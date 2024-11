Gólman zkazil rozehrávku a já instinktivně zvedl nohu, popisoval Karabec vítěznou branku

ME do 21 let

S pusou od ucha k uchu přišel hodnotit úvodní zápas play off o postup na ME hráčů do 21 let český reprezentant Adam Karabec. Výhra 2:0 na půdě favorizované Belgie mu udělala velkou radost, sám k ní také zavelel šťastnou první brankou. "Byla to náhoda, gólman zkazil rozehrávku," smál se do kamer ČT sport hráč německého Hamburku.

Karabec po závěrečném hvizdu neskrýval radost z výhry, přiznal také, že mu ke gólu pomohla přízeň štěstěny. "Náhoda to byla, protože gólman zkazil rozehrávku. Já jsem viděl, že to chce hrát z první na druhou stranu, tak jsem si říkal, že by to nemusel úplně trefit. Naštěstí pro nás to netrefil úplně dobře a já jsem tam byl," zářil Karabec.

Přiznal také, že kliku měl i ve chvíli, kdy jej belgický gólman odkopem trefil. "Instinktivně jsem zvedl nohu a byl jsem moc rád, že to tam zapadlo," oddechl si.

V utkání měl ještě jednu šanci, tu ale zahodil. "Viděl jsem, jak se Márty napřahuje a jak všichni vybíhají. Tak jsem to zkusil, kdyby na mě míč proletěl. A on na mě proletěl přes všechny. Bohužel jsem to nedokázal trefit, jak jsem chtěl. Nedá se nic dělat," pokrčil rameny. Výhra 2:0 mu ke štěstí zjevně stačila.

Trenér Jan Suchopárek po utkání přiznal, že Belgie zaskočila český tým rozestavením. Jak vše vnímal kmenový hráč Sparty? "My jsme se připravovali trošku na něco jiného, ale před zápasem, když jsme viděli sestavu, tak trenér řekl, že hrají jinak. Tak jsme se na to nastavili už před první minutou a myslím, že jsme věci plnili tak, jak jsme měli. Jen párkrát jsme z toho vypadli a oni měli šanci, ale jinak jsme byli důslední a odměnilo nás to," konstatoval autor první branky české jednadvacítky.

Lvíčata každopádně půjdou do úterní odvety v Hradci Králové se slibným náskokem. Bude to stačit k postupu na Euro? "Musíme promyslet, jak na odvetu půjdeme. Je to na dva zápasy, není to na jeden, že bychom mohli jít all in. Teď musíme hrát trošku bezpečněji, ale to neznamená, že zalezeme a budeme na ně čekat. Určitě něco vymyslíme," dodal s nadějí, že českému týmu Euro hráčů do 21 let neuteče.