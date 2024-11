Je to jen poločas, krotil Suchopárek optimismus. V odvetě spoléhá na podporu fanoušků

ME do 21 let

Čeští reprezentanti do 21 let udělali výrazný krok k účasti na Euru, když vyhráli úvodní duel play off na hřišti Belgie 2:0. "Výsledek je nad očekávání, to si musíme přiznat," prohlásil po duelu pro ČT sport trenér Jan Suchopárek. "Ještě není konec, je to poločas. Výhra nám ale dodá více sil, domácí publikum nás požene, abychom to potvrdili," dodal směrem k úterní odvetě, která se bude hrát v Hradci Králové.

Belgie patřila mezi papírově těžší soupeře, na které mohli mladí Češi narazit. Nakonec si ale svěřenci Jana Suchopárka vezou do odvety slibný náskok. "Bylo vidět, že soupeř má nadstandardní kvalitu, jak jsme předpokládali. Byli vynikající jeden na jednoho, ale naši hráči předvedli skvělý výkon," zářil štěstím kouč.

"Řekl bych, že jsme hrozili z brejků. Povedlo se nám dát dva góly, byť trošku se štěstím. Jeden vlastně po rozehrávce a druhý z vypadlého míče. Ale myslím si, nechci říct zaslouženě, ale odvedli jsme velmi dobrý výkon," pochvaloval si. "Soudržný, týmový. Výhra nám dodá ještě více sebevědomí."

Češi nakonec mohli vyhrát i vyšším rozdílem, když jednou zazvonil míč na brankovou konstrukci. "Když jsme podrželi míč a byli jsme přesní v přechodové fázi, tak jsme byli nebezpeční prakticky z každého útoku. Tyč může mrzet, ale i soupeř měl šance a Lukáš Horníček ukázal, že roste ve vynikajícího gólmana. Minimálně ve třech situacích nás uchránil od toho, aby soupeř dal gól," konstatoval Suchopárek.

Nutno si také přiznat, že hra českého týmu postrádala více kreativity a nápadů. Suchopárek to ale viděl jinak. "Spíš nám chybí přesnost a práce s míčem. Když jsme byli přesní a kombinovali jsme na třetího do volného prostoru, jak jsme chtěli, tak to bylo v pořádku. Ale je pravda, že ze začátku v prvním poločase jsme zbytečně nakopávali míče a ta nabídka nebyla dobrá. Myslím, že tam byly zajímavé výkony, které pomohly, abychom ten zápas zvládli," neskrýval spokojenost kouč.

Statistiky utkání. Livesport

"Soupeř nás tady překvapil rozestavením, v tomhle cyklu takhle ještě nehrál. Něco jsme si řekli v kabině, kluci pak reagovali sami," chválil Suchopárek.