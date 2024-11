Máme kvalitu i odhodlání, hlásí Suchopárek před Belgií. Šín v áčku? Je to tak správně

Jan Suchopárek před vstupem do baráže svému týmu věří.

Českou jednadvacítku čeká klíčový dvojzápas v bojích o postup na Euro. Svěřenci Jana Suchopárka (55) si na poslední chvíli zajistili účast v baráži, ve které vyzvou silnou Belgii. Do důležitého dvojutkání vstoupí už v pátek a poperou se o třetí postup na Euro v řadě. "Z týmu cítím odhodlání," prozradil před zápasem v Lovani trenér Suchopárek.

Co od Belgie očekáváte?

"Belgie se prezentuje výbornou individuální a technickou vyspělostí, všichni hráči skvěle kombinují a mají velmi nebezpečný přechod do útoku. Velkou individuální kvalitu mají na krajích hřiště, kde mají skvělé dribléry a disponují velmi nebezpečnými hrotovými útočníky. Výborně přepínají z defenzivního na ofenzivní rozestavení a v útočné fázi hrají hodně odvážně se čtyřmi hráči na poslední třetině hřiště."

Může být výhodou, že spousta hráčů, kteří by ještě mohli hrát za jednadvacítku už nastupuje v áčku?

"Je přirozené, že áčko má přednost. Ale řekl bych, že v poslední době se jim tým trochu konsolidoval. Zejména obrana hraje častěji spolu a v poslední době odehrála velmi dobré zápasy. Dopředu sice nedávali tolik branek, ale šance si tvořili."

Livesport Daily #388: Řekli jsme si, že baráž zvládneme. Se Spartou chci titul, říká Sejk Livesport

V posledním duelu Belgičané doma prohráli 0:1 s Maďarskem. Je pro vás ten zápas recept?

"Ten zápas hodně ovlivnila branka z úvodu zápasu z penalty. Poté Belgie převzala iniciativu a měla drtivou převahu, ale nedokázala vyzrát na urputnou obranu Maďarska. Prostě nevyužili své šance."

Jak těžké bude vyrovnat se s absencí Matěje Šína, kterého čeká premiérový sraz s A týmem?

"Pracujeme dlouhodobě s velmi širokým kádrem, takže si nemyslím, že bychom byli nějak zásadně oslabení. Kromě Matěje Šína jsme povolali prakticky totožnou sestavu jako v říjnu, takže ta kvalita tady je. To že Matěj jel s áčkem je přirozené, protože áčko by mělo mít přednost a je to tak podle mě správně."

Jaký máte pocit z týmu před klíčovými duely?

"Z tréninků cítím, že kvalita i odhodlání jsou velmi dobré. Kluci na trénincích makají a je na nich vidět chuť k tomu, aby postoupili přes velmi silného soupeře na mistrovství Evropy."

S Belgií jste se utkali v roce 2023 v rámci přípravy na Euro v Gruzii. Dá se z toho zápasu něco vzít a použít i v baráži?

"To si nemyslím. Od toho zápasu se spousta věcí změnila. Mají nového trenéra a změnili organizaci hry. Před Eurem v Gruzii se hodně spoléhali na kvalitní středopolaře, kteří dokázali kontrolovat hru, teď je to spíš o kvalitě v ofenzivě."