na tři sezony a přichází po vynikající sezoně ve Spartě Rotterdam. Více informací najdete v článku.

10:31 – SPEKULACE – Wolfsburg se podle německého Kickeru zajímá o slávistu Davida Juráska. S možným přestupem do tohoto bundesligového celku už jsou přitom spojováni další dva Češi – Tomáš Čvančara ze Sparty Praha a Václav Černý z nizozemského Twente. Poslední jmenovaný je už údajně dohodnutý na smlouvě do roku 2027, ale ještě čeká na dohodu mezi kluby. Více informací najdete v článku.

O Davida Juráska je velký zájem. Livesport

10:05 – SPEKULACE – Stefan de Vrij by měl i nadále hrát za Inter Milán. Nizozemský obránce má kontrakt jen do konce června, podle italského tisku je však domluven na prodloužení spolupráce, nová smlouva bude platná do léta 2025.

8:50 – SPEKULACE – Poraženému finalistovi Ligy mistrů Edinu Džekovi končí 30. června v Interu smlouva. Podle Fabrizia Romana ještě není rozhodnuto o jeho dalším působišti, zajímat se ale o služby 37letého útočníka mají kromě Fenerbahce také týmy ze Saúdské Arábie.

Edin Džeko je stále platným hráčem. Livesport

13. ČERVNA

19:05 – SPEKULACE – Jordi Alba má dalšího nápadníka. O služby zkušeného obránce stojí Inter Miami, který angažoval Lionela Messiho, a Španěl s americkým klubem už začal jednat. Alba je k dispozici zdarma, v Barceloně měl smlouvu ještě na rok, ale v týmu přestával hrát důležitou roli a i proto se s vedením dohodl na dřívějším odchodu.

Alva strávil v Barceloně posledních 11 let. @FCBarcelona

17:49 – PODPIS SMLOUVY – Enner Valencia letos nastřílel za Fenerbahçe 29 ligových branek, přesto neprodloužil smlouvu a jako volný hráč odchází. 33letý ekvádorský útočník se vrací do Jižní Ameriky, zdarma ho získal brazilský Internacional.

17:47 – SPEKULACE – Bayern po celou dobu věděl, že Declan Rice chce pokračovat v Anglii. Přestože je Thomas Tuchel velkým fanouškem anglického reprezentanta, dohoda s Bavořany nebyla nikdy ani blízko. Na příchodu mládežnického reprezentanta Irska pracuje především Arsenal – osobní podmínky nebudou problém.

15:30 – SPEKULACE – Situace kolem Kyliana Mbappého je zamotaná. "Lži. Už jsem řekl, že v příští sezoně budu pokračovat v PSG, kde jsem velmi šťastný," reagoval Francouz na článek, který jej spojoval s letním odchodem do Realu Madrid.

14:30 – SPEKULACE – Lee Kang-in se dostal do hledáčku PSG a francouzský klub přišel s první oficiální nabídkou. Korejský záložník patří Mallorce, jíž za něj úřadující šampion Ligue 1 nabízí 22 milionů eur (524 miliony korun). Výkupní klauzule je nastavena na 25 milionů eur.

Lee Kang-in patří Mallorce, za kterou v poslední sezoně odehrál v lize 36 zápasů s bilancí 6+6. @theKFA

14:12 – PŘESTUP – Na první evropské angažmá co nevidět vyrazí Óscar Cortés. Devatenáctiletý kolumbijský záložník přestoupí z domovského Millonarios do RC Lens, francouzský klub dolaďuje transfer za čtyři a půl milionu eur (107 milionů korun). Cortés letos reprezentoval kolumbijskou dvacítku na MS i Copa América, kde dal ve 14 zápasech sedm branek.

13:48 – PODPIS SMLOUVY – Záložník Aleš Čermák si ve 28 letech poprvé vyzkouší zahraniční angažmá, po šesti letech skončil v Plzni a jako volný hráč odešel do Dunajské Stredy. Tu vede Adrian Guľa, jenž od ledna 2020 do května 2021 trénoval právě Viktorii. Čermák s DAC podepsal dvouletou smlouvu s opcí na další rok, slovenský klub už minulý týden získal z Plzně obránce Filipa Kašu a záložníka Miroslava Káčera. Více informací najdete v článku.

12:40 – SPEKULACE – Německá televizní společnost Sport1 i francouzský server Foot Mercato přinesly informaci, že Lucas Hernández jedná o přesunu z Bayernu do PSG, přičemž transfer do Ligue 1 je prý na dobré cestě. Mnichovský celek se každopádně služeb francouzského reprezentanta nemíní vzdát a podle zdrojů televizní společnosti Sky Germany je naplánována na úterý schůzka mezi hráčem a funkcionáři bavorského celku o možném prodloužení spolupráce. Vedení je připraveno nabídnout Hernándezovi vylepšený kontrakt do roku 2027.

12:27 – SPEKULACE – Před pár dny se Romelu Lukaku účastnil finále Ligy mistrů, od léta bude podle zpráv goal.com podstupovat novou výzvu v Saúdské Arábii. Belgický útočník, který uplynulou sezonu hostoval z Chelsea v Interu, má namířeno do Al-Hilalu. Do Arábie prý už odcestoval, aby si dojednal lepší platové podmínky – nabízených 25 milionů eur (595 milionů korun) na sezonu mu údajně přijde málo. Al-Hilal bude muset s Chelsea vyřešit i samotný přestup, Blues žádají 50 kolem milionů eur.

Lukaku uplynulou sezonu hostoval z Chelsea v Interu. @Inter

12:19 – SPEKULACE – Sbalené kufry a nekonečné čekání. Granit Xhaka je napjatý, jeho přestup do Leverkusenu je totiž závislý na příchodu náhrady. Arsenal zkrátka švýcarského záložníka pustí pryč jen tehdy, podepíše-li nové záložníka. Gunners jsou však sebevědomí, po návratu do Champions League a skvělé sezoně v Premier League si mohou vybírat. Jejich "target n.1" je aktuálně Declan Rice.

12:04 – PODPIS SMLOUVY – Jak s oblibou píše renomovaný novinář Fabrizio Romano: "Here we go!" N'Golo Kanté míří do Al Ittihadu, kde bude pobírat plat 100 milionů eur (2,38 miliardy korun) ročně! V saúdskoarabském klubu se Francouz připojí po bok svého krajana Karima Benzemy.

10:55 – PODPIS SMLOUVY – V Al Ittihadu jsou přesvědčeni, že během příštích 24 hodin konečně podepíší smlouvu s N'Golo Kantém. Dohody bylo dosaženo minulý týden, první část lékařské prohlídky je hotová, ale stále se čeká na podpis hráče.

10:21 – HOSTOVÁNÍ – Sportovní ředitel AS Řím Tiago Pinto bude koncem týdne v Londýně, aby vyjednával s West Hamem United. V hledáčku Římanů je italský útočník Gianluca Scamacca, který by mohl ve Věčním města nahradit formou hostování zraněného Tammyho Abrahama.

09:33 – SPEKULACE – Zájem je i o dalšího brankáře z ostrovů. Ale tentokrát půjde o dohodu v rámci Premier League – David Raya totiž finalizuje svůj přesun z Brentfordu do Tottenhamu. Spurs už jsou se Španělem, který nehodlá prodloužit kontrakt v Londýně za žádnou cenu, domluvení na osobních podmínkách. Zbývá tak najít společnou řeč mezi oběma tábory – Brentford požaduje 40 milionů liber (asi 1,1 miliardy korun).

