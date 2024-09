ME do 21 let

Fotbalové reprezentaci do 21 let se po debaklu 0:5 v Dánsku výrazně vzdálila vidina postupu na evropský šampionát, který v roce 2025 uspořádá Slovensko. Účast v baráži o postup na turnaj pro nejlepších 16 týmů Evropy už nemají ve svých rukou. “Jsem přesvědčený, že mužstvo má kvalitu na to, aby postoupilo,” řekl i přes to trenér Jan Suchopárek.

Čeští mladíci v Dánsku po poločase drželi stav 0:1, v úvodní čtvrt hodině druhé půle ale inkasovali další tři branky a naděje na pěkný výsledek byly pryč. “Odehráli jsme velmi dobrý první poločas. Hráli jsme náročně a aktivně, ale nakonec jsme ho prohráli o gól,” řekl Suchopárek.

Největší českou šanci měl v 36. minutě Václav Sejk, který šel ze strany sám na brankáře, jeho zakončení do středu branky ale gólman Chelsea Filip Jörgensen zneškodnil. “Bohužel jsme naši šanci ze závěru první půle neproměnili. Začátek druhého poločasu jsme pak vůbec nezvládli, rychle inkasovali a v 60. minutě bylo prakticky rozhodnuto o výsledku,” posteskl si kouč českých Lvíčat.

Český tým v Dánsku inkasoval stejně branek jako v předchozích pěti kvalifikačních zápasech. “Obranná činnost nebyla dobrá. Výsledek 0:5 je samozřejmě tristní. Některé věci si vyhodnotíme během večera a v průběhu tohoto týdne. Budeme se bavit o některých věcech kolem týmu. Věřili jsme, že tento sraz dopadne mnohem lépe,” řekl čtyřiapadesátiletý trenér.

V Dánsku se pod vysokou prohru podepsal i brankář Antonín Kinský, který přitom v úvodu sezony patří mezi opory pražské Slavie. Největší minelu způsobil v 54. minutě, kdy zbytečným skluzem poslal k zemi jednoho z Dánů a zavinil penaltu, ze které Oliver Sörensen zvýšil už na 3:0.

“Měl jsem to hodně přes hřiště, ale jít do skluzu v takové situaci je z mého pohledu nesmysl. Musím se přiznat, že jsem od Tondy čekal trochu víc. Bohužel se to celkově nesešlo. Gólmani ale jednou chybují a v dalším zápase jsou nejlepší na hřišti, tak to je,” litoval Suchopárek.

Jednadvacítka v Dánsku potvrdila i trápení v ofenzivě. V šesti kvalifikačních zápasech dala jen osm branek a má tak druhý nejhorší útok ve skupině I. “Největší rozdíl je v řešení finální fáze. Přešlapujeme na místě a jsme v některých situacích naivní. Oproti Islandu, který porazil Dánsko 4:2, jsme nedokázali potrestat chyby soupeře," všiml si bývalý reprezentant.

K zlepšení útoku nepovedl ani návrat Adama Karabce, který se v průběhu srazu pral se zraněním a proti Dánsku odehrál první poločas. “Adam nemohl trénovat a snažili jsme se ho dát dohromady během srazu. Odehrál dobrý poločas, ale byl na něm vidět pohybový deficit. Prohrávali jsme o gól, tak jsme se rozhodli pro střídání, abychom tam dostali dalšího pohyblivého hráče, protože jsme chtěli pokračovat v aktivní hře,” řekl trenér.

Zamýšlený záměr ale nedopadl podle plánu. Čechům vstup do druhé půle vůbec nevyšel a po třech rychlých gólech bylo po zápase. O postup se jednadvacítka popere v říjnu, kde nejprve zavítá do Walesu a poté doma vyzve Litvu. K jistotě baráže Češi musí získat šest bodů a zároveň potřebují zaváhání Islandu, který hraje doma s Litvou a v Dánsku.

“Mužstvo má na to, aby vyhrálo ve Walesu a následně postoupilo na Euro přes baráž. Věřím, že v dalších zápasech budeme mnohem lepší,“ prozradil Suchopárek, který vede českou reprezentaci do 21 let od července 2021.

Tabulka kvalifikační skupiny I