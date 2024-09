Kotal o direktu od Dánska: Chybí nám kvalita, naděje na náš úspěch neexistovala

ME do 21 let

Václav Kotal (71) by trenérské zkušenosti mohl rozdávat. Trénoval Hradec Králové, Zbrojovku Brno, Spartu i reprezentaci do 17 let. Právě s ní schytal od Francie v roce 2019 šestigólový příděl. Národní tým do 21 let dostal podobnou ránu v úterý, debakl 0:5 od Dánů se kouše těžko. "Do trenéra Jana Suchopárka se i proto dokážu vcítit,“ usmál se v rozhovoru pro Livesport Zprávy. "Ukazuje se na tom rozdíl v práci s mládeží.“

Co se vám těsně po konci zápasu s Dánskem honilo hlavou?

"Trenér je v tomhle relativně chudák. Určitě se snažil vybrat to nejlepší, co bylo k dispozici. Je pro nás varováním, když nás takovým rozdílem porazí i Dánsko. Musím ale vzápětí říct, že pokaždé, když jsme hráli s mládežníky ze západu, byli jejich kluci na jiné úrovni. A na severu mají dost podobnou výchovu, pak se to takhle projeví. Tenhle rozdíl ve způsobu hry byl ale markantní. Bohužel.“

Kde jste viděl hlavní problém?

"Naše sestava na tohle není vůbec zvyklá. Rychlost, jednoduchost, kombinace, která je navíc podložená individuální kvalitou… To je moderní fotbal. Z tohoto pohledu se to možná dalo čekat. A kdo viděl průběh, viděl, že branky Dánů byly zasloužené. Mělo by to být varování hlavně pro trenéry mládeže.“

Prohrát s Dány se dá, ale asi ne takhle.

"Norové i Dánové se připravují na jihu Španělska, mají tam tréninkové centrum. Jednou jsme tam s Nory byli. Když to tam celé vidíte, je to jiný svět. Mládežnické týmy tam mají svoje zázemí, příprava je na jiné úrovni. Takhle se to potom promítne. Tyhle země není radno podceňovat, v úterý jsme to zažili na vlastní kůži.“

Co vám v českém týmu nejvíc chybělo?

"Rychlost v kombinaci. Vytvořit si přípravnou kombinaci, ve které si chcete udělat podklad pro nebezpečné momenty. Protočit míč mezi stopery, zvlášť, když hrajete na tři jako my. Míč pak dostat do strany a rychle vyjet dopředu, vytvořit si přečíslení… Dánové nám poskytli studijní materiál jak na to. Kombinovali jsme strašně pomalu, soupeř s bráněním neměl problém. To, co jsem popisoval, vyžaduje výborný výběr místa, dobrou techniku i přehled hráčů, to nemáme. Obránci nejsou konstruktivní, nedokáží vyvést balon, nahráváme to někam na dvacet metrů, neumíme si vytvořit přečíslení...“

Směrem dozadu Češi navíc také moc nestíhali.

"To mi vadí nejvíc. My útočíme a nemáme pokryté nejvysunutější hráče soupeře. To znamená, že když ztratíme míč, soupeř to v klidu nahraje neobsazenému útočníkovi, který má dost času na práci. Pak takhle propadáme. Gruzínci tím dali čtyři góly áčku, Dánové teď pětku jednadvacítce.“

Třeba Václav Sejk říkal, že to bylo hodné mladších žáků a že nechápal, jak Češi mohli hrát tak naivně. Ale copak neví, o co hrají?

"Vencu Sejka jsem měl v týmu U17. Dokážu ho pochopit, je to srdcař, ten musel být frustrovaný neskutečně. Na hřišti to ostatně bylo taky vidět. Místo toho, aby hrál vepředu, se pro míče stahoval někam skoro k vápnu. Kombinací jsme se k němu ani nedostali. Ale opakuji, byl vidět kvalitativní rozdíl. Dánové jsou na tohle pojetí zvyklí, hráli jim tam hráči z Bröndby, Ajaxu, Chelsea, Udinese nebo Newcastlu.“

Statistiky utkání. Livesport

Nechyběla vám od českého týmu větší touha vyhrát?

"To ani ne, ale jakmile jsme dostali ty slepené góly, šlo vidět, že je to takové nemastné, což se ale dá chápat. Byla to jen otázka výše skóre, naděje na náš úspěch neexistovala, čekalo se na 90. minutu.“

Trenér Suchopárek je pod obří palbou kritiky. Myslíte, že bude pokračovat?

"Já nejsem od toho, abych vynášel soudy. Dokáži se do toho vcítit, u reprezentace jsem byl. Je to otázka pro experty na svazu. Musejí si vyhodnotit, co od trenéra vlastně chtějí, jestli poskládal nejlepší nominaci a tak dále. Já opravdu vidím spíš nekvalitu našich hráčů. Nejsou zvyklí pracovat v takovém tempu a pod takovým tlakem.“

Postup už vypadá jen hodně hypoteticky. Přitom ze skupiny, kde je Česko, Dánsko, Litva, Wales a Island to nemělo být neřešitelné. Jak alarmující to je?

"Na základě čeho bychom ale tyhle týmy měli porážet? Stačí se podívat na výsledky mládeže těchto zemí. Já měl třeba s nominací někdy problém, kvality moc není. Máme jen velmi úzkou základnu, ze které se dá vybírat. Hráče navíc máte jako trenér jen chvíli, na srazu je nic nenaučíte, možná standardky. Kluci to ale musejí mít zažité z klubů.“

Přitom česká sestava byla složena z hráčů, kteří hrají Chance Ligu, nebo se snaží v zahraničí.

"Je to o souhře. Rozhodují i jejich návyky… Třeba náš presink mi přišel hodně nedotažený. O všem víme, jak to nejlépe dělat, ale sami to na sto procent neděláme. Jestliže narazíte na soupeře, který to na sto procent plní, dojde k rozdílu, jaký jsme teď viděli."