David Raya by rád zamířil do Tottenhamu. @daviidraya1

09:31 – SPEKULACE – Saúdskoarabské kluby se snažejí zlákat brankáře Davida de Geu, přestože je Španěl v závěrečné fázi jednání o nové smlouvě s Manchesterem United. Red devils každopádně i nadále hledají na trhu nového gólmana.

09:21 – SPEKULACE – Panamský obránce César Blackman je podle Futbol Centroamérica v hledáčku pražské Sparty. Pětadvacetiletý pravý bek, kterému vypršela smlouva v Dunajské Stredě, je údajně pod drobnohledem klubů z Belgie, Portugalska a především Slovanu Bratislava.

08:48 – PODPIS SMLOUVY – V kádru poraženého finalisty Evropské ligy panuje přesvědčení, že se AS Řím podaří uzavřít smlouvu s Evanem Ndickou ještě tento týden. Římané nabízejí francouzskému středopolaři smlouvu na pět let a pokud jej získají, přivedou po Aouarovi už druhého volného hráče.

08:15 – SPEKULACE – Nizozemec Jeremie Frimpong je v kurzu. Kolem spoluhráče českého dua Adam Hložek, Patrik Schick krouží velká jména v čele s Barcelonou, Bayernem Mnichov a Manchesterem United. Pravý obránce, který často nastupoval v Leverkusenu i na křídle, zakončil uplynulou sezonu s 10 asistencemi a devíti góly. Bayer by si bývalého hráče Celticu rád nechal ve svém kádru, hladové velkokluby však budou proti.

07:25 – SPEKULACE – Podpis nové smlouvy nebo prodej. Žádná jiná varianta není v aktuální situaci Kyliana Mbappého a PSG reálná. Pařížané nechtějí přijít o svůj klenot zdarma. Více informací v článku.

07:20 – SPEKULACE – Real Madrid pracuje na posledních detailech příchodu Joselua. Dohoda s Espanyolem, který spadl do druhé ligy, je velmi blízko. Útočníkovi, který ve 33 letech nasázel 16 branek v La Lize, by se tak splnil sen o návratu do královského klubu – v sezoně 2010/2011 odehrál za Bílý balet jeden jediný zápas, během nějž vstřelil gól.

Joselu nakoukl v minulé sezoně i do reprezentace La Roja. @fabrizioromano

07:17 – SPEKULACE – Dojde k dalšímu obchodu na trase Londýn – Milán? Chelsea a Inter se údajně plánují sejít a probrat budoucnost Kalidoua Koulibalyho, který patří mezi hlavní cíle finalisty Ligy mistrů. Italský tým rovněž zajímá Romelu Lukaku či Trevoh Chalobah, zatímco Blues se budou dotazovat na brankáře Andrého Onanu.

07:10 – SPEKULACE – "Bylo složité na ty zvěsti nenarazit. Obecně ale spekulace neřeším. Všichni ví, že mi zbývají dva roky smlouvy v Bayernu a máme velké plány," odmítl Joshua Kimmich možný přesun do Barcelony.

07:00 – PODPIS SMLOUVY – Portugalský univerzál pro levou stranu hřiště Raphael Guerreiro se oficiálně upíše po skončení smlouvy s Borussií Dortmund mnichovskému Bayernu do roku 2026 po reprezentační přestávce. Dohoda je podle Fabrizia Romana 100% dotažená.

06:48 – PODPIS SMLOUVY – Legenda pokračuje. Seamus Coleman podepíše brzy novou smlouvu s Evertonem a zůstane v Goodison Parku. Čtyřiatřicetiletý zkušený obránce odkroutí v Toffees už 15. sezonu.

06:33 – SPEKULACE – Zamíří dánský supertalent z Atalanty na ostrovy? "Manchester United je obrovský klub... Musel jsem udělat něco správně, když o mě stojí," řekl Rasmus Hojlund a dodal: "Mým cílem je dostat se na nejvyšší příčky. A tím United jsou. Ten Hag? Žádný videohovor s ním neproběhl."

Rasmus Hojlund o sobě dal v Atalantě hodně vědět. AFP

12. ČERVNA

22:50 – SPEKULACE – Francouzský útočník Kylian Mbappé podle webu sportovního deníku L'Équipe odmítl prodloužit v PSG smlouvu do konce sezony 2025. Současný kontrakt mu vyprší příští rok v červnu, poté by se autor 12 gólů na mistrovství světa stal volným hráčem. A protože o něj úřadující mistr Ligue 1 nechce přijít zdarma, znamenalo by to, že by byl nucen jej patrně už letos v létě prodat. Více informací v článku.

Kylian Mbappé dal v uplynulé sezoně za PSG 41 gólů. @PSG_inside

20:41 – PŘESTUP – Senegalský obránce Mikayil Faye se bude stěhovat do Barcelony. Osmnáctiletý talent strávil uplynulý ročník v chorvatské Kustosiji, odkud jej úřadující španělský mistr vykoupí za zhruba pět milionů eur.

19:24 – PŘESTUP – Newcastle dotáhl do úspěšného konce přestup Yankuby Minteha z dánského Odense BK a obratem jej pošle hostovat do Feyenoordu, kde osmnáctiletý gambijský útočník či krajní záložník stráví příští sezonu. Přestupová částka činí sedm milionů eur.

Yankuba Minteh odehrál za Odense 17 zápasů s bilancí 4+4. @Odense_Boldklub

18:26 – PŘESTUP – Salernitana uplatnila opci na přestup Boulaye Dia z Villarrealu v hodnotě 12 milionů eur. Během července budou moct kluby Senegalce z italského klubu vykoupit za 25 milionů eur, ale vedení se pokusí tuhle doložku ze smlouvy odstranit.

Boulaye Dia dal za Salernitanu v uplynulé sezoně 16 gólů. @OfficialUSS1919

17:50 – SPEKULACE – Třiadvacetiletý záložník Conrad Wallem je v hledáčku pražské Slavie. Sešívaným zbývá doladit poslední detaily přestupu, a tak norský záložník dostal od Odd povolení odcestovat tento týden do Prahy. Vicemistr FORTUNA:LIGY by měl norskému klubu za univerzála zaplatit přibližně 40 milionů korun.

17:35 – SPEKULACE – Do Saúdské Arábie se nechystá ani Luka Modrič. Chorvatský veterán nedávno podepsal novou smlouvu s Realem Madrid do roku 2024 a kontrakt hodlá dodržet. Nic se nezměnilo ani po příchodu Juda Bellinghama.

Modrič hodlá v Realu dodržet platný kontrakt. @lafabricacrm

17:06 – PŘESTUP – Kamerunský fotbalista Alexis Alégué přestoupil z druholigového Vyškova do Jablonce. Na severu Čech podepsal víceletý kontrakt a poprvé si vyzkouší českou nejvyšší soutěž.

Alégué, ofenzivní hráč se zkušenostmi z francouzské ligy, podepsal na severu Čech víceletý kontrakt. @FKJablonec

17:03 – SPEKULACE – Robert Lewandowski a Saúdská Arábie? Ne! Polský kanonýr má jasno a v Barceloně je spokojený: "Není o čem přemýšlet. Mám jiné priority. Vidím, co se tam děje, ale mě se to netýká."

Lewandowski o změně dresu neuvažuje. @fabrizioromano

16:30 – SPEKULACE – Real Madrid nemá v úmyslu zaplatit za Kaie Havertze požadovanou částku. Ancelotti sice německého reprezentanta chce, nehodlá však utratit 60 milionů eur a případné bonusy. Momentálně tak jednání mezi Bílým baletem a Chelsea uvadají, k jejich oživení dojde jen v případě snížení ceny.

16:26 – PODPIS SMLOUVY – První letní posila pro Bohemians. Klokani zbrojí na pohárovou Evropu, do Ďolíčku se stěhuje z Viktorie Plzeň jako volný hráč Matěj Hybš. "Bohemka byla rychlá a úderná. Nechtěl jsem vyčkávat. Dal jsem si jako prioritu, že chci být s novým týmem od začátku přípravy. Čekal jsem jen na rozumnou nabídku, která přišla," prozradil levý obránce. Více informací v článku.

15:36 – PŘESTUP – Brentford vítá rekordní posilu. Londýnský klub proměnil hostování Kevina Schadeho v trvalý přestup, do Freiburgu za německého křídelníka poslal 22 milionů liber (asi 609 milionů korun).

15:21 – SPEKULACE – Vedení Manchesteru City cílí na dva Chorvaty. Kromě Matea Kovačiče chce čerstvý vítěz Ligy mistrů přivést do kádru Pepa Guardioly i obránce Lipska Joška Gvardiola, který má o přesun k mistrovi Premier League zájem. Německý klub však žádá obrovskou sumu – chce z Gvardiola udělat nejdražšího obránce v historii.

14:47 – PŘESTUP – Na přestupu Christophera Nkunkua se nic nemění. Chelsea je s RB Lipskem domluvená, že přestup francouzského ofenzivního univerzála oznámí po skončení reprezentační přestávky (19. června). Lékařskou prohlídku podstoupil člen kádru Les Bleus už v září, v prosinci pak podepsal na Stamford Bridge smlouvu.

14:38 – SPEKULACE – "Paulo s nikým nemluvil a mně žádný saúdský klub nevolal," vyvrátil agent Paula Dybaly jednání se zájemci z Blízkého východu a dodal: "Jsem zodpovědný za naslouchání klubům, které mají o Paula zájem, on je na dovolené."

13:45 – PODPIS SMLOUVY – Apollon Limassol by měl být novým působištěm Michaela Krmenčíka, jenž po roce odešel z indonéské Persije Jakarta. Bývalý český reprezentant se na Kypru domluvil na dvouleté smlouvě s opcí a během nejbližších dnů absolvuje zdravotní prohlídku. Více informací v článku.

Michael Krmenčík si vyzkouší už čtvrté zahraniční angažmá. Instagram Michaela Krmenčíka

13:17 – SPEKULACE – Obrovský zájem o Moussu Dembélého! Francouzský útočník se stal po konci angažmá v Lyonu volným hráčem a aktuálně přebírá nabídky. Mezi žhavé zájemce se řadí Everton a Galatasaray, v první řadě stojí však rovněž kluby ze Saúdské Arábie.

13:12 – PŘESTUP – Vítěz tureckého poháru posiluje. Fenerbahce získalo volného hráče Ryana Kenta, který naposledy oblékal dres Glasgow Rangers. Anglický ofenzivní univerzál se podruhé ve své kariéře stěhuje mimo Británii, před pěti lety hostoval ve Freiburgu.

12:48 – SPEKULACE – Jistota nepanuje ani okolo Davida Rayi. Brankář Brentfordu se netají svým zájmem změnit adresu, zájemci si však musí připravit pořádný balík. "20 milionů liber? Musíte zaplatit dvojnásobek, protože... on může hrát s číslem 10!" nechal se slyšet ředitel londýnského klubu Lee Dykes. "Řekli jsme mu, že jestli půjde proti nám, je čas, aby odešel," dodal Dykes.

12:44 – SPEKULACE – Jaká bude budoucnost Xaviho Simonse? "Rozhodnu se až si promluvím s trenérem," nechal se slyšet talentovaný Nizozemec. Jeho aktuální zaměstnavatel PSV angažoval do pozice hlavního kouče Petera Bosze.

12:39 – PŘESTUP – Real Madrid vítá zpět ve svých barvách Frana Garcíu. Levý obránce prošel úspěšně zdravotními testy a zkompletoval návrat na Santiago Bernábeu z Raya Vallecana za pět milionů eur (asi 119 milionů korun). Na dresu Bílého baletu bude nově nosit číslo 20.

12:33 – SPEKULACE – Zůstane Frenkie de Jong v Barceloně? "Cítím se tu dobře, jako vždycky. Jestli půjde všechno podle plánu, tak tu příští sezonu zůstanu. Ve fotbale ale není nikdy nic stoprocentní, ale předpokládám že tu strávím příští rok," řekl nizozemský středopolař.

De Jong by rád zůstal v Barceloně. @FabrizioRomano

11:23 – PODPIS SMLOUVY – Novým trenérem fotbalistů PSV Eindhoven se stal Peter Bosz. Devětapadesátiletý nizozemský kouč podepsal tříletou smlouvu.

10:56 – SPEKULACE – Jak to dopadne s Ilkayem Gündoganem? Kapitán čerstvých vítězů Ligy mistrů se má o své budoucnosti rozhodnout v nejbližších dnech. Podle Fabrizia Romana mu Manchester City nabízí prodloužení současné smlouvy o rok s opcí na další rok. Na tříletý kontrakt láká německého reprezentanta Barcelona, zatímco zájem mají i kluby ze Saúdské Arábie a Arsenal.

10:34 – KONEC SMLOUVY – Trenér Jorge Jesus skončil u fotbalistů Fenerbahce. Portugalský trenér odchod potvrdil po nedělním vítězství 2:0 nad Basaksehirem ve finále Tureckého poháru.

09:54 – VÝMĚNA TRENÉRA – Frankfurt od nové sezony povede Dino Toppmöller. Dvaačtyřicetiletý německý kouč nahradil u týmu Rakušana Olivera Glasnera, který s Eintrachtem vyhrál v minulé sezoně Evropskou ligu. Nový trenér podepsal se sedmým týmem německé ligy tříletou smlouvu. "Jsem si jistý, že i v budoucnu budeme společně prožívat úspěchy," pronesl nový kouč.

09:22 – SPEKULACE – Hlavním přestupovým cílem Paris Saint-Germain zůstává i nadále ofenzivní univerzál Manchesteru City Bernardo Silva. Čerstvý vítěz Ligy mistrů si však svého šikuly velmi váží a případná částka za jehon přesun pod Eiffelovku by musela být více než přesvědčující. O osmadvacetiletého rodáka z Lisabonu stojí především strategický poradce Pařížanů Luis Campos, oba muže totiž pojí vztah ze vzájemného působení v Monaku. "Moje budoucnost? Upřímně řečeno... nevím. Uvidíme, co se stane v příštích několika týdnech a měsících," řekl Portugalec po vítězném finále LM.

Bernardo Silva získal s Manchesterem City treble. @mancity

08:49 – NOVÁ SMLOUVA – Vedení druhého týmu poslední sezony Premier League očekává, že v aktuálním týdnu prodlouží smlouvu s Reissem Nelsonem. Arsenal, který se po delší pauze vrátí zpět do Ligy mistrů, odolal nabídkám z Itálie, Francie i Anglie a s největší pravděpodobností udrží nadějného křídelníka na Emirates.

07:24 – SPEKULACE – Turecká média informují o zájmu Besiktase o středopolaře Baníku Ostrava Filipa Kaloče. Kapitán Lvíčat, který se představí na blížícím se malém Euru, je v hledáčku istanbulského klubu údajně celé jaro. Více informací v článku.

06:56 – PŘESTUP – V Barceloně myslí na budoucnost, kterou má v defenzivní řadě řídit Mikayil Faye. Teprve osmnáctiletý senegalský mladík z chorvatské NK Kustosija byl rovněž spojován s přestupem do Chelsea a Borussie Dortmund, bitvu však vyhráli Blaugranas, kteří za levonohého univerzála pošlou do Záhřebu 5 milionů eur (asi 118 milionů korun).

06:50 – SPEKULACE – Vedení Manchesteru United i nadále touží po Masonu Mountovi. Anglický reprezentant a odchovanec londýnské Chelsea má o přesun na Old Trafford zájem, dohoda však momentálně není blízko dotažení – Blues totiž požadují 80 milionů eur (asi 1,897 miliardy korun).

Mason Mount by mohl vyměnit Chelsea za Manchester United. @masonmount

06:47 – SPEKULACE – Jürgen Klopp a nový sportovní ředitel Liverpoolu Jörg Schmadtke se zaměřují na další posily. Kádr Reds by se měl prioritně rozrůst o levonohého středního obránce. Německé duo chce rovněž posílit záložní řadu, kterou by po Alexisu Mac Allisterovi měli posílit ještě dva další fotbalisté.

11. ČERVNA

18:00 – PODPIS – Italský celek AS Řím oznámil příchod Houssema Aouara, jemuž na konci měsíce vyprší smlouva s Olympique Lyon. Čtyřiadvacetiletý záložník se Giallorossi upsal do roku 2028. Aouar přišel do lyonské akademie v 11 letech z Athletic Club De Villeurbanne, v prvním týmu debutoval v sezoně 2016/17 a od té doby nastoupil do 233 soutěžních zápasů, ve kterých si připsal 41 gólů a 36 asistencí. Trofeje se však s tradičním francouzským klubem nedočkal.

17:10 – SPEKULACE – Real Madrid se bude i nadále spoléhat na obránce Nacha Fernándeze. Odchovanec "Bílého baletu" podle novináře Fabrizia Romana příští týden podepíše roční prodloužení smlouvy.

16:20 – SPEKULACE – José Mourinho jedná o nové smlouvě v AS Řím a o jeho přání pokračovat v italském klubu svědčí i fakt, že odmítl lukrativní nabídku ze Saúdské Arábie. Tu mu zaslal celek Al-Hilal.

14:30 – SPEKULACE – Héctor Bellerín by se měl vrátit do Betisu, v nejbližší době podle tisku podepíše víceletý kontrakt. Španělský obránce v sevillském celku v minulosti hostoval jako hráč Arsenalu, v lednu pak přestupoval z Barcelony do lisabonského Sportingu, kde mu končí smlouva.

12:00 – SPEKULACE – Renan Lodi za sebou má hostování v Nottinghamu a návrat do Atlética Madrid, kde se zřejmě dlouho nezdrží. Španělský klub s obráncem příliš nepočítá a toho se snaží využít Benfica, která už zahájila jednání.

10:25 – SPEKULACE – Daley Blind je v hledáčku Girony a podle některých zpráv tento týden přicestoval do Katalánska, aby si prohlédl zázemí tohoto klubu. Nizozemský obránce je po odchodu z Bayernu Mnichov volným hráčem, o angažmá ve španělské lize má zájem.

Holandský obránce toho letos mnoho neodehrál. Livesport

10:00 – ODCHODY – Hned jedenáct fotbalistů je na odchodu z Bournemouthu, v anglickém klubu nepokračují Matt Burgess, Chris Francis, Brooklyn Genesini, Tarik Gidaree, Jefferson Lerma, Josh Popoola, Jack Stacey, Junior Stanislas, Jordan Zemura, Ollie Camis, Marcus Daws.

09:20 – PODPIS – Velký kámen spadne ze srdcí fanouškům Arsenalu. Obránce William Saliba měl smlouvu na poslední rok a s vedením se nakonec dohodl na prodloužení do června 2027, v nejbližších týdnech bude vše podepsáno.

08:00 – PODPIS – Hansa Rostock angažovala Janika Bachmanna ze Sandhausenu. Sedmadvacetiletý záložník na severu Německa podepsal smlouvu do roku 2025.

06:30 – SPEKULACE – Kasper Dolberg uplynulou sezonu rozhodně nemůže hodnotit pozitivně, ani formou hostování v Seville, ani v Hoffenheimu nezaznamenal na útočníka žádná dobrá čísla, a proslýchá se tak, že od svého zaměstnavatele z Nice bude mít povolení během léta odejít. A podle zpráv belgického listu Het Nieuwsblad uvažuje Anderlecht jeho angažování. Přestupová suma by se pak mohla pohybovat jen kolem 7 miliónů eur, přestože francouzský celek v roce 2019 kupoval Dána za zhruba třikrát větší částku.

10. ČERVNA

20:57 – PŘESTUP – Belgický záložník Youri Tielemans posílí Aston Villu. Šestadvacetiletý hráč se přesune do birminghamského klubu po vypršení smlouvy v Leicesteru, s kterým sestoupil z Premier League. Aston Villa jeho příchod oznámila na svém webu.

18:00 – SPEKULACE – Victor Lindelöf má s Manchesterem United smlouvu ještě pro nadcházející sezonu, nemusel by ji však dodržet. Švédský obránce se ocitl v hledáčku Eintrachtu Frankfurt, manažer Erik ten Hag však podle deníku "Bild" nechce 28letého stopera uvolnit.

16:00 – PODPIS – Španělský záložník Brahim Díaz se po tříletém hostování v AC Milán vrací do Realu Madrid. S královským klubem třiadvacetiletý fotbalista prodloužil smlouvu do roku 2027. Real to dnes oznámil na svém webu.

15:42 – KONEC V TÝMU – Po sedmi měsících skončilo angažmá trenéra Carlose Carvalhala u fotbalistů Celty Vigo. Vedení španělského klubu dnes oznámilo, že s portugalským koučem po nevydařené sezoně ukončilo spolupráci. Jeho nástupce nyní bude Celta hledat.

15:00 – SPEKULACE – Záložník Declan Rice z West Hamu se údajně stal pro Bayern velkou prioritou pro nynější letní transferové období, o jeho přestup jevil zájem především kouč Thomas Tuchel, nové informace ze strany německé televizní stanice Sky Germany však hovoří o tom, že aktuálně je Rice spíše na cestě do Arsenalu. Právě s londýnským celkem svádějí v Bavorsku válku o zisk hráče. Sám Tuchel sice měl středopolaře nedávno osobně kontaktovat, jenže od té doby se prý ledy v Mnichově nijak nepohnuly.

Declan Rice a jeho statistiky. Livesport

12:30 – SPEKULACE – Sergio Busquets má jednoho nápadníka v Kataru a na stole mu už leží nabídka. Zkušený záložník poprvé v kariéře odchází z Barcelony, ve hře jsou i zájemci z USA a Saúdské Arábie.

11:00 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Ismaily bude rovněž v příští sezoně oblékat dres Lille, brazilský obránce se s francouzským klubem dohodl na prodloužení končící smlouvy o jeden rok.

10:35 – POVOLENÍ K ODCHODU – Christian Pulisic dostal od vedení zelenou a během léta bude moci opustit Chelsea. Americký reprezentant byl s postupem času čím dál častěji terčem kritiky, zájem o jeho služby má AC Milán.

09:30 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Nicolás Otamendi má jasno o své další budoucnosti. Již 35letý argentinský obránce chtěl pokračovat v Benfice a vedení nic nenamítalo, výsledkem jednání je nový dvouletý kontrakt.

08:00 – ODCHOD – Očekávanou zprávu do světa vypustilo vedení Lyonu, novou smlouvu nedostane Jérome Boateng. Německý obránce ve francouzském klubu strávil dvě sezony, letos naskočil jenom k osmi zápasům.

07:00 – SPEKULACE – Až do roku 2027 má Domenico Berardi smlouvu v Sassuolu, letos zapsal v Serii A úctyhodných 12 branek, další by každopádně měl již pálit v dresu Lazia. Římský deník Il Messaggero, který odkazoval na zprávy serveru TUTTOmercatoWEB, totiž tvrdí, že všechny zúčastněné strany výrazně pokročily v jednáních a že v hlavní italské metropoli jsou velmi optimističtí, co se stvrzení přestupu týče. Dohodnuty jsou nejen nové hráčovy podmínky, ale zároveň i transferová suma, jakou vyinkasuje prodávající klub.

Berardi je záruka vstřelených branek. Livesport

06:00 – SPEKULACE – Teprve osmnáctiletý záložník Mahamadou Diawara, který v áčku PSG zatím nedostal žádný prostor, opustí během léta po konci smlouvy řady pařížského velikána. Podle zpráv francouzského sportovního listu L'Équipe ovšem bez angažmá nezůstane. Profesionální kontrakt totiž podepíše v Lyonu, který obrátkou bude muset do hlavní francouzské metropole poslat kompenzační poplatek ve výši 270 tisíc eur.

9. ČERVNA

23:26 – PŘESTUP – Obránce Filip Kaša přestoupil z Plzně do Dunajské Stredy. Slovenský celek o příchodu českého fotbalisty, se kterým po lékařské prohlídce podepíše dvouletou smlouvu, informoval na svém webu.

16:50 – SPEKULACE – K dalšímu zvratu zřejmě dojde v případě budoucnosti Ilkaye Gündogana. Německý záložník neprodlouží končící smlouvu v Manchesteru City a zamíří do Barcelony, příští týden by měl podepsat kontrakt.

15:00 – PODPIS – Naby Keita si po pěti letech znovu zahraje Bundesligu. Guinejský záložník v létě 2018 odcházel z Lipska do Liverpoolu, nyní se jako volný hráč domluvil na angažmá s Werderem. V Brémách podepsal tříletý kontrakt. Více informací najdete v článku.

12:00 – SPEKULACE – Giovani Lo Celso by rád odešel z Tottenhamu do Aston Villy. Argentinského záložníka do Birminghamu lanaří manažer Unai Emery, oba se dobře znají díky společnému působení ve Villarrealu.

11:50 – SPEKULACE – Reprezentační záložník Václav Černý je blízko přestupu z Twente do Wolfsburgu. Pětadvacetiletý fotbalista už podle médií s odchodem do osmého týmu bundesligy souhlasil a čeká se jen na dohodu klubů. Informovala o tom agentura DPA s odkazem na server Wolfsburger Allgemeine Zeitung a deník De Telegraaf. Více informací najdete v článku.

11:00 – PODPIS – Vedení Bayernu Mnichov potvrdilo příchod první letní posily a jedná se o očekávané jméno. Z konkurenčního RB Lipsko do Bavorska míří Konrad Laimer, německý šampion za rakouského záložníka nemusí platit odstupné.

08:00 – PŘESTUP – Ansgar Knauff se po úspěšném hostování v Eintrachtu Frankfurt nevrátí do Borussie Dortmund, kde má ještě roční kontrakt. Podle informací "Sport 1" se oba kluby dohodly na přestupu 21letého křídelníka.

07:00 – PODPIS – Kevin Wimmer se po odchodu z Rapidu Vídeň stěhuje na Slovensko. Třicetiletý obránce podepsal tříletou smlouvu se Slovanem Bratislava.

06:30 – SPEKULACE – Eden Hazard má sice platnou smlouvu do roku 2024, španělská média ale nedávno reportovala, že by mohl skončit už v létě a definitivně pověsit kopačky na hřebík. Aktuální zprávy ze serveru Voetbalkrant.com každopádně hovoří o dalším pokračování kariéry. Akorát by již v následující sezóně opravdu neměl oblékat dres Realu Madrid, nýbrž nově kanadského Vancouveru Whitecaps, účastníka MLS. Zájem každopádně mají projevovat i Chelsea a Lille, tedy bývalí zaměstnavatelé belgického křídelníka.

Angažmá v Realu Madrid se Hazardovi nepovedlo. Livesport

06:00 – SPEKULACE – Edin Džeko vyhlíží finále Ligy mistrů, které by mohlo být jeho posledním zápasem za Inter. Podle deníku "La Repubblica" chce zkušeného útočníka získat Fenerbahce a nabízí dvouletou smlouvu s výdělkem 4 miliony eur čistého za sezonu.

8. ČERVNA

13:22 – SPEKULACE – Situace kolem kapitána čerstvých vítězů Evropské konferenční ligy je nejasná. "Uvidíme, co přijde. Počkáme a uvidíme. Kdo ví?" pronesl Declan Rice. Ví určitě v Arsenalu, který už v květnu podal oficiální nabídku. Gunners by s příchodem nového středního uvolnili Granita Xhaku do Leverkusenu. Zájem o Riceovy služby má rovněž Bayern Mnichov, Angličan však preferuje setrvání na ostrovech.

13:03 – Liverpool posílil argentinský mistr světa Alexis Mac Allister. Anglický celek o příchodu záložníka informoval na webu, podle médií za něj Brightonu zaplatil 35 milionů liber (960 milionů korun). Více informací v článku.

Alexis Mac Allister podepsal v Liverpoolu dlouhodobou smlouvu. Liverpool FC

12:23 – PODPIS SMLOUVY – Sparta si po titulové sezoně pojistila služby dalšího mladého hráče. Po Patriku Vydrovi prodloužil smlouvu s letenským klubem také Nelson Okeke, který však stále čeká na prvoligový start. Nigerijský záložník posbíral v minulé sezoně vinou zranění jen osm startů za druholigový B tým, pod trenérem Brianem Priskem ovšem pravidelně trénoval.

12:20 – SPEKULACE – S příchodem léta se čas od času objeví mezi spekulacemi rovněž jméno Alphonsa Daviese. Kanadský reprezentant však fámy o své budoucnosti vyvrací. "Spekulace se objevují, ale jsou to jen fámy. V Bayernu mám před sebou ještě dva roky," řekl TSN Sports levý obránce Bavořanů a dodal: "Mým hlavním cílem je hrát v Bayernu a pomáhat mu."

Davies oslavil v Bayernu už pátý bundesligový titul. @AlphonsoDavies

11:35 – SPEKULACE – Další odchod na Blízký východ? Saúdskoarabské Al-Ahli se zajímá o křídelníka Manchesteru City Riyada Mahreze. Citizens zatím neobdrželi žádnou nabídku a je vyloučené, že by bývalého hráče Leicesteru nechali odejít zadarmo.

11:29 – SPEKULACE – Barcelona bude posilovat záložní řadu. "Potřebuji dva hráče do středu pole. Po odchodu Busquetse potřebujeme rovněž pivota," řekl Xavi. Mezi možné posily Blaugranas se řadí Sofyan Amrabat či Rubén Neves. Právě marocký fotbalista je údajně vysoko na seznamu Katalánců. "Chce jít do top klubu, jeho touhou je hrát ve Španělsku, ale znáte finanční situaci Barcelony," dodal jeho bratr Nordin.

7:45 – SPEKULACE – Další přeběhlík na trase Dortmund – Mnichov. Bayern zlákal do svých řad levého obránce či wingbeka Raphäela Guerreira, kterému po sezoně skončila smlouva v Borussii. Portugalský univerzál odcestuje do Bavorska příští týden, jeho zástupci už však zkontrolovali všechny podklady – smlouvu by měl podepsat do roku 2026.

7:33 – SPEKULACE – Manchester United chystá podle renomovaného novináře Fabrizia Romana oficiální nabídku za Masona Mounta z Chelsea. Anglický reprezentant je v Blues rok před vypršením smlouvy a o jeho služby se tak svede strategický souboj.

Mason Mount dá pravděpodobně Chelsea sbohem. chelseafc.com

7:09 – SPEKULACE – Za krajanem Lionelem Messim by se mohl v blízké době stěhovat i Ángel Di María. Argentinský křídelník je po sezoně v Juventusu volným hráčem a Inter Miami o něj údajně projevil zájem. Pro mistra světa je však prioritou setrvání v Evropě. Účastník MLS, který zlákal hvězdného Messiho, se současně zajímá rovněž o Sergia Busquetse.

7. ČERVNA

16:40 – PODPIS SMLOUVY – Gruzínec Vachtang Čanturišvili po konci smlouvy ve Zlíně přestoupil do Jablonce. Krajní záložník podepsal se severočeským prvoligovým klubem víceletou smlouvu. Moravský klub na svém webu uvedl, že křídelníkovi s pěti starty za gruzínskou reprezentaci nabídl nový kontrakt, hráč se ale rozhodl pro změnu dresu. Čanturišvili odehrál ve FORTUNA:LIZE za Zlín 114 zápasů a dal v nich pět branek.

16:32 – PŘESTUP – Anglický záložník Jude Bellingham (19) odejde z Dortmundu do Realu Madrid, který za něj zaplatí 103 milionů eur (2,4 miliardy Kč). Smlouvu podepsal do června 20229, německý klub přestup oficiálně potvrdil. Více informací najdete v článku.

16:07 – SPEKULACE – Lionel Messi potvrdil, že po odchodu z PSG bude hrát za Inter Miami. Sedminásobný nejlepší fotbalista světa se rozhodl pro angažmá v zámořské lize MLS místo návratu do Barcelony či lukrativní nabídky ze saúdskoarabského al-Hilálu, který mu údajně nabízel smlouvu na 400 milionů dolarů (8,5 miliardy korun) ročně. Messiho nakonec zlákal Inter Miami, jehož spolumajitelem je bývalá anglická fotbalová hvězda David Beckham. Více informací najdete v článku.

15:03 – PŘESTUP – Hotovo. Další francouzský reprezentant míří do Al-Ittihadu. N'Golo Kanté se stane po vypršení kontraktu s Chelsea na konci června volným hráčem a podepíše dvouletou smlouvu se saúdskoarabským klubem, který angažoval před pár dny Karima Benzemu. Středopolař, který s Blues ovládl Ligu mistrů, si za sezonu vydělá zhruba 100 milionů eur (asi 2,36 miliardy korun).

Kanté by se mohl stát novým spoluhráčem Benzemy. chelseafc.com

12:24 – PŘESTUP – Alexis Mac Allister podle informací renomovaného novináře Fabrizia Romana podepsal smlouvu s Liverpoolem a stvrdil tak přestup, za který Brighton inkasuje 35 milionů liber (asi 961 milionů korun). Argentinský mistr světa spojil své jméno s Reds do roku 2028.

11:24 – PODPIS SMLOUVY – Devatenáctiletý obránce Patrik Vydra podepsal novou smlouvu s pražskou Spartou. Čerstvý mistr ligy naskočil v závěru sezony do několika zápasů a vybudoval si pozici v prvním týmu Briana Priskeho. "Jsem moc šťastný, že budu pokračovat další roky v tomto krásném klubu a zároveň si moc vážím důvěry kterou ve mě Sparta dala," řekl Vydra.

10:28 – SPEKULACE – O jihokorejského obránce Min-Jae Kima nadále projevuje zájem Manchester United. Rudí ďáblové mají stopera Neapoli na svém seznamu posil vůbec nejvýše a pokusí se uplatnit opci ve výši zhruba 50 milionů liber (asi 1,37 miliardy korun), která bude platná pouze mezi 1. a 15. červencem. Situaci zároveň monitoruje také Newcastle United.

Kim patří mezi nejžhavější zboží na evropském trhu. @en_sscnapoli

8:26 – SPEKULACE – Adam Hložek a Patrik Schick pravděpodobně přijdou v blízké době o spoluhráče. Nadiem Amiri totiž v Leverkusenu nepodepíše novou smlouvu, a jelikož mu ta stávající končí v červnu 2024, Bayer se ho pokusí v létě prodat.

6:53 – SPEKULACE – S Manchesterem United se pravděpodobně rozloučí hned několik hráčů. Podle renomovaného italského novináře Fabrizia Romana nebudou dále v klubu působit Harry Maguire, Wout Weghorst, Dean Henderson, Donny Van de Beek, Eric Baily a Alex Telles.

6:44 – SPEKULACE – N'Golo Kanté se výrazně přiblížil působení na nové adrese. Francouzský středopolař projednává poslední detaily se zástupci Al-Ittihadu, kteří dorazili do Londýna, aby připravili dokumenty a dokončili přesun mistra světa a vítěze Ligy mistrů do Saúdské Arábie. Pokud vše dopadne tak, jak aktuálně má, sejde se Kanté v klubu s krajanem Karimem Benzemou.

6. ČERVNA

20:48 – PŘESTUP – Francouzský útočník Karim Benzema po odchodu z Realu Madrid podepsal tříletou smlouvu se saúdskoarabským mistrem Al-Ittihadem. Pětatřicetiletý úřadující držitel Zlatého míče, který hrál za "Bílý balet" 14 let, při rozlučce v Madridu jméno nového zaměstnavatele nepotvrdil. Klub z Džiddy dnes jeho příchod potvrdil a na twitteru zveřejnil video s podpisem smlouvy.

19:57 – ODCHOD – Argentinský fotbalista Ángel Di María skončil podle očekávání v Juventusu Turín. Pětatřicetiletému mistru světa vypršela po sezoně smlouva a italský klub mu její prodloužení nenabídl. Otázku dalšího angažmá nechal Di María otevřenou. Více informací v článku.

16:00 – SPEKULACE – Conor Coady se dostal do hledáčku Nottinghamu, který o něho má zájem. Obránce patří Wolverhamptonu a letos hostoval v Evertonu, který neuplatnil opci na přestup za 4,5 milionu liber.

14:00 – SPEKULACE – Karim Benzema by měl během úterý stvrdit svůj přestup do Saúdské Arábie, Real Madrid se tak po poměrně nečekaném odchodu svého elitního útočníka poohlíží po možné náhradě a v tomto ohledu evidentně nechce sahat po nějakém neznámém jménu. Podle francouzského listu L'Équipe, který odkazoval také na zdroje španělského deníku Marca, je pro madridského giganta prioritou zacílení na Harryho Kanea.

Kane má za sebou další vydařenou sezonu. Livesport

11:00 – SPEKULACE – Francouzský fotbalový útočník Karim Benzema po odchodu z Realu Madrid podle agentury AFP podepsal tříletou smlouvu se saúdskoarabským mistrem Al-Ittihadem. Pětatřicetiletý úřadující držitel Zlatého míče hrál za "Bílý balet" 14 let.

10:30 – SPEKULACE – Slovenský stoper David Hancko si výbornými výkony a mistrovským titulem v dresu Feyenoordu řekl o pozornost týmů z celé Evropy. V Nizozemsku se nezdržel ještě ani celý rok a už se po něm poohlížejí i největší kalibry klubového fotbalu. Jedním z nich by měla být i mistrovská Neapol, která by tak mohla zalepit případný odchod Kim Min-jaea.

09:45 – SPEKULACE – Rúben Neves se má stát novou posilou Barcelony, podle informací italského novináře Fabrizia Romana jsou obě strany dohodnuty na podmínkách přestupu už od konce dubna, aktuálně jsou však jednání pozastavena. Katalánský celek totiž aktuálně bojuje s finanční fair-play, navíc prý pro kouče Xaviho není Portugalcův příchod prioritou.

08:50 – SPEKULACE – Chelsea by nakonec mohl opustit N'Golo Kanté, jemuž na konci měsíce vyprší smlouva. Podle informací novináře Rudyho Galettiho může francouzský středopolař zamířit do Al-Ittihadu.

08:10 – ODCHODY – Ryan Bertrand, Caglar Söyüncü, Daniel Amartey, Nampalys Mendy, Youri Tielemans, Ayoze Pérez a Tete po sestupu z Premier League odejdou z Leicesteru City. Prvním šesti jmenovaným Foxes neprodlouží smlouvy a brazilský křídelník se po hostování vrátí do Šachtaru Doněck.

08:00 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Leicesteru City bude s návratem do nejvyšší anglické soutěže pomáhat Hamza Choudhury, jenž se vrátil z hostování ve Watfordu. Pětadvacetiletý záložník měl ve smlouvě roční opci, kterou se "Lišky" rozhodly aktivovat.

5. ČERVNA

18:00 – PŘESTUP – Dortmund posílí levý krajní obránce Ramy Bensebaini. Alžírský reprezentant přišel do týmu německých vicemistrů jako volný hráč z konkurenční Borussie Mönchengladbach. Dortmund o přestupu informoval na svém webu.

13:00 – SPEKULACE – Alexis Mac Allister má namířeno z Brightonu do Liverpoolu. Argentinský záložník bude stát 50 milionů eur a zítra nebo ve středu se podrobí zdravotní prohlídce, po níž podepíše pětiletý kontrakt.

Mac Allister odehrál další skvělou sezonu. Livesport

12:45 – SPEKULACE – Moisés Caicedo by se v nadcházejících dnech mohl dočkat přestupu z Brightonu do Arsenalu. Ekvádorský záložník v lednu požádal o transfer, vedení mu nevyhovělo a vše nakonec paradoxně vyústilo v prodloužení smlouvy do června 2027. Arsenal před několika měsíci neuspěl s nabídkou 70 milionů liber, nyní se s hráčem měl dohodnout na podmínkách.

12:00 – SPEKULACE – Kai Havertz zklamal v Chelsea a schyluje se k jeho odchodu. Příchod německého útočníka si přeje trenér Realu Madrid Carlo Ancelotti a vedení mu vyjde vstříc, dohoda údajně není daleko. Celá transakce by mohla vyjít na 60 milionů eur.

Havertz už zažil i lepší sezony než byla ta letošní. Livesport

10:00 – SPEKULACE – Wout Weghorst se po půlročním hostování v Manchesteru United vrací do Burnley, obratem se však může znovu stěhovat. Podle anglických médií chce 30letého útočníka angažovat Everton.

07:45 – SPEKULACE – Stuttgart může opustit brankář Florian Müller, jenž ve druhé polovině sezony ztratil místo na úkor Fabiana Bredlowa. Pětadvacetiletého brankáře si vyhlédl Freiburg, jenž hledá náhradu za Marka Flekkena (Brentford). Podle informací deníku "Kicker" už se začalo jednat.

07:40 – SPEKULACE – Udinese Calcio může po půlroce opustit Florian Thauvin, jenž se chce vrátit do Francie. Třicetiletý křídelník podle nejčerstvějších zpráv jedná s Montpellierem.

4. ČERVNA

23:46 – KONEC KARIÉRY – Zlatan Ibrahimovic neukončí jen své angažmá v AC Milán, ale i hráčskou kariéru. Fenomenální švédský útočník, který se letos stal historicky nejstarším střelcem, to oznámil po závěrečném utkání Rossoneri v sezoně, do něhož už nenastoupil. Někdejšího hráče Juventusu, Interu, Barcelony, PSG či Manchesteru United v posledních měsících limitovalo zdraví. Více informací najdete v článku.

12:26 – KONEC SMLOUVY – Karim Benzema v uplynulých letech táhl Real Madrid svými góly, během 14 sezon s ním vyhrál 25 trofejí. Od příští sezony si ovšem Bílý balet bude muset najít jiného střelce. Francouzský útočník neprodlouží končící smlouvu, španělský klub to oznámil v oficiálním prohlášení. Více informací najdete v článku.

11:27 – KONEC KARIÉRY – Bývalý reprezentant Theodor Gebre Selassie už nebude pokračovat v Liberci, ve 36 letech ukončil profesionální kariéru. Tu odchovanec Slavie spojil právě se Slovanem, s nímž v roce 2012 slavil titul a odrazil se k angažmá ve Werderu. V Bundeslize strávil devět let a poté se na sever Čech na další dvě sezony vrátil. Prakticky celé letošní jaro nehrál kvůli zranění. Více informací nejdete v článku.

3. ČERVNA

19:18 – ROZVÁZÁNÍ SMLOUVY – Belgický záložník Eden Hazard se s Realem Madrid dohodl na předčasném rozvázání smlouvy a španělský klub po sezoně opustí. Během čtyřletého angažmá nenaplnil naděje, které jeho příchod z Chelsea provázely. V roce 2019 jej Real koupil údajně za 110 milionů dolarů (nyní 2,4 miliardy korun) a udělal z něj nejdražší posilu v historii klubu. Hazard se nicméně nikdy plně neadaptoval a sužovaly jej i zdravotní problémy. V této sezoně odehrál jen 10 soutěžních zápasů.

19:18 – KONEC SMLOUVY – Útočník Zlatan Ibrahimovic po třech letech skončí v AC Milán, který s ním neprodlouží smlouvu. Klub se se švédským kanonýrem rozloučí po nedělním závěrečném utkání ligové sezony proti Hellasu Verona, v němž už rodák z Malmö hrát nebude. Ibrahimovice v tomto ročníku trápily zdravotní potíže, nastoupil jen ve čtyřech zápasech italské ligy a odehrál pouze 144 minut. I tak se stal nejstarším střelcem Serie A, když v polovině března proměnil pokutový kop na hřišti Udine. Více informací najdete v článku.

16:37 – ODCHOD – Španělský reprezentant Marco Asensio odejde po skončení sezony po devíti letech z Realu Madrid. Podle španělských a francouzských médií by měl být jeho dalším působištěm PSG, kde by mohl nahradit odcházejícího Lionela Messioho. Útočník či ofenzivní záložník Asensio odehrál za Real sedm sezon, další dvě během angažmá strávil na hostování v Mallore a Espaňolu. S Bílým baletem získal 17 trofejí včetně tří titulů v La Lize a Lize mistrů, za Real odehrál 285 soutěžních zápasů a vstřelil 61 gólů.

13:02 – SPEKULACE – O Václava Černého se zajímá Wolfsburg. Podle listu Wolfsburger Allgemeinen Zeitung si osmý tým uplynulého ročníku Bundesligy vyhlédl křídelníka Twente jako náhradu za egyptského reprezentanta Omara Marmoshe, který přestoupil do Eintrachtu Frankfurt. Černého zastihla sezona 2022/23 v životní formě, v základní části Eredivisie nasbíral 13 gólů a 11 asistencí a stal se jejím třetím nejproduktivnějším hráčem. Gólem Twente pomohl i k vítěznému vstupu o play off Evropské konferenční ligy. Více informací najdete v článku.

7:45 – SPEKULACE – Francouzský deník L'Equipe v pátek v pozdních hodinách přišel se zprávou, že po víkendovém utkání by se s PSG měl rozloučit také kouč Christophe Galtier. Navzdory letošnímu zisku ligového titulu je Galtier hodnocen za neúspěch v evropských soutěžích.

7:05 – ODCHOD – Zkušený španělský obránce Sergio Ramos se připojí k Lionelu Messimu a po sezoně, kterou uzavírá sobotní utkání s Clermontem, opustí Paris Saint-Germain. "Rádi bychom Sergiu Ramosovi vyjádřili nesmírnou vděčnost za dva roky, které s námi strávil," uvedl v prohlášení prezident PSG Nasser Al-Khelaifi. Více informací najdete v článku.

2. ČERVNA

18:02 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Portugalský fotbalový reprezentant Rafael Leão bude i v dalších sezonách pokračovat v AC Milán. Italský klub dnes oznámil, že s ofenzivním hráčem podepsal novou smlouvu do 30. června 2028. Podle informací médií obsahuje kontrakt výstupní klauzuli s odstupným ve výši 175 milionů eur, která navíc může být aktivována jen v letním přestupním období.

Leão se AC upsal do června 2028. @acmilan

16:20 – ODCHOD – Vedení Mönchengladbachu po nevydařené sezoně odvolalo trenéra Daniela Farkeho (46). Borussia, která obsadila v německé lize podruhé za sebou 10. místo, o tom informovala na svém webu. Farke vydržel na lavičce Gladbachu bez dvou dnů rok. Loni nahradil rakouského kouče Adiho Hüttera.

13:14 – PŘESTUP – Reprezentant Alex Král po odchodu ze Schalke, s nímž sestoupil z německé Bundesligy, posílil Union Berlín. Defenzivní záložník se čtvrtým celkem uplynulé bundesligové sezony podle klubového webu podepsal roční smlouvu. Český defenzivní záložník už loni využil možnosti pozastavit smlouvu ve Spartaku, kde je vázán do léta 2024. FIFA pravidlo pro zahraniční hráče kvůli ruské vojenské agresi na Ukrajině prodloužila i na následující sezonu. Více informací najdete v článku.

11:04 – ODCHOD – Sam Allardyce už fotbalisty Leedsu po sestupu z Premier League trénovat nebude. Vedení klubu, jenž skončil na předposledním místě tabulky anglické ligy, se s koučem dohodlo na odchodu. Více informací najdete v článku.

10:12 – ODCHOD – Inter Miami propustil trenéra Phila Nevilla. Ambiciozní klub po čtvrté prohře v řadě spadl na úplné dno Východní konference Major League Soccer, a je aktuálně třetím nejhorším týmem celé ligy. Pod rozhodnutím je podepsaný i Nevillův blízký přítel a někdejší spoluhráč David Beckham. Více se můžete dozvědět v článku.

1. ČERVNA

17:45 – PODPIS – Iván Márquez se po odchodu z NEC Nijmegen vydává do 2. Bundesligy. Osmadvacetiletý stoper se jakožto volný hráč upsal Norimberku.

17:10 – AKTIVACE OPCE – Diogo Leite se z hostování v Unionu Berlín nevrátí do FC Porto. Bundesligový celek aktivoval opci, na jejímž základě za 24letého obránce zaplatí 7,5 milionu eur.

16:58 – NEVYUŽITÁ OPCE – Martin Hašek skončil po třech měsících ve Wisłe Płock, s níž sestoupil do druhé ligy. V klubu měl smlouvu do konce sezony s klauzulí o možnosti prodloužení spolupráce, kterou se však Wisla podle klubového webu rozhodla nevyužít. Hašek posílil Plock na konci února, z procedurálních důvodů však za něj mohl nastoupit až od 5. dubna. Nakonec si v polské lize připsal pouze tři krátké starty.

16:50 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Juventus se bude minimálně další dva roky spoléhat na brankáře Wojciecha Szczesného. Smlouva polského reprezentanta byla automaticky prodloužena do roku 2025.

15:00 – SPEKULACE – Marco Asensio má v Realu Madrid smlouvu jen do konce sezony a novou nepodepíše, otázkou zůstává, kam zamíří. Záložník nebyl daleko od dohody s Aston Villou, podle posledních zpráv pak úspěšně jedná o angažmá v PSG.

14:30 – PODPIS – Dani Olmo ukončí spekulace o budoucnosti a zůstane v RB Lipsko. Ofenzivně laděný španělský fotbalista má kontrakt do června 2024 a původně chtěl odejít, nakonec ovšem změnil názor a brzy by měl prodloužit o další tři roky.

14:00 – SPEKULACE – Argentinský mistr světa Lionel Messi po dvou letech opustí PSG. Médiím to před zápasem s Clermontem řekl trenér pařížského celku Christophe Galtier. To, kam budou kroky Messiho směřovat dál, však nespecifikoval. Více informací najdete v článku.

Lionel Messi a jeho statistiky v PSG. Livesport

11:45 – PODPIS – Fotbalisty Jablonce posílil devatenáctiletý útočník Matěj Náprstek. Severočeši přivedli někdejšího mládežnického reprezentanta z druholigového Norimberku a podepsali s ním víceletou smlouvu. Klub o tom informoval na svém webu.

Náprstek odešel do Norimberku v roce 2019 z pražské Slavie. Twitter @FKJablonec

10:00 – SPEKULACE – Působení Karima Benzemy v Realu Madrid se zřejmě chýlí ke konci. Francouzský útočník má nabídku od saúdskoarabského klubu Al-Ittihad, který mu nabízí 100 milionů eur na jednu sezonu. Více informací najdete v článku.

09:30 – SPEKULACE – Conrad Wallem z Odds BK se ocitl v hledáčku pražské Slavie, která sice s prvním návrhem neuspěla, přesto se 22letého univerzála nevzdává. Český klub měl do Norska poslat vylepšenou nabídku, ta první byla ve výši 12 milionů norských korun (zhruba 24 milionů korun). (Zdroj: nettavisen.no)

06:35 – SPEKULACE – Mateo Kovačič má s Chelsea smlouvu ještě pro nadcházející sezonu, nemusí ji ale dodržet. Podle přestupového odborníka Fabrizia Romana byl 29letý záložník kontaktován Manchesterem City.

06:30 – SPEKULACE – Tottenham podle informací přestupového specialisty Fabrizia Romana neuplatní opci na Arnauta Danjumu z Villarrealu. Nizozemský křídelník v Londýně nepřesvědčil, Spurs proto nechtějí zaplatit 30 milionů eur.

Danjumovi se v Tottenhamu příliš nedařilo. Livesport

06:25 – ODCHODY – Espaňol sestupuje ze španělské nejvyšší soutěže a během léta podle všeho přijde o řadu klíčových hráčů. Volnou ruku mají Joselu, César Montes, Lele Cabrera a Sergi Darder, kontrakty této čtveřice obsahují klauzuli o garantovaném odchodu na hostování v případě, že se zájemci zaváží hradit celé platy.

06:10 – AKTIVACE OPCE – Serhou Guirassy od léta hostuje ze Stade Rennes ve Stuttgartu, jehož dres bude oblékat i nadále. Bundesligový klub, jenž má před sebou baráž s Hamburkem, aktivoval opci ve výši 9 milionů eur.

06:00 – NÁVRAT Z HOSTOVÁNÍ – Marcel Sabitzer v zimě odcházel z Bayernu na hostování do Manchesteru United a za několik dní se vrátí zpět. Anglický klub nemá opci na přestup rakouského záložníka, o transfer pak ani nebude usilovat